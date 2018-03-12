Бросить их крокодилам: Президент Филиппин ответил на оскорбление "экспертов" ООН

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Родриго Дутерте призвал отказаться от сотрудничества с Верховным комиссаром ООН по правам человека и его людьми.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный своими резкими и эмоциональными выражениями, призвал отказаться от услуг "экспертов" ООН и бросить их крокодилам. Заявление прозвучало во время выступления главы государства в городе Замбоанга.

Столь резкие слова были вызваны недавним заявлением Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль Хусейна. Он публично предложил президенту Филиппин пройти "психиатрическую экспертизу".

В ответ на это Дутерте призвал граждан страны не сотрудничать и не отвечать на вопросы представителей ООН, и предоставить ему разобраться с этим вопросом. Впрочем, решать проблему глава Филиппин собрался самым кардинальным образом - при помощи крокодилов-людоедов.

"Оставьте это мне. Они приедут сюда. У вас же здесь есть крокодилы, которые едят человечину? Бросьте этих сукиных сынов туда", - сказал Дутерте.

Ранее, выступая перед военными, президент призвал их расстрелять его, если он вдруг узурпирует власть в стране и станет тираном.