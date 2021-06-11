«Бряцание оружием»: посольство РФ назвало провокацией использование США бомбардировщика B-52 в ходе учений НАТО

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Посольство России выразило недовольство действиями Пентагона, который задействовал способный нести ядерное оружие стратегический бомбардировщик B-52H в военных учениях НАТО BALTOPS — 2021. Российские дипломаты охарактеризовали произошедшее как очередную провокацию с американской стороны. В дипмиссии также указали, что подобное «бряцание оружием» нагнетает напряжённость в Европе и омрачает атмосферу в преддверии саммита Россия — США.