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«Бряцание оружием»: посольство РФ назвало провокацией использование США бомбардировщика B-52 в ходе учений НАТО
11 июня 2021, 12:35 • 140 • В мире
Посольство России выразило недовольство действиями Пентагона, который задействовал способный нести ядерное оружие стратегический бомбардировщик B-52H в военных учениях НАТО BALTOPS — 2021. Российские дипломаты охарактеризовали произошедшее как очередную провокацию с американской стороны. В дипмиссии также указали, что подобное «бряцание оружием» нагнетает напряжённость в Европе и омрачает атмосферу в преддверии саммита Россия — США.
Reuters © U.S. Air Force/Senior Airman Keifer Bowes/Handout
Соединённые Штаты Америки осуществили провокацию, задействовав в военных учениях НАТО BALTOPS — 2021 («Балтийская операция — 2021») стратегический бомбардировщик B-52H. Об этом заявили в посольстве России в США.
«Применение Пентагоном в манёврах BALTOPS B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
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