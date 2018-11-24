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«Брутальное нарушение»: Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым

24 ноября 2018, 12:24  •  51 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поездку российского лидера Владимира Путина на заседание госсовета в Крыму, назвав это «брутальным нарушением» международного права.
Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал поездку Владимира Путина в Ялту на расширенное заседание Госсовета во время совместного брифинга с президентом Словакии.
«Мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права», - передает слова Порошенко его пресс-служба.
Неизвестно, почему президент Украины выбрал для характеристики слово, которое применительно к Путину может рассматриваться как комплимент. Также Порошенко дал поручение украинскому МИДу принять меры.
«Нехай нас почуют в России», - добавил Порошенко на украинском языке.
В российском МИДе уже заявили, что не принимают никаких протестов в связи с поездками президента России на российскую территорию.

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