Брюссель и Варшава не рискуют обострять отношения дальше

Объявление Еврокомиссии о подаче в Европейский суд иска за отказ принимать беженцев по квотам Евросоюза Брюссель сопроводил приглашением премьер-министру Польши – незадолго до того вступившему в должность Матеушу Моравецкому. 9 января встреча Моравецкого с Жан-Клодом Юнкером состоялась.

Накануне Юнкер подтвердил неизменно критическое отношение ЕС к польской судебной реформе: «Я ожидаю, что Польша приложит усилия для лучшего понимания нашей позиции. Мы должны настаивать на принципах правового государства. Мы должны настаивать на независимости судопроизводства от политической власти», – заявил Юнкер в интервью немецкому телеканалу ARD. Прозвучало также осуждение позиции Польши и других восточноевропейских стран в миграционном кризисе: «Я не смирюсь с тем, когда говорят, что на территории своего государства мы не будем принимать цветных, мы не будем принимать геев, мы не будем принимать мусульман. Это глубоко противоречит европейским ценностям». Ожидается, что к концу июня в Евросоюзе должна быть утверждена новая система приёма беженцев, включающая механизм распределения беженцев между странами ЕС.

Одновременно глава Еврокомиссии дал понять, что он намерен выступить в роли посредника в дискуссии, а не угрожать Польше («не настроен воинственно»). Эта установка на диалог с Варшавой теоретически исключает перспективу сокращения средств из бюджета Евросоюза. Таким образом, Брюссель отказывается задействовать единственно эффективный способ давления на Польшу. Напомним, что Польша остаётся крупнейшим нетто-получателем денег из бюджета Евросоюза. В 2016 г. эта страна получила 16 млрд евро брутто, 7,1 млрд евро нетто.

Идея поставить размер выплат в зависимость от выполнения обязательств по мигрантам высказывалась ранее в ряде европейских стран: в частности, в Германии, Италии, Франции. В Еврокомиссии о такой возможности говорили еврокомиссары по бюджету Гюнтер Эттингер и по правовым вопросам Вера Юрова. Вопрос будущего бюджета особенно обострился из-за Брекзита. Еврокомиссия оказалась в сложном положении: она явно собирается требовать от стран повышения взносов в европейский бюджет. По словам Юнкера, членство в Евросоюзе дороже чашки кофе в день – таковы, по расчётам, налоги в европейскую кассу от каждого жителя ЕС. И поэтому Брюссель не хочет провоцировать Польшу на дальнейшее обострение конфликта.

Со своей стороны в борьбе за щедрое европейское финансирование Польша, по выражению европейской прессы, решила очаровать Брюссель. Накануне отъезда в европейскую столицу премьер-министр Моравецкий очистил кабинет от тех министров, которые вызывали раздражение у Еврокомиссии. С портфелями расстались 9 министров, включая министров иностранных дел, обороны и экологии. Прежний министр иностранных дел спорил с еврокомиссаром Тиммермансом, а у министра обороны, по слухам, был конфликт с польским генералитетом. Пост министра обороны теперь занимает бывший министр внутренних дел, а дипломатическое ведомство возглавит малоизвестный ранее замминистра иностранных дел. Вместе с тем ключевой пост министра юстиции этой чисткой не затронут. Отсюда вывод, что польское руководство не намерено отменять судебную реформу, на что надеется Евросоюз.

Такова ситуация вокруг встречи Юнкера и Моравецкого, которая, как уверяют её участники, прошла в «дружеской атмосфере». Главный её итог – замеченное польским премьером «выразительное изменение в риторике Жан-Клода Юнкера, которое касается отсутствия зависимости между многолетними финансовыми рамками и отдельными сферами», то есть между субсидиями из европейского бюджета и миграционной политикой.