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«Бросить командира — последнее дело»: ведомый сбитого Су-25 прикрывал Филипова во время боя на земле

07 февраля 2018, 13:09  •  251 • В мире
Ведомый из пары штурмовиков Су-25 прикрывал лётчика Романа Филипова, погибшего при атаке террористов в Сирии, пишет «Красная звезда». Несмотря на требование командира «уйти в облака», пилот остался в районе боя и нанёс несколько ударов по террористам, уничтожив два автомобиля. В интервью изданию ведомый Филипова рассказал, что происходило после того, как тот доложил о попадании ракеты в самолёт.
 
Обломки СУ-25 © OMAR HAJ KADOUR / AFP
 

Ведомый командира звена штурмовиков Су-25СМ майора Романа Филипова, погибшего в результате атаки террористов в сирийской провинции Идлиб, рассказал о cобытиях 3 февраля. По его словам, он поддерживал командира огнём с воздуха до тех пор, пока у него не вышло практически всё топливо. Об этом пишет «Красная звезда».

«Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: «По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!» «Да, вижу!» — ответил ведущий. А потом так спокойно, словно это было сказано о чём-то обыденном и второстепенном: «В меня попали…» И следом: «Хорошо попали… Пожар правого… Тяну на юг… И левый становится…» И, секунд через 20, крайнее: «Вызывай ПСО (поисково-спасательный отряд. — RT)…» — рассказал ведомый Филипова.

Последними словами командира, которые он услышал, стало требование: «Уходи в облака».

«Конечно, я не ушёл. Бросить командира — последнее дело... Когда ПЗРК сработал по машине командира, все условности были отброшены. Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля», — рассказал он.

Он отметил, что продолжил передавать координаты на командный пункт и стал вызывать поисково-спасательную службу.

«Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки. Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, которого хватало, чтобы только дотянуть до аэродрома», — приводит газета слова ведомого Филипова.

Напомним, что Су-25, которым управлял Роман Филипов, был сбит 3 февраля во время облёта зоны деэскалации «Идлиб». Согласно сообщению Минобороны России, пилот до последнего пытался держать самолёт в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой. После катапультирования в районе населённого пункта Телль-Дебес он вступил в бой с боевиками, ведя обстрел из штатного оружия.

«После окружения террористами, будучи тяжело раненным, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой», — сообщили в военном ведомстве.

Позднее в сети появилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлены последние секунды жизни российского лётчика и слышна фраза: «Это вам за пацанов!»

Тело Романа Филипова удалось вернуть в Россию благодаря совместным действиям российской военной разведки и турецких коллег.

«Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии лётчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию», — говорится в заявлении Минобороны.

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Лётчик Филипов будет похоронен 8 февраля в своём родном городе Воронеже. Ему будут отданы все воинские почести. В Приморье у Филипова остались жена и маленькая дочка. В ведомстве заявили, что окажут семье необходимую помощь.

После гибели лётчика был посмертно представлен к званию Героя России. Его имя присвоили одной из школ Воронежа, где в ближайшее время появится мемориальная доска в его честь. Вопрос о присвоении имени Филипова одной из улиц намерены рассмотреть власти Калининграда и Владивостока.

«Лётчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким лётчика и гордимся нашими героями. Естественно, за этим трагическим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По району, откуда боевики выпустили ракету, был нанесён ответный удар высокоточным оружием. В результате атаки были уничтожены более 30 участников террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*, которая контролирует эту территорию.

Кроме того, в Москве намерены установить тип переносного зенитного ракетного комплекса, из которого был нанесён удар, и его происхождение.

«Особый интерес для экспертов Минобороны России представляют остатки двигателей российского штурмовика со следами огневого воздействия ракеты для точной идентификации использовавшегося террористами ПЗРК, установления места его производства и выявления каналов поставки в Сирию», — говорится в заявлении Минобороны.

Военное ведомство обратилось к Анкаре с просьбой оказать содействие в получении всех обломков сбитого штурмовика.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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