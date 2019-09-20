Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин повысил зарплаты сотрудникам МИДа и госслужащим
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает...
"Похороните меня на Украине": Микки Рурка впечатлили рассказы о малень...
Испугались русских шпионов? Дания приостановила научный проект Швеции в Гренланд...
Главная / Аналитика

Брюссель на защите европейского образа жизни

20 сентября 2019, 06:39  •  117 • Аналитика
В Евросоюзе вводится специальная должность заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам миграции и защите европейского образа жизни. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен, избранная новым главой ЕК. Судя по всему, так руководство Еврокомиссии пытается успокоить европейцев, очень недовольных многочисленными проблемами и рисками, порожденными неконтролируемой миграцией.




Новое население Европы


Экономическая глобализация и многочисленные вооруженные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, на Африканском континенте привели к тому, что в последнее десятилетие в европейские страны прибыло множество легальных и нелегальных мигрантов из азиатских и африканских государств. Масштабы миграции впечатляют, при этом сами приезжие идут на всевозможные ухищрения, только бы остаться в Германии, Франции или других европейских странах.

Но при этом принимать образ жизни окружающего населения они не собираются – формируют диаспоры, превращают районы компактного проживания в социальные гетто, совершают преступления и правонарушения и просто не желают интегрироваться в европейский социум. Естественно, что коренных жителей эта проблема очень сильно беспокоит. Но решить ее, учитывая «толерантный крен» современной европейской политики, в настоящее время не представляется возможным.



Количество прибывающих в Европу мигрантов достигло наивысших показателей в 2014-2015 гг. В первую очередь, росту их численности способствовала кровопролитная гражданская война в Сирии. Именно сирийские граждане составили основную часть беженцев, прибывающих в страны Европы. Так, в 2013 году из Сирии в Европу прибыли 47 тысяч 747 человек, в 2014 году – 128 тысяч 230 человек, а в 2015 году – 372 тысячи 367 человек. Разумеется, это – лишь официальные цифры.

В действительности количество беженцев может быть куда большим. Кроме того, за сирийцев себя могут выдавать и жители других стран, пытаясь получить гарантированный статус беженца и соответствующую социальную помощь. Помимо сирийцев, в списке лидеров по численности – выходцы из Афганистана, Ирака, Косово, Пакистана, Эритреи, Албании, Ирана и Нигерии. Косово и Албания – это Европа, но албанцы, особенно исповедующие ислам, в культурном и ментальном отношении ближе к тем же туркам, чем к населению стран Западной Европы.



Как видим, практически все мигранты и беженцы прибывают из стран, очень отличающихся от европейских в религиозном и культурном отношении. При этом афганцы, пакистанцы, сирийцы и выходцы из других государств пытаются воспроизводить в принимающих странах привычные паттерны поведения. Например, в сомалийских общинах в Великобритании и других странах Европы не являются редкостью случаи «женского обрезания», ранние браки по желанию родителей повсеместно встречаются практически во всех диаспорах азиатских и африканских мигрантов.

Если мигранты предыдущих волн прибывали в Европу в поиске работы и старались как можно скорее интегрироваться в европейское общество, то современные мигранты демонстративно отгораживаются от европейцев и, более того, во многих случаях становятся для них и опасными. Широко известны многочисленные примеры преступлений на сексуальной почве, совершаемых мигрантами.

Районы с преобладанием мигрантов среди жителей в силу криминогенности и общего неблагополучия становятся «запретной зоной» для европейского населения. В крайнем случае, проживают в них лишь социально неблагополучные слои, молодежь которых уже сама попадает под культурное влияние мигрантов и старается во всем на них походить.

Естественно, что такая ситуация не может не вызывать раздражения у европейцев. И это раздражение выливается в рост популярности ультраправых политических партий. Более всего европейцы боятся, что рост азиатского и африканского населения навсегда изменит культурный и этнический облик Европы. Иначе говоря, Европа перестанет быть Европой, а «новые европейцы» не будут иметь ничего общего с европейцами прошлых столетий.

