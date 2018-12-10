«Брюссель играет с британцами»: Суд ЕС подтвердил право Лондона отказаться от брексита

Великобритания вправе в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении покинуть Европейский союз, пока соглашение о выходе не вступит в силу. Об этом сообщили в пресс-службе суда Евросоюза. Подобная возможность юридически обоснована 50-й статьёй Договора о ЕС. Постановление было опубликовано накануне итогового голосования в палате общин, посвящённого соглашению по условиям брексита. По мнению экспертов, ЕС подливает масла в огонь и сильно сужает пространство для манёвра главы британского кабмина Терезы Мэй. Между тем аналитики считают, что Лондон не откажется от выхода из Евросоюза.

Великобритания имеет право отказаться от брексита и сохранить за собой статус страны-участницы Европейского союза. Об этом сообщила пресс-служба Европейского суда, базирующегося в Люксембурге, ссылаясь на статью 50 Договора о Евросоюзе, которой описан процесс выхода государств из ЕС.

«Суд постановил, что, когда государство-член уведомило Европейский совет о намерении выйти из ЕС, как это сделала Великобритания, то может в одностороннем порядке отозвать это уведомление», — говорится в документе.

При этом для осуществления отзыва должны быть соблюдены два условия.

«Такая возможность существует до тех пор, пока соглашение о выходе между союзом и соответствующим государством-членом не вступит в силу или, если такое соглашение не будет заключено, до тех пор, пока не истечёт двухлетний срок после уведомления о намерении выйти из ЕС», — поясняется в постановлении судебной инстанции.

Судебный процесс по этому вопросу инициировала межпартийная группа членов Европарламента во главе с представителем шотландской партии «Зелёных» Энди Уайтманом. Изначально дело рассматривалось Сессионным судом в Эдинбурге, но затем было передано на рассмотрение 27 судей стран — членов ЕС. При этом правительство Великобритании дважды подавало апелляцию на данное решение.

Между тем на прошлой неделе советник Европейского суда Мануэль Кампос Санчес-Бордона счёл юридически обоснованным ссылку на 50-ю статью Договора о Европейском союзе. Отметим, что мнение высокопоставленного представителя ЕС не является юридически обязательным, но в большинстве случаев суд принимает его позицию.

Решение Европейского суда было опубликовано за день до итогового голосования в палате общин, в ходе которого британские парламентарии должны принять решение по соглашению о брексите.

Это одна из двух составляющих процесса утверждения процедуры выхода Великобритании из состава ЕС — помимо Вестминстерского дворца, документ должен быть одобрен Европейским парламентом. Ранее «сделку» и политическую декларацию, определяющую рамки будущих отношений между Соединённым Королевством и ЕС, утвердили лидеры 27 стран — членов Евросоюза.

Между тем британское издание The Times сообщило, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отложить голосование парламентариев и совершить ещё одну поездку в Брюссель в попытке выторговать у ЕС более выгодные условия «развода». По данным издания, Мэй опасается, что документ в нынешнем виде не получит одобрения парламента. Однако министр по вопросам брексита Стивен Баркли отверг данную информацию.

«Провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Это будет важная неделя в судьбе брексита», — констатировал глава Евросовета Дональд Туск в своём Twitter в воскресенье, 9 декабря.

«Политическая игра Брюсселя»

Возможность отказа от Лондона от выхода из ЕС противоречит конституции Великобритании, поскольку правительство должно уважать решение, принятое на населением на референдуме. Такое мнение высказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Предположим, гипотетически Великобритания отказывается от результатов референдума — это судебные иски. Для того, чтобы провести повторный референдум, требуется время, и его явно будет недостаточно, чтобы сделать это до марта следующего года, а тогда Великобритания, если не будет принято никаких решений, всё равно выходит по умолчанию из ЕС. Поэтому такое решение мало что меняет. Понятно, что это делается перед вторником, когда, по идее, должно быть голосование в парламенте Великобритании по соглашению», — заметил эксперт.

Он напомнил, что согласно договорённостям, соглашение об условиях выхода Британии необходимо ратифицировать до конца декабря.

«Если поддержки не будет, значит, Великобритания выйдет по жёсткому сценарию. Это заявление, скорее, подливает масла в огонь и серьёзно сокращает возможности для манёвра госпожи Мэй. С одной стороны, она может быть прижата левыми, которые предлагают отменить референдум, но не предлагают, как. С другой стороны, есть консерваторы, которые требуют пересмотра соглашения. Чем ближе ко вторнику, тем жёстче будут давить на неё», — заявил Абзалов в беседе с RT.

Появление подобных документов в преддверии голосования в палате общин — политическая игра, выгодная Брюсселю, который хочет удержать Лондон в рядах своей организации. Такое мнение высказала доктор политических наук, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

«Брексит — это желание реализовать селективное участие, закрепить его в формальных вещах, при этом не быть полностью интегрированными с теми европейскими процессами, которые сейчас происходят. Британцами эти процессы воспринимаются негативно, поскольку пострадали многие отрасли — рыбная прежде всего. Они желали получить максимум выгоды при минимуме издержек. Политическая элита стремилась реализовать план, но они натолкнулись на серьёзное противодействие со стороны ЕС. Брюссель, делая такие заявления, с ними играет, по большому счёту», — заметила аналитик.

По её словам, сложно представить ситуацию, в которой Лондон объявит о пересмотре данного курса. Отмена брексита приведёт к провалу реализации всех задач, которые были поставлены и обществом, и политическим истеблишментом Великобритании.

«Это в каком-то смысле провокация, проверка британской реакции. Это заявление будет использовано как инструмент давления на Мэй. Мы предполагали, что британцы смогут заключить выгодный компромисс, но Мэй по всем фронтам проигрывает, она показала себя как неэффективный переговорщик, приходится переигрывать. Проблема очень серьёзная, в этом смысле политические перспективы для Мэй никудышные», — сообщила Ерёмина в беседе с RT.