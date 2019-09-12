«Бряцают оружием в информационном пространстве»: с чем связан дефицит лётчиков в ВВС Великобритании

Национальное ревизионное управление Великобритании выявило недостаточную численность лётного состава в вооружённых силах страны. В докладе службы говорится, что 2018—2019 годы стали худшими по показателям подготовки военных лётчиков — второй из трёх этапов обучения завершили всего 14% от целевого показателя. Британские СМИ ранее отмечали, что аналогичная ситуация наблюдается и в других видах Вооружённых сил Соединённого Королевства. Эксперты полагают, что такая ситуация типична для стран, которые предпочитают вести информационные войны вместо того, чтобы развивать собственную армию.

Королевские военно-воздушные силы Великобритании испытывают проблемы с обеспечением необходимой численности лётного состава. Об этом говорится в докладе британского Национального ревизионного управления (NAO) для палаты общин, опубликованном по итогам аудита Минобороны страны. Одна из главных причин такого положения дел, по словам специалистов NAO, кроется в несовершенстве системы подготовки личного состава.

«На сегодня комплектование ВВС Великобритании подготовленным лётным составом не соответствует целевым показателям, заявленным Министерством обороны, поскольку обучение кадров занимает больше времени, чем ожидалось», — говорится в документе.

В ревизионном управлении отмечают, что полученные данные свидетельствуют о существенной неукомплектованности персонала — такая ситуация сложилась ещё несколько лет назад.

«Например, по состоянию на апрель 2019 года Королевским ВВС — вид вооружённых сил, которому требуется наибольшее количество лётного состава, — не хватало 331 пилота (18%) для необходимой укомплектованности», — отмечают авторы доклада.

В общей сложности, согласно оценкам NOA на апрель, Королевским ВВС не хватало 1750 человек до требуемой укомплектованности лётным составом. Аналитики объясняют такие проблемы, в частности, тем, что Великобритания, как член НАТО, долгое время делала ставку на армию США.

«Сегодня англичане начинают пересматривать своё участие в оборонных программах НАТО в силу того, что они планируют выйти из ЕС. Но если брексит осуществится, то Великобритания будет вынуждена заключать торговый договор с США, который Трамп подпишет лишь в том случае, если Лондон увеличит расходы на оборону», — пояснил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

Он также напомнил, что в случае выхода из ЕС Великобритания не сможет принять участия в проекте по созданию истребителя шестого поколения, завершить который европейцы планируют к 2035—2040 году.

«После брексита Лондон будет вынужден покупать у США F-35. Затем Великобритания должна будет произвести перевооружение на этот самолёт и организовать обучение с участием американцев. Сейчас Минобороны королевства выдерживает паузу, ждёт политического решения, исходя из которого и будет проводить реформу. При этом проблема нехватки лётного состава останется актуальной», — пояснил Кнутов.

Трудности обучения

В качестве одной из основных причин дефицита военных лётчиков в Национальном ревизионном управлении называют неэффективную работу Военной лётной системы обучения (Military Flying Training System или MFTS, как она обозначена в докладе). Специалисты NAO отмечают, что обучающиеся систематически не могут успешно пройти все три этапа программы MFTS. Такая ситуация сложилась в начале 2010-х годов и сохраняется по сей день.

Самолёт Королевских ВВС Великобритании на базе в Шотландии

Reuters

© Russell Cheyne

«Каждый год на протяжении шести лет, предшествовавших 2018—2019 году, количество обучающихся, закончивших второй этап обучения, было в среднем на 45% (125 человек) меньше требуемой нормы. При этом завершение данного этапа необходимо для начала третьего этапа боевой подготовки», — отмечается в документе.

В 2018/19 учебном году, который специалисты NAO называют худшим, второй этап обучения завершили всего 49 человек — на 86% меньше текущего требования к комплектованию лётного состава. В «лучший» год (2015—2016) второй этап успешно прошли 182 человека, а недобор составил 21%.

В своём докладе аналитики ревизионного управления констатируют, что за последнее время обучение личного состава лётным специальностям занимает гораздо больше времени, чем было запланировано.

