Брюссель на защите европейского образа жизни • 117 • Аналитика









Новое население Европы

Экономическая глобализация и многочисленные вооруженные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, на Африканском континенте привели к тому, что в последнее десятилетие в европейские страны прибыло множество легальных и нелегальных мигрантов из азиатских и африканских государств. Масштабы миграции впечатляют, при этом сами приезжие идут на всевозможные ухищрения, только бы остаться в Германии, Франции или других европейских странах.



Но при этом принимать образ жизни окружающего населения они не собираются – формируют диаспоры, превращают районы компактного проживания в социальные гетто, совершают преступления и правонарушения и просто не желают интегрироваться в европейский социум. Естественно, что коренных жителей эта проблема очень сильно беспокоит. Но решить ее, учитывая «толерантный крен» современной европейской политики, в настоящее время не представляется возможным.







Количество прибывающих в Европу мигрантов достигло наивысших показателей в 2014-2015 гг. В первую очередь, росту их численности способствовала кровопролитная гражданская война в Сирии. Именно сирийские граждане составили основную часть беженцев, прибывающих в страны Европы. Так, в 2013 году из Сирии в Европу прибыли 47 тысяч 747 человек, в 2014 году – 128 тысяч 230 человек, а в 2015 году – 372 тысячи 367 человек. Разумеется, это – лишь официальные цифры.



В действительности количество беженцев может быть куда большим. Кроме того, за сирийцев себя могут выдавать и жители других стран, пытаясь получить гарантированный статус беженца и соответствующую социальную помощь. Помимо сирийцев, в списке лидеров по численности – выходцы из Афганистана, Ирака, Косово, Пакистана, Эритреи, Албании, Ирана и Нигерии. Косово и Албания – это Европа, но албанцы, особенно исповедующие ислам, в культурном и ментальном отношении ближе к тем же туркам, чем к населению стран Западной Европы.







Как видим, практически все мигранты и беженцы прибывают из стран, очень отличающихся от европейских в религиозном и культурном отношении. При этом афганцы, пакистанцы, сирийцы и выходцы из других государств пытаются воспроизводить в принимающих странах привычные паттерны поведения. Например, в сомалийских общинах в Великобритании и других странах Европы не являются редкостью случаи «женского обрезания», ранние браки по желанию родителей повсеместно встречаются практически во всех диаспорах азиатских и африканских мигрантов.



Если мигранты предыдущих волн прибывали в Европу в поиске работы и старались как можно скорее интегрироваться в европейское общество, то современные мигранты демонстративно отгораживаются от европейцев и, более того, во многих случаях становятся для них и опасными. Широко известны многочисленные примеры преступлений на сексуальной почве, совершаемых мигрантами.



Районы с преобладанием мигрантов среди жителей в силу криминогенности и общего неблагополучия становятся «запретной зоной» для европейского населения. В крайнем случае, проживают в них лишь социально неблагополучные слои, молодежь которых уже сама попадает под культурное влияние мигрантов и старается во всем на них походить.



Естественно, что такая ситуация не может не вызывать раздражения у европейцев. И это раздражение выливается в рост популярности ультраправых политических партий. Более всего европейцы боятся, что рост азиатского и африканского населения навсегда изменит культурный и этнический облик Европы. Иначе говоря, Европа перестанет быть Европой, а «новые европейцы» не будут иметь ничего общего с европейцами прошлых столетий.



О необходимости сохранения европейской идентичности и о рисках, ей угрожающих, говорят многие политики и даже лидеры государств. Самый известный критик миграционной политики ЕС – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не стесняется говорить об угрозе миграции из мусульманских стран Азии и Африки традиционным европейским ценностям и культурному облику Европы.



Со схожих позиций, хоть и несколько мягче, выступает президент Чехии Милош Земан. В Восточной Европе вообще высказываются о миграционной политике Евросоюза весьма жестко: национализм и христианство для большинства восточноевропейских государств являются важнейшими столпами поддержания общенациональных идентичностей и естественно, что толерантный курс Евросоюза вызывает в Будапеште, Праге, Братиславе, Варшаве резкое недовольство.





Что такое «европейские ценности»?

За последние пару десятилетий понятие европейских ценностей и европейского образа жизни претерпело кардинальные трансформации. Начнем с того, что сегодня европейские ценности воспринимаются совершенно по-разному руководством Евросоюза и основной частью населения европейских стран. Наблюдаются серьезные различия и в восприятии европейских ценностей в Западной и в Восточной Европе.



Классические европейские ценности были основаны на католическом или протестантском христианстве, политическом национализме, убежденности в превосходстве европейской культуры над культурами народов других континентов. Но в конце ХХ века, под влиянием леволиберальных теорий, европейские ценности превратились в синоним политической и культурной толерантности с неким оттенком мазохизма.





