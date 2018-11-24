«Брутальное нарушение»: Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поездку российского лидера Владимира Путина на заседание госсовета в Крыму, назвав это «брутальным нарушением» международного права.

Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал поездку Владимира Путина в Ялту на расширенное заседание Госсовета во время совместного брифинга с президентом Словакии.

«Мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права», - передает слова Порошенко его пресс-служба.

Неизвестно, почему президент Украины выбрал для характеристики слово, которое применительно к Путину может рассматриваться как комплимент. Также Порошенко дал поручение украинскому МИДу принять меры.

«Нехай нас почуют в России», - добавил Порошенко на украинском языке.

В российском МИДе уже заявили, что не принимают никаких протестов в связи с поездками президента России на российскую территорию.