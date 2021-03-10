Брюссель готовит новый пакет санкций против Москвы

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ЕС засекретит черный список, чтобы попавшие в него граждане не смогли вывести из континента свои активы

Евросоюз намерен ввести новую порцию санкций в отношении представителей органов власти из России, стран Азии и Африки. Об этом сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на DPA. Отмечается, что агентство подает информацию без упоминания своих источников.

Предположительно, рестрикции введут в рамках новой процедуры, называемой "европейским актом Магнитского". Угодившие под дубину Брюсселя лица не смогут въехать в страны ЕС, а их активы в европейском сообществе заблокируют.

По данным издания, Брюссель намерен держать в секрете черный список попавших под ограничения до момента вступления их в силу. Это делается для того, чтобы санкционированные граждане не смогли вывести свои средства заранее.

Пакет мер еврочиновники должны подготовить к заседанию глав МИД стран ЕС, которое состоится 22 марта.

Напомним, "европейский акт Магнитского" коллективный Брюссель впервые задействовал 2 марта из-за ситуации с осужденным за махинации в "Ив Роше" Алексеем Навальным.

Тогда под ограничения попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава СКР Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Одновременно со Старым светом рестрикции в этот же день ввели власти США.