О необходимости сохранения европейской идентичности и о рисках, ей угрожающих, говорят многие политики и даже лидеры государств. Самый известный критик миграционной политики ЕС – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не стесняется говорить об угрозе миграции из мусульманских стран Азии и Африки традиционным европейским ценностям и культурному облику Европы.

Со схожих позиций, хоть и несколько мягче, выступает президент Чехии Милош Земан. В Восточной Европе вообще высказываются о миграционной политике Евросоюза весьма жестко: национализм и христианство для большинства восточноевропейских государств являются важнейшими столпами поддержания общенациональных идентичностей и естественно, что толерантный курс Евросоюза вызывает в Будапеште, Праге, Братиславе, Варшаве резкое недовольство.


Что такое «европейские ценности»?


За последние пару десятилетий понятие европейских ценностей и европейского образа жизни претерпело кардинальные трансформации. Начнем с того, что сегодня европейские ценности воспринимаются совершенно по-разному руководством Евросоюза и основной частью населения европейских стран. Наблюдаются серьезные различия и в восприятии европейских ценностей в Западной и в Восточной Европе.

Классические европейские ценности были основаны на католическом или протестантском христианстве, политическом национализме, убежденности в превосходстве европейской культуры над культурами народов других континентов. Но в конце ХХ века, под влиянием леволиберальных теорий, европейские ценности превратились в синоним политической и культурной толерантности с неким оттенком мазохизма.


Урсула фон дер Ляйен


У современных европейцев культивируют «чувство вины» перед азиатскими и африканскими народами. Доходит от абсурдных и в то же время страшных ситуаций, когда «европейская общественность» пытается оправдывать изнасилования, совершаемые выходцами из Африки и Азии. Европейских женщин призывают подстраиваться под приезжих и носить «менее вызывающую» одежду – и это вместо того, чтобы жестко навести порядок в сфере миграции и свести к минимуму количество подобных преступлений.

Бастионом традиционных европейских ценностей на фоне происходящего в Германии, Франции или скандинавских странах, стала Восточная Европа. Здесь население менее подвержено пропаганде толерантности, причем и сами руководители восточноевропейских государств демонстрируют несогласие с господствующим в Евросоюзе курсом относительно миграционной политики.

В странах Восточной Европы, как показывают результаты социологических опросов, граждане гораздо чаще связывают свою идентичность с христианской религией, а также утверждают, что их народы и страны являются превосходящими в культурном отношении азиатские и африканские общества. В Восточной Европе более негативно относятся к однополым отношениям и, тем более, к легализации гей-браков.

Но и в странах Западной Европы большая часть населения неконтролируемую миграцию из Азии и Африки оценивает скорее негативно. Так, исследование британского Королевского института международных отношений (Chatham House) и социологической службы Kantar, проведенное в 2017 году, показало, что 53% опрошенных жителей 10 стран Евросоюза и Великобритании убеждены в несовместимости европейских ценностей и образа жизни мигрантов из мусульманских стран Востока и Юга.
Жанна д'Арк из девяностых. В кино не увидишь


Конечно, в странах Западной Европы значительная часть населения уже деморализована и не желает видеть и понимать тех рисков, что грозят ее же образу жизни при сохранении миграционных потоков из африканских и азиатских стран в прежних объемах. Но все же рост популярности праворадикальных партий свидетельствует о том, что многим рядовым европейцам сложившаяся ситуация очень не нравится.

Как Европа встретила появление новой должности


Желание упредить дальнейшее общественное недовольство и показать, что руководство ЕС реагирует на настроения европейской общественности, и повлияло на решение ввести в Еврокомиссии пост специального заместителя по защите европейского образа жизни.

Назначен на новую должность греческий политик Маргаритис Схинас, прежде возглавлявший пресс-службу Еврокомиссии. И даже это назначение говорит о стремлении консолидировать «такую разную Европу» — греков и немцев, португальцев и голландцев.

Впрочем, от наличия очередной новой должности в Еврокомиссии ничего не изменится. Никто никакой реальной защитой европейских ценностей заниматься не будут, либо европейские бюрократы вывернут все наизнанку, и под европейским образом жизни будет по-прежнему пониматься мазохистская толерантность. а под его защитой – привлечение еще большего количества африканских и азиатских мигрантов.

