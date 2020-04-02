Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивае...
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
Главная / Политика

Бросить итальянцев на произвол судьбы хотели "агенты влияния внутри России" - Михеев

02 апреля 2020, 11:35  •  136 • Политика
Политолог Сергей Михеев резко высказался в адрес тех, кто выступает против помощи итальянцам. Он назвал таких людей "агентами влияния внутри России".
В передаче Царьграда "Итоги" Сергей Михеев затронул тему российской помощи Италии, куда для борьбы с коронавирусом были направлены военные медики и аппаратура для дезинфекции. Итальянское издание La Stampa написало, что 80% помощи России бесполезно, хотя позднее извинилось за такую характеристику. Но среди граждан РФ тоже есть те, кто раскритиковал решение страны о помощи Италии.
"Те, кто здесь у нас, внутри страны, являются фактически агентами влияния европейцев, американцев и так далее, подхватывают всю эту мутную волну и начинают раскручивать: "А зачем мы послали туда эту помощь? Нам самим не хватает!" – весьма эмоционально произнёс Сергей Михеев.
Он задал вопросы, чего конкретно не хватает этим людям. РХБЗ? Но большинство даже не знает, как эту аббревиатуру расшифровать. Военных медиков и военных машин? Но разве они доставляют простых граждан в больницы? Он напомнил, что Россия отправила в Италию всего 20 единиц спецтранспорта. В стране осталось больше двух тысяч, да и те пока не задействованы.
"У нас огромные мощности сейчас приведены в боевую готовность в рамках Министерства обороны. И ещё они разворачивают на случай экстремального развития ситуации дополнительные госпитали. Чего вам не хватает?" – продолжил спрашивать политолог.
Он рассказал, что в социальных сетях нередко видит посты на эту тему, размещённые далёкими от политики людьми. Михеев призвал сначала разобраться с домашними проблемами.
"Не будьте такими глупцами, которые просто ради того, чтобы показаться оппозиционными, пересказывают вредную, чужую и абсолютно антироссийскую чушь", – попросил эксперт.
По его словам, впервые за много лет стало очевидным, что положение в России намного лучше, чем в Европе и США.
"Валится храм поклонения Западу. Запад, который, по их мнению, достоин подражания во всем, оказался в жуткой ситуации. Как же с этим жить, если они на этом выстраивали всю свою риторику и логику? Вот они подключаются к этой подлости, и давай подкручивать: "Зачем мы послали помощь в Италию?", – объяснил политолог.
Сергей Михеев убеждён, что шаг России был совершенно правильным. Простые итальянцы его уже заметили и оценили. А в России ситуация с коронавирусом на данный момент гораздо более контролируемая, чем в Европе. Кроме того, есть мощности армии, которые можно будет при необходимости задействовать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
02 апреля 2020, 00:35
Следующий самолёт России летит в Турцию? Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
02 апреля 2020, 02:35
Орешкин, Вайно и Песков (без маски) показались на совещании президента втроём
02 апреля 2020, 02:35
Коронавирусных саботажников в Москве накажут рублём. И немалым
02 апреля 2020, 02:35
Пиковая — дома: власти задумались о продлении нерабочей недели
02 апреля 2020, 02:35
Максим Ксензов назначен замминистра культуры РФ
02 апреля 2020, 11:35
Взбесившихся из-за крымской земли европейцев осадили
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2020, 07:35
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
29 марта 2020, 12:35
Убивающие словом: Разжигатели ненависти на Украине получили клеймо
29 марта 2020, 10:35
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
28 марта 2020, 14:35
Серпом по украинству. По ком звонит Гадёныш?
28 марта 2020, 23:35
"Почему умирает так мало?": Раскрыт феномен коронавируса по-японски
28 марта 2020, 08:35
"Спасибо, дорогие, что бросили нас": В Италии записали 8-минутную "благодарность" Макрону и Меркель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.