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Бросивший Крым «украинский патриот» первым сдался русским в Керченском проливе во время вчерашней провокации

26 ноября 2018, 16:24  •  601 • Политика
Как оказалось, командир катера «Никополь» ВМС Украины - один из тех самых крымских моряков, присягнувших на верность Киеву после 2014 года. Так называемый «украинский патриот», бросивший Крым, первым сдался русским пограничникам во время инцидента в Керченском проливе.
Командир украинского катера «Никополь» совершенно добровольно решил сдаться российским пограничникам в ходе столкновения у Крымского моста. Напомним, накануне провокацию затеяли корабли ВМС Украины, после чего в стране стали обсуждать введение военного положения, выгодного президенту Украины Петру Порошенко.
Более того, по словам источника, «Никополь» возглавлял один из моряков, которые после 2014 года оставили Крым и присягнули на верность Киеву. Так называемый «украинский патриот» - участник известного символического жеста властей Киева, когда командирами всех шести новых артиллерийских катеров были назначены курсанты, демонстративно отказавшиеся принимать российскую присягу. После они и вовсе публично исполнили гимн «Ще не вмерла».
Между тем МИД России заявил решительный протест в связи с грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в Черном море.
Также в официальном заявлении внешнеполитического ведомства говорится о том, что Москва будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет.

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