«Данные Королевских ВВС свидетельствуют о том, что на обучение пилотов реактивных самолётов уходит в среднем 7,1 года, в то время как оптимальный срок обучения, указанный Министерством обороны, составляет 3,9 года», — говорится в докладе.

Недобросовестный подрядчик

Авторы документа отмечают, что неэффективность системы подготовки лётного состава MFTS во многом связана с деятельностью компании Ascent, которая выполняет подряд по организации работы Военной лётной системы обучения.

«По состоянию на 31 марта 2019 года из 369 запланированных курсов обучения по системе военной лётной подготовки 44 пришлось отменить из-за того, что одна из сторон не смогла выполнить свои обязательства», — говорится в докладе NAO.

Аудиторы также отмечают, что в 28 из этих 44 случаев свои обязательства не выполнило Минобороны государства. Так, ведомство не смогло обеспечить необходимое количество авиадиспетчеров или провести ремонт взлётно-посадочных полос.

Самолёты Королевских ВВС Великобритании на базе возле Лимассола, Кипр

Reuters

© Petros Karadjias/Pool

Компания Ascent получила подряд на обучение лётного состава для британских ВВС в 2008 году — тогда у власти в стране находились лейбористы под руководством Гордона Брауна.

В консорциум Ascent входят британская оборонная и аэрокосмическая компания Babcock International и американская Lockheed Martin. Согласно контракту, Ascent должен был обучать по 250 членов лётного состава в год, включая 150 пилотов специализированных летательных аппаратов, таких как истребители Typhoon Eurofighter и вертолёты Apache.

Интересно, что ещё в 2015 году аудиторы NAO установили, что консорциум был не в состоянии в полной мере выполнить все обязательства по контракту.

Так, например, учебные материалы для пилотов истребителей новых поколений были признаны непригодными, из-за чего их пришлось перерабатывать военным экспертам. Кроме того, в Ascent для ведения учебного процесса привлекались бывшие военнослужащие, уровень экспертной подготовки которых был «серьёзно устаревшим».

Кроме того, согласно выдержкам из доклада NAO от 2015 года, которые приводит газета The Telegraph, менеджеры Ascent демонстрировали «индивидуальную и корпоративную некомпетентность», что осложняло взаимодействие компании с Министерством обороны Великобритании.

Системная проблема

Стоит отметить, что трудности с комплектацией личного состава испытывают не только Королевские ВВС, но и другие виды войск Вооружённых сил Великобритании. К примеру, в мае газета The Sun писала, что практически каждое подразделение британской армии сталкивается с дефицитом военнослужащих и компетентных специалистов.

Так, по состоянию на апрель 2019 года, Королевскому флоту и морпехам недоставало более 1,2 тыс. человек. В сухопутных войсках до необходимых 82 тыс. человек не хватало 6,9 тыс. военнослужащих.

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Кроме того, около 10 тыс. солдат из всех видов войск были сняты с активной службы по медицинским причинам. Нехватка личного состава наблюдается даже в элитных парашютных частях, из которых комплектуются известные британские подразделения специального назначения SAS. Издание также сообщало, что нескольких сотен военнослужащих недостаёт и Дворцовой кавалерии, охраняющей Букингемский дворец.

Такое положение дел не осталось без внимания со стороны британских оборонных экспертов и военачальников.

«Недостаточная укомплектованность вооружённых сил ставит безопасность нашей страны под угрозу. После многих лет жёсткого урезания бюджета установленная численность армии и без того уже слишком мала, а неспособность обеспечить даже столь низкие цифры только усиливает риск», — цитирует The Sun полковника Ричарда Кемпа, бывшего командующего британскими войсками в Афганистане.

По мнению военного политолога, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, такая ситуация могла сложиться ещё и потому, что в последние годы британские лидеры предпочитают вести информационные войны вместо развития вооружённых сил страны.

«Минобороны Соединённого Королевства не в состоянии решить эту проблему, потому что власть не обеспечивает свою армию современным вооружением, а полководцы разучились руководить и обучать лётный состав на новых образцах техники», — заявил Кошкин в беседе с RT.