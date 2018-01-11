Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По стопам Ирода. Атака на православие на Украине: теперь Одесса
США уже поставляли на Украину летальное оружие. И оно исчезло у «Азова»
Архитектор победы Трампа вынужден покинуть Breitbart News
Эвакуация боевиков ИГ из Сирии при содействии США – вариант операции ODESSA
Главная / В мире

Брюссель и Варшава не рискуют обострять отношения дальше

11 января 2018, 01:09  •  120 • В мире
Объявление Еврокомиссии о подаче в Европейский суд иска за отказ принимать беженцев по квотам Евросоюза Брюссель сопроводил приглашением премьер-министру Польши – незадолго до того вступившему в должность Матеушу Моравецкому. 9 января встреча Моравецкого с Жан-Клодом Юнкером состоялась.
Накануне Юнкер подтвердил неизменно критическое отношение ЕС к польской судебной реформе: «Я ожидаю, что Польша приложит усилия для лучшего понимания нашей позиции. Мы должны настаивать на принципах правового государства. Мы должны настаивать на независимости судопроизводства от политической власти», – заявил Юнкер в интервью немецкому телеканалу ARD. Прозвучало также осуждение позиции Польши и других восточноевропейских стран в миграционном кризисе: «Я не смирюсь с тем, когда говорят, что на территории своего государства мы не будем принимать цветных, мы не будем принимать геев, мы не будем принимать мусульман. Это глубоко противоречит европейским ценностям». Ожидается, что к концу июня в Евросоюзе должна быть утверждена новая система приёма беженцев, включающая механизм распределения беженцев между странами ЕС.
Одновременно глава Еврокомиссии дал понять, что он намерен выступить в роли посредника в дискуссии, а не угрожать Польше («не настроен воинственно»). Эта установка на диалог с Варшавой теоретически исключает перспективу сокращения средств из бюджета Евросоюза. Таким образом, Брюссель отказывается задействовать единственно эффективный способ давления на Польшу. Напомним, что Польша остаётся крупнейшим нетто-получателем денег из бюджета Евросоюза. В 2016 г. эта страна получила 16 млрд евро брутто, 7,1 млрд евро нетто.
Идея поставить размер выплат в зависимость от выполнения обязательств по мигрантам высказывалась ранее в ряде европейских стран: в частности, в Германии, Италии, Франции. В Еврокомиссии о такой возможности говорили еврокомиссары по бюджету Гюнтер Эттингер и по правовым вопросам Вера Юрова. Вопрос будущего бюджета особенно обострился из-за Брекзита. Еврокомиссия оказалась в сложном положении: она явно собирается требовать от стран повышения взносов в европейский бюджет. По словам Юнкера, членство в Евросоюзе дороже чашки кофе в день – таковы, по расчётам, налоги в европейскую кассу от каждого жителя ЕС. И поэтому Брюссель не хочет провоцировать Польшу на дальнейшее обострение конфликта.
Со своей стороны в борьбе за щедрое европейское финансирование Польша, по выражению европейской прессы, решила очаровать Брюссель. Накануне отъезда в европейскую столицу премьер-министр Моравецкий очистил кабинет от тех министров, которые вызывали раздражение у Еврокомиссии. С портфелями расстались 9 министров, включая министров иностранных дел, обороны и экологии. Прежний министр иностранных дел спорил с еврокомиссаром Тиммермансом, а у министра обороны, по слухам, был конфликт с польским генералитетом. Пост министра обороны теперь занимает бывший министр внутренних дел, а дипломатическое ведомство возглавит малоизвестный ранее замминистра иностранных дел. Вместе с тем ключевой пост министра юстиции этой чисткой не затронут. Отсюда вывод, что польское руководство не намерено отменять судебную реформу, на что надеется Евросоюз.
Такова ситуация вокруг встречи Юнкера и Моравецкого, которая, как уверяют её участники, прошла в «дружеской атмосфере». Главный её итог – замеченное польским премьером «выразительное изменение в риторике Жан-Клода Юнкера, которое касается отсутствия зависимости между многолетними финансовыми рамками и отдельными сферами», то есть между субсидиями из европейского бюджета и миграционной политикой.
Соб. корр. ФСК

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

120
Источник
Похожие новости
10 января 2018, 21:39
Неудобный постоялец: Эквадор ищет посредника для высылки Ассанжа из посольства в Лондоне
10 января 2018, 12:09
Под обстрелом Хмеймима подписались турки
10 января 2018, 18:39
Саакашвили не сдал своих подельников по расстрелу "Небесной сотни"

10 января 2018, 02:09
«Перестановки в кукольном театре»: какую политику будет проводить новое правительство Польши в отношении ЕС и России
10 января 2018, 02:24
С кем Трамп будет сражаться в 2020 году
10 января 2018, 11:54
Недостаточно умеренная оппозиция: Минобороны раскрыло подробности атаки дронов на базу Хмеймим
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 января 2018, 00:40
Машина ассенизаторов натолкнула на мысль по Ноздровской
09 января 2018, 03:39
Вернувшиеся из украинского ада
07 января 2018, 15:39
«Иск Москвы будет выше»: в России отреагировали на планы ЕС взыскать €1,4 млрд за эмбарго на поставки свинины
04 января 2018, 09:54
Надо меньше пить. Горилки
04 января 2018, 12:54
«Эти сообщения — фейк»: Минобороны России опровергло данные об уничтожении семи самолётов ВКС на базе Хмеймим
09 января 2018, 16:39
Вторая грань инцидента с "Раптором" в небе над Евфратом: оценка без прикрас. Грядущие перспективы развязки в Сирии
08 января 2018, 00:12
Смотрящий Петра по армии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.