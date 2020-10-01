Брюссель обвинили в попытке разобщения Минска и Москвы

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Евросоюз мешает тесному сближению двух стран

В Брюсселе делают все возможное для того, чтобы не допустить большего сближения Минска с Москвой. Уверенность в этом выразил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Отвечая на вопросы корреспондента РИА "Новости", он сказал, что Евросоюз на самом деле раскачивает обстановку в Белоруссии. Однако к полной дестабилизации не стремится, ведь это может иметь нежелательные последствия.

В ЕС не хотят, чтобы кризис толкнул Белоруссию на еще более тесное сближение с Россией. Поэтому, называя выборы 9 августа сфальсифицированными, европейцы сохраняют дипотношения с Республикой и, как утверждает Чижов, не признали законно избранным президентом оппозиционерку Светлану Тихановскую.

Также постпред отметил, что все заявления ЕС о невмешательстве во внутренние дела других стран, ничего не стоят, ведь на деле европейские политики бесцеремонно стараются диктовать, кому, что и как делать. А на экс-соперницу Лукашенко на выборах смотрят, как коты на сметану.

К начинающемуся 1 октября саммиту стран Евросоюза, на котором собираются обсуждать несколько резонансных вопросов, и обстановку в Белоруссии в том числе, Владимир Чижов относится критически. Там должна выступить Светлана Тихановская.

Ранее сообщалось, что Белоруссия расколола ЕС. В Варшаве предупредили, что, если Евросоюз не введет санкции против Белоруссии, Польша это сделает в одиночку.

Кипр заблокировал решение о рестрикциях в отношении Александра Лукашенко. В Германии назвали это настоящим позором для ЕС.