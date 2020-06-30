Бросили страну ради лучшей жизни, но: Лавров рассказал, как Россия спасала бегущих из США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как Россия спасала бегущих из США. Лавров дал большое интервью Антону Красовскому. Как заявил Лавров в интервью для проекта "Эпидемия" на канале RT, организованных туристов вывезли достаточно быстро. Потому что у них были обратные билеты и обязательства туроператора. Проблемы возникли с индивидуальными туристами.

"У организованного туриста есть обратный билет и обязательства туроператора. А индивидуальный турист может поехать без обратного билета, поскольку он не знает, сколько он там захочет провести времени. И таких очень много, я вас уверяю", - отметил Сергей Лавров.

Глава МИД России также пояснил, что за границей находились студенты и те, кто проходит длительное лечение. В Россию решили вернуться и уехавшие из страны ради лучшей жизни. Однако, когда ситуация в США стала накаляться, захотели переждать пандемию на родине. Таким людям всё равно оказывали помощь.