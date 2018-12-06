«Бросить вызов России»: Эсминец США совершил провокацию против российского Тихоокеанского флота

Эсминец ВМС США демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота России. Американские военные подтвердили, что целью данной провокации было «бросить вызов чрезмерным морским претензиям России».

Ракетный эсминец США McCampbell устроил провокацию в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье. Он прошел на максимально близком расстоянии от базы Тихоокеанского флота России.

В пресс-службе ВМС США даже не скрывают, что намеренно решили подразнить Россию. В официальном сообщении говорится, что американский военный корабль специально приблизился к российской базе, чтобы «бросить вызов чрезмерным морским претензиям России».

«McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря», - заявила представитель американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр.

При этом она добавила, что этот шаг якобы не направлен против России, а также не связан с инцидентом в Керченском проливе, в результате которого 3 военных судна Украины оказались арестованы за нарушение российской границы. Также Макмарр подчеркнула, что военные США будут летать, плавать и действовать там, «где это позволяет международное право».