Урсула фон дер Ляйен



У современных европейцев культивируют «чувство вины» перед азиатскими и африканскими народами. Доходит от абсурдных и в то же время страшных ситуаций, когда «европейская общественность» пытается оправдывать изнасилования, совершаемые выходцами из Африки и Азии. Европейских женщин призывают подстраиваться под приезжих и носить «менее вызывающую» одежду – и это вместо того, чтобы жестко навести порядок в сфере миграции и свести к минимуму количество подобных преступлений.



Бастионом традиционных европейских ценностей на фоне происходящего в Германии, Франции или скандинавских странах, стала Восточная Европа. Здесь население менее подвержено пропаганде толерантности, причем и сами руководители восточноевропейских государств демонстрируют несогласие с господствующим в Евросоюзе курсом относительно миграционной политики.



В странах Восточной Европы, как показывают результаты социологических опросов, граждане гораздо чаще связывают свою идентичность с христианской религией, а также утверждают, что их народы и страны являются превосходящими в культурном отношении азиатские и африканские общества. В Восточной Европе более негативно относятся к однополым отношениям и, тем более, к легализации гей-браков.



Но и в странах Западной Европы большая часть населения неконтролируемую миграцию из Азии и Африки оценивает скорее негативно. Так, исследование британского Королевского института международных отношений (Chatham House) и социологической службы Kantar, проведенное в 2017 году, показало, что 53% опрошенных жителей 10 стран Евросоюза и Великобритании убеждены в несовместимости европейских ценностей и образа жизни мигрантов из мусульманских стран Востока и Юга. Жанна д'Арк из девяностых. В кино не увидишь



Конечно, в странах Западной Европы значительная часть населения уже деморализована и не желает видеть и понимать тех рисков, что грозят ее же образу жизни при сохранении миграционных потоков из африканских и азиатских стран в прежних объемах. Но все же рост популярности праворадикальных партий свидетельствует о том, что многим рядовым европейцам сложившаяся ситуация очень не нравится.



Как Европа встретила появление новой должности

Желание упредить дальнейшее общественное недовольство и показать, что руководство ЕС реагирует на настроения европейской общественности, и повлияло на решение ввести в Еврокомиссии пост специального заместителя по защите европейского образа жизни.



Назначен на новую должность греческий политик Маргаритис Схинас, прежде возглавлявший пресс-службу Еврокомиссии. И даже это назначение говорит о стремлении консолидировать «такую разную Европу» — греков и немцев, португальцев и голландцев.



Впрочем, от наличия очередной новой должности в Еврокомиссии ничего не изменится. Никто никакой реальной защитой европейских ценностей заниматься не будут, либо европейские бюрократы вывернут все наизнанку, и под европейским образом жизни будет по-прежнему пониматься мазохистская толерантность. а под его защитой – привлечение еще большего количества африканских и азиатских мигрантов.



Собственно так уже и происходит. Ряд европейских политиков подверг инициативу нового руководителя Еврокомиссии резкой критике, считая, что Урсула фон дер Ляйен пошла на уступки правонационалистическому лобби и восточноевропейским странам.



Мне не нравится, что европейский образ жизни противопоставляется иммиграции. Принимать тех, кто прибывает издалека, — это и есть часть европейского образа жизни,

— заявил предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.



Председатель транспортного комитета Европарламента Карима Делли заявила, что Европарламент все равно не допустит такое надругательство над европейскими ценностями как создание подобной должности, связывающей в своем названии миграцию и европейский образ жизни. Сама Карима Делли представляет в Европарламенте зеленых и, хоть и родилась во Франции, является дочерью алжирских иммигрантов.







Тут стоит отметить, что среди европейских политиков, в том числе и высокого уровня, уже не так мало людей африканского и ближневосточного происхождения. И они, естественно, будут лоббировать интересы мигрантских диаспор, поддерживать дальнейший рост миграции. Причем эти политики – это тоже Европа, это тоже европейцы, пусть и с арабскими именами и фамилиями. И не учитывать их мнения Европарламент уже не в состоянии.



В свою очередь, лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен, напротив, считает, что введение подобной должности в Еврокомиссии свидетельствует о победе националистов, поскольку еврочиновники были вынуждены признать, что европейский образ жизни находится под угрозой и нуждается в защите. Тем более, что и многие правительства европейских стран не скрывают своего скептического отношения к миграционной политике Евросоюза.



Бельгийская газета «De Standaard», комментируя введение в Еврокомиссии новой должности, назвала это событие «явным прогибом» перед венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и поставила вопрос, от кого, собственно, собрались защищать европейские ценности?



