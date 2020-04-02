Бросить итальянцев на произвол судьбы хотели "агенты влияния внутри России" - Михеев

В передаче Царьграда "Итоги" Сергей Михеев затронул тему российской помощи Италии, куда для борьбы с коронавирусом были направлены военные медики и аппаратура для дезинфекции. Итальянское издание La Stampa написало, что 80% помощи России бесполезно, хотя позднее извинилось за такую характеристику. Но среди граждан РФ тоже есть те, кто раскритиковал решение страны о помощи Италии.

"Те, кто здесь у нас, внутри страны, являются фактически агентами влияния европейцев, американцев и так далее, подхватывают всю эту мутную волну и начинают раскручивать: "А зачем мы послали туда эту помощь? Нам самим не хватает!" – весьма эмоционально произнёс Сергей Михеев.

Он задал вопросы, чего конкретно не хватает этим людям. РХБЗ? Но большинство даже не знает, как эту аббревиатуру расшифровать. Военных медиков и военных машин? Но разве они доставляют простых граждан в больницы? Он напомнил, что Россия отправила в Италию всего 20 единиц спецтранспорта. В стране осталось больше двух тысяч, да и те пока не задействованы.

"У нас огромные мощности сейчас приведены в боевую готовность в рамках Министерства обороны. И ещё они разворачивают на случай экстремального развития ситуации дополнительные госпитали. Чего вам не хватает?" – продолжил спрашивать политолог.

Он рассказал, что в социальных сетях нередко видит посты на эту тему, размещённые далёкими от политики людьми. Михеев призвал сначала разобраться с домашними проблемами.

"Не будьте такими глупцами, которые просто ради того, чтобы показаться оппозиционными, пересказывают вредную, чужую и абсолютно антироссийскую чушь", – попросил эксперт.

По его словам, впервые за много лет стало очевидным, что положение в России намного лучше, чем в Европе и США.

"Валится храм поклонения Западу. Запад, который, по их мнению, достоин подражания во всем, оказался в жуткой ситуации. Как же с этим жить, если они на этом выстраивали всю свою риторику и логику? Вот они подключаются к этой подлости, и давай подкручивать: "Зачем мы послали помощь в Италию?", – объяснил политолог.

Сергей Михеев убеждён, что шаг России был совершенно правильным. Простые итальянцы его уже заметили и оценили. А в России ситуация с коронавирусом на данный момент гораздо более контролируемая, чем в Европе. Кроме того, есть мощности армии, которые можно будет при необходимости задействовать.