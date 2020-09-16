Брюссель готовится ввести санкции против России из-за Белоруссии

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Европа ищет финансовых доноров для поддержки "демократии" в Республике

Граждане России, которые поддерживают действующую власть в Белоруссии, могут угодить в санкционный список, который сейчас прорабатывается в Евросоюзе. К этому призвали депутаты ЕП в своей новой резолюции. Голосовать за документ планируется в четверг, 17 сентября.

"Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности и Совет изучить возможность включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима (президента Александра) Лукашенко в Белоруссии", – говорится в документе.

Отмечается, что европарламентарии не признают результатов президентских выборов в Республике, выступают за мирную смену власти в стране по итогам национального диалога, приветствуют Координационный совет оппозиции "как временное представительство народа Белоруссии", требуют от Минска освободить всех задержанных на акциях протеста.

"Европарламент повторяет призывы белорусского народа к скорейшей организации новых, свободных и справедливых выборов под международным контролем и в соответствии с международными стандартами", – цитирует предварительный текст документа РИА "Новости".

Кроме того депутаты предлагают ввести индивидуальные рестрикции ЕС по Белоруссии, в том числе и против Лукашенко, а также в отношении причастных к фальсификации выборов и применявших насилие на акциях протеста. Брюссель призывают увеличить финансовую помощь гражданского общества Белоруссии и заморозить все денежные переводы руководству Республики и финансируемым государством проектам.

ЕП считает, что Евросоюз должен организовать конференцию доноров "для демократической Белоруссии", а страны члены-ЕС призвал упростить и ускорить выдачу виз белорусам, которые хотят выехать из Республики по политическим соображениям.

Ранее сегодня в Минске Лукашенко встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Александр Григорьевич попросил у Москву современное вооружение, поскольку, как он выразился, последние события у него в стране показывают, что "надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян". Бацька обвинил Запад, в том числе, соседние страны в подготовке переворота в Белоруссии.