Собственно так уже и происходит. Ряд европейских политиков подверг инициативу нового руководителя Еврокомиссии резкой критике, считая, что Урсула фон дер Ляйен пошла на уступки правонационалистическому лобби и восточноевропейским странам.

Мне не нравится, что европейский образ жизни противопоставляется иммиграции. Принимать тех, кто прибывает издалека, — это и есть часть европейского образа жизни,

— заявил предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Председатель транспортного комитета Европарламента Карима Делли заявила, что Европарламент все равно не допустит такое надругательство над европейскими ценностями как создание подобной должности, связывающей в своем названии миграцию и европейский образ жизни. Сама Карима Делли представляет в Европарламенте зеленых и, хоть и родилась во Франции, является дочерью алжирских иммигрантов.



Тут стоит отметить, что среди европейских политиков, в том числе и высокого уровня, уже не так мало людей африканского и ближневосточного происхождения. И они, естественно, будут лоббировать интересы мигрантских диаспор, поддерживать дальнейший рост миграции. Причем эти политики – это тоже Европа, это тоже европейцы, пусть и с арабскими именами и фамилиями. И не учитывать их мнения Европарламент уже не в состоянии.

В свою очередь, лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен, напротив, считает, что введение подобной должности в Еврокомиссии свидетельствует о победе националистов, поскольку еврочиновники были вынуждены признать, что европейский образ жизни находится под угрозой и нуждается в защите. Тем более, что и многие правительства европейских стран не скрывают своего скептического отношения к миграционной политике Евросоюза.

Бельгийская газета «De Standaard», комментируя введение в Еврокомиссии новой должности, назвала это событие «явным прогибом» перед венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и поставила вопрос, от кого, собственно, собрались защищать европейские ценности?

Дискуссия вокруг введения новой должности в конечном итоге стала очередным подтверждением наличия еще одной серьезнейшей европейской проблемы – усугубляющегося разделения Европы. Далеко не все европейцы жаждут принимать и поддерживать идеологию Евросоюза, направленную на утверждение толерантного отношения к мигрантам. И в дальнейшем это неприятие будет только расти.
Илья Полонский

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
17 сентября 2019, 10:24
Самосожжение учёного. Язык самоубийства и национальный вопрос
17 сентября 2019, 16:54
Похлеще, чем «Витязь». На что способен ЗРК С-300 с уникальными противоракетами семейства 9М96Е?
17 сентября 2019, 16:54
Не бойтесь роботов, дары приносящих
20 сентября 2019, 06:39
Брюссель на защите европейского образа жизни
20 сентября 2019, 06:39
А судьи – что?
16 сентября 2019, 18:09
Будущее Евросоюза. Ангела Меркель беспокоится
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 сентября 2019, 00:09
"Имена!" Немецкий следователь поставил опасный ультиматум Нидерландам по МН...
20 сентября 2019, 03:24
"Козырь Кремля": Детектив, заявивший о доказательствах по делу МН17, получи...
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои...
20 сентября 2019, 00:09
"Немецких солдат уже не было": В Эстонии разозлились на российского посла з...
20 сентября 2019, 03:24
"Не прокачивать ничего!": Политолог объяснил, кто стоит за резко воспрявшим...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2019, 04:24
В случае военного конфликта с Россией...
15 сентября 2019, 12:39
«Женщина может взять оружие»: бывшая участница женского батальона дагестанского села Дылым о событиях 20-летней давности
17 сентября 2019, 03:54
"Сравнение достойно": В ответ на нападки Польшу уязвили цитатой Черчилля
19 сентября 2019, 17:24
Переговоры России, Украины и ЕС по газу завершились
17 сентября 2019, 16:54
Гробовое молчание и... аплодисменты: Слова Путина о русском Израиле встретили овациями
19 сентября 2019, 07:54
"Не успокаивайте себя иллюзиями": В Раде призвали Украину пойти на жертвы ради решения конфликта в Донбассе
14 сентября 2019, 23:54
Украинский премьер придумал "лучший ответ" России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.