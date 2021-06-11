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«Бряцание оружием»: посольство РФ назвало провокацией использование США бомбардировщика B-52 в ходе учений НАТО

11 июня 2021, 12:35  •  140 • В мире
Посольство России выразило недовольство действиями Пентагона, который задействовал способный нести ядерное оружие стратегический бомбардировщик B-52H в военных учениях НАТО BALTOPS — 2021. Российские дипломаты охарактеризовали произошедшее как очередную провокацию с американской стороны. В дипмиссии также указали, что подобное «бряцание оружием» нагнетает напряжённость в Европе и омрачает атмосферу в преддверии саммита Россия — США.
 
Reuters © U.S. Air Force/Senior Airman Keifer Bowes/Handout
 

Соединённые Штаты Америки осуществили провокацию, задействовав в военных учениях НАТО BALTOPS — 2021 («Балтийская операция — 2021») стратегический бомбардировщик B-52H. Об этом заявили в посольстве России в США.

«Применение Пентагоном в манёврах BALTOPS B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Применение пентагоном в маневрах #BALTOPS B-52H, которые могут нести ядерное оружие, - очередная провокация. pic.twitter.com/zNuOPKiRjA

— Пос-во России

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