Дискуссия вокруг введения новой должности в конечном итоге стала очередным подтверждением наличия еще одной серьезнейшей европейской проблемы – усугубляющегося разделения Европы. Далеко не все европейцы жаждут принимать и поддерживать идеологию Евросоюза, направленную на утверждение толерантного отношения к мигрантам. И в дальнейшем это неприятие будет только расти. В Евросоюзе вводится специальная должность заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам миграции и защите европейского образа жизни. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен, избранная новым главой ЕК. Судя по всему, так руководство Еврокомиссии пытается успокоить европейцев, очень недовольных многочисленными проблемами и рисками, порожденными неконтролируемой миграцией.Экономическая глобализация и многочисленные вооруженные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, на Африканском континенте привели к тому, что в последнее десятилетие в европейские страны прибыло множество легальных и нелегальных мигрантов из азиатских и африканских государств. Масштабы миграции впечатляют, при этом сами приезжие идут на всевозможные ухищрения, только бы остаться в Германии, Франции или других европейских странах.Но при этом принимать образ жизни окружающего населения они не собираются – формируют диаспоры, превращают районы компактного проживания в социальные гетто, совершают преступления и правонарушения и просто не желают интегрироваться в европейский социум. Естественно, что коренных жителей эта проблема очень сильно беспокоит. Но решить ее, учитывая «толерантный крен» современной европейской политики, в настоящее время не представляется возможным.Количество прибывающих в Европу мигрантов достигло наивысших показателей в 2014-2015 гг. В первую очередь, росту их численности способствовала кровопролитная гражданская война в Сирии. Именно сирийские граждане составили основную часть беженцев, прибывающих в страны Европы. Так, в 2013 году из Сирии в Европу прибыли 47 тысяч 747 человек, в 2014 году – 128 тысяч 230 человек, а в 2015 году – 372 тысячи 367 человек. Разумеется, это – лишь официальные цифры.В действительности количество беженцев может быть куда большим. Кроме того, за сирийцев себя могут выдавать и жители других стран, пытаясь получить гарантированный статус беженца и соответствующую социальную помощь. Помимо сирийцев, в списке лидеров по численности – выходцы из Афганистана, Ирака, Косово, Пакистана, Эритреи, Албании, Ирана и Нигерии. Косово и Албания – это Европа, но албанцы, особенно исповедующие ислам, в культурном и ментальном отношении ближе к тем же туркам, чем к населению стран Западной Европы.Как видим, практически все мигранты и беженцы прибывают из стран, очень отличающихся от европейских в религиозном и культурном отношении. При этом афганцы, пакистанцы, сирийцы и выходцы из других государств пытаются воспроизводить в принимающих странах привычные паттерны поведения. Например, в сомалийских общинах в Великобритании и других странах Европы не являются редкостью случаи «женского обрезания», ранние браки по желанию родителей повсеместно встречаются практически во всех диаспорах азиатских и африканских мигрантов.Если мигранты предыдущих волн прибывали в Европу в поиске работы и старались как можно скорее интегрироваться в европейское общество, то современные мигранты демонстративно отгораживаются от европейцев и, более того, во многих случаях становятся для них и опасными. Широко известны многочисленные примеры преступлений на сексуальной почве, совершаемых мигрантами.Районы с преобладанием мигрантов среди жителей в силу криминогенности и общего неблагополучия становятся «запретной зоной» для европейского населения. В крайнем случае, проживают в них лишь социально неблагополучные слои, молодежь которых уже сама попадает под культурное влияние мигрантов и старается во всем на них походить.Естественно, что такая ситуация не может не вызывать раздражения у европейцев. И это раздражение выливается в рост популярности ультраправых политических партий. Более всего европейцы боятся, что рост азиатского и африканского населения навсегда изменит культурный и этнический облик Европы. Иначе говоря, Европа перестанет быть Европой, а «новые европейцы» не будут иметь ничего общего с европейцами прошлых столетий.О необходимости сохранения европейской идентичности и о рисках, ей угрожающих, говорят многие политики и даже лидеры государств. Самый известный критик миграционной политики ЕС – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не стесняется говорить об угрозе миграции из мусульманских стран Азии и Африки традиционным европейским ценностям и культурному облику Европы.Со схожих позиций, хоть и несколько мягче, выступает президент Чехии Милош Земан. В Восточной Европе вообще высказываются о миграционной политике Евросоюза весьма жестко: национализм и христианство для большинства восточноевропейских государств являются важнейшими столпами поддержания общенациональных идентичностей и естественно, что толерантный курс Евросоюза вызывает в Будапеште, Праге, Братиславе, Варшаве резкое недовольство.За последние пару десятилетий понятие европейских ценностей и европейского образа жизни претерпело кардинальные трансформации. Начнем с того, что сегодня европейские ценности воспринимаются совершенно по-разному руководством Евросоюза и основной частью населения европейских стран. Наблюдаются серьезные различия и в восприятии европейских ценностей в Западной и в Восточной Европе.Классические европейские ценности были основаны на католическом или протестантском христианстве, политическом национализме, убежденности в превосходстве европейской культуры над культурами народов других континентов. Но в конце ХХ века, под влиянием леволиберальных теорий, европейские ценности превратились в синоним политической и культурной толерантности с неким оттенком мазохизма.У современных европейцев культивируют «чувство вины» перед азиатскими и африканскими народами. Доходит от абсурдных и в то же время страшных ситуаций, когда «европейская общественность» пытается оправдывать изнасилования, совершаемые выходцами из Африки и Азии. Европейских женщин призывают подстраиваться под приезжих и носить «менее вызывающую» одежду – и это вместо того, чтобы жестко навести порядок в сфере миграции и свести к минимуму количество подобных преступлений.Бастионом традиционных европейских ценностей на фоне происходящего в Германии, Франции или скандинавских странах, стала Восточная Европа. Здесь население менее подвержено пропаганде толерантности, причем и сами руководители восточноевропейских государств демонстрируют несогласие с господствующим в Евросоюзе курсом относительно миграционной политики.В странах Восточной Европы, как показывают результаты социологических опросов, граждане гораздо чаще связывают свою идентичность с христианской религией, а также утверждают, что их народы и страны являются превосходящими в культурном отношении азиатские и африканские общества. В Восточной Европе более негативно относятся к однополым отношениям и, тем более, к легализации гей-браков.Но и в странах Западной Европы большая часть населения неконтролируемую миграцию из Азии и Африки оценивает скорее негативно. Так, исследование британского Королевского института международных отношений (Chatham House) и социологической службы Kantar, проведенное в 2017 году, показало, что 53% опрошенных жителей 10 стран Евросоюза и Великобритании убеждены в несовместимости европейских ценностей и образа жизни мигрантов из мусульманских стран Востока и Юга.Конечно, в странах Западной Европы значительная часть населения уже деморализована и не желает видеть и понимать тех рисков, что грозят ее же образу жизни при сохранении миграционных потоков из африканских и азиатских стран в прежних объемах. Но все же рост популярности праворадикальных партий свидетельствует о том, что многим рядовым европейцам сложившаяся ситуация очень не нравится.Желание упредить дальнейшее общественное недовольство и показать, что руководство ЕС реагирует на настроения европейской общественности, и повлияло на решение ввести в Еврокомиссии пост специального заместителя по защите европейского образа жизни.Назначен на новую должность греческий политик Маргаритис Схинас, прежде возглавлявший пресс-службу Еврокомиссии. И даже это назначение говорит о стремлении консолидировать «такую разную Европу» — греков и немцев, португальцев и голландцев.Впрочем, от наличия очередной новой должности в Еврокомиссии ничего не изменится. Никто никакой реальной защитой европейских ценностей заниматься не будут, либо европейские бюрократы вывернут все наизнанку, и под европейским образом жизни будет по-прежнему пониматься мазохистская толерантность. а под его защитой – привлечение еще большего количества африканских и азиатских мигрантов.Собственно так уже и происходит. Ряд европейских политиков подверг инициативу нового руководителя Еврокомиссии резкой критике, считая, что Урсула фон дер Ляйен пошла на уступки правонационалистическому лобби и восточноевропейским странам.— заявил предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.Председатель транспортного комитета Европарламента Карима Делли заявила, что Европарламент все равно не допустит такое надругательство над европейскими ценностями как создание подобной должности, связывающей в своем названии миграцию и европейский образ жизни. Сама Карима Делли представляет в Европарламенте зеленых и, хоть и родилась во Франции, является дочерью алжирских иммигрантов.Тут стоит отметить, что среди европейских политиков, в том числе и высокого уровня, уже не так мало людей африканского и ближневосточного происхождения. И они, естественно, будут лоббировать интересы мигрантских диаспор, поддерживать дальнейший рост миграции. Причем эти политики – это тоже Европа, это тоже европейцы, пусть и с арабскими именами и фамилиями. И не учитывать их мнения Европарламент уже не в состоянии.В свою очередь, лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен, напротив, считает, что введение подобной должности в Еврокомиссии свидетельствует о победе националистов, поскольку еврочиновники были вынуждены признать, что европейский образ жизни находится под угрозой и нуждается в защите. Тем более, что и многие правительства европейских стран не скрывают своего скептического отношения к миграционной политике Евросоюза.Бельгийская газета «De Standaard», комментируя введение в Еврокомиссии новой должности, назвала это событие «явным прогибом» перед венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и поставила вопрос, от кого, собственно, собрались защищать европейские ценности?Дискуссия вокруг введения новой должности в конечном итоге стала очередным подтверждением наличия еще одной серьезнейшей европейской проблемы – усугубляющегося разделения Европы. Далеко не все европейцы жаждут принимать и поддерживать идеологию Евросоюза, направленную на утверждение толерантного отношения к мигрантам. И в дальнейшем это неприятие будет только расти. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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