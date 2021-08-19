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Брошенных в Кабуле украинских военных Киев назвал «бывшими»

19 августа 2021, 14:10  •  254 • Украина
Как Украина прислуживала США в Афганистане, и что из этого вышло
История о «старых ненужных башмаках» – украинских военнослужащих, брошенных американцами в Афганистане, получила неожиданное продолжение уже после того, как из Киева посоветовали заблокированным талибами* на кабульской военной базе США гражданам Украины выдвигаться в направлении Пакистана.
МИД, кстати, только спустя два дня публично признал, что в Афганистане оказались забытыми 12 военных, дальше молчать было нельзя, так как информация об этом просочилась в прессу. Украинское внешнеполитическое ведомство отмалчивалось не случайно: оказалось, что брошенные на произвол судьбы в Кабуле военные – и не военные вовсе, поскольку находятся они не в ведении министерства обороны. Но поскольку они с оружием находились на военной базе США, то всё-таки – военные, а не гражданские. Чтобы как-то выкрутиться, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал их «бывшими военными», которые якобы были в Афганистане по контракту с каким-то нанимателем, работающим через ООН. Спросите, каким боком здесь ООН, если речь идёт о банальном наёмничестве? Не спрашивайте, просто теперь украинской стороне надо извиваться ужом на сковородке, объясняя журналистам и активистам, что и в каком статусе делали в Афганистане 12 брошенных «главным стратегическим партнёром Украины» военных, которые как бы и не военные, а просто мимо проходили. И здесь аббревиатура «ООН», наверное, должна играть какую-то магическую роль, умиротворяющую возмущённую общественность: дескать, раз они наёмники, а их наниматель где-то когда-то пересекался с ООН (может, живёт на той же улице), то к нему и к ООН все вопросы по вызволению из-под власти «Талибана»*. К самой мощной армии Европы (по утверждению последних двух украинских президентов) эти оставленные Штатами люди отношения не имеют, министр обороны Украины их в Кабул не посылал, во всяком случае, официально. Поэтому и самолёт, увозящий 72 иностранцев и всего 8 украинцев из Афганистана, улетел без них. Всё, по меркам официального Киева, логично. По той же схеме, что и на Донбассе: там ополчение «само себя обстреливало», здесь наёмники «сами себя заблокировали», поскольку сами под контрактами подписывались.
Попутно выяснилось, что в Афганистане брошены не только эти якобы «бывшие военные», но и другие – тоже сотрудники частных военных компаний, которых вообще никто не считал. «В Афгане с 2016 года до последнего момента работали сотни военных специалистов из ЧВК. Менялись ротациями по десять-двадцать человек. Летели из Украины в Афган через ОАЭ и Стамбул», – заявил украинской прессе один из наёмников. По его словам, эвакуировать «бывших военных» с базы должны были эти самые чвкшники, но их судьба неизвестна. Но всё, дескать, слишком быстро случилось, хотя о том, что американцы уйдут из Афганистана, слухи по тамошним ЧВК ходили с апреля. Штаты уши в августе, но украинские «спецы» всё равно не успели отреагировать и вытащить коллег с базы. К слову, есть версия, что американцы их вовсе не бросили как «старые ненужные башмаки», а доверили украинцам (а вместе с ними другим «стратегическим союзникам» – румынам, болгарам и грузинам) охранять базу. Да, от талибов. С оружием в руках.
На Украине граждане, которые прислуживали США в Афганистане, официально там никакой миссии не выполняют, хотя невозможно даже предположить, что в СБУ, МО и МВД о них не знали и не догадывались. Во-первых, «бывшие военные» подписвывали контракты с ЧВК через украинских посредников, «крыши» которых – как раз те ведомства, которые сегодня делают вид, что они как бы ни при чём. Посредники и не скрывают, что набирают «консультантов» с военным опытом для работы за рубежом.
Во-вторых, большинство украинских «бывших военных» в Афганистане – это действительно военные, получившие реальный боевой опыт на Донбассе. В-третьих, общеизвестно, что американцы постоянно тренируют военнослужащих ВСУ и обучают их хорошо владеть английским языком. Война с Донбассом служит идеальным прикрытием для подготовки наёмников, которые потом всплывают в третьих странах. В Афганистане США не брали в свою обслугу людей с улицы вроде каких-нибудь оголтелых националистов – представителей уличных банд, которые воюют с памятниками и занимаются рэкетом.
Вспомним и об уголовном деле в отношении командира батальона «Донбасс» – Семена Семенченко (Константина Гришина). Он попытался создать частную ЧВК в обход действующих на Украине схем поставки военных за рубеж. И тут же ему дали по рукам. Поскольку персонаж влез на территорию, о которой даже подумать не имел права, не говоря уже о том, чтобы стать участником рынка наёмников, а он, вне всякого сомнения, под плотным контролем американцев. Хлам вроде отмороженных «добровольцев» на этом рынке совершенно не нужен, из «добробатов» в зарубежные ЧВК попадают, по свидетельствам украинских посредников, единицы.
На территории Украины американцы целенаправленно готовили (и готовят) военных специалистов для выполнения задач в других государствах. «Как правило, это разминирование, диверсионные рейды, арьергардное прикрытие отхода американских коммандос, сопровождение транспортов с гуманитаркой и топливом в районы, которые толком никогда не контролировались ни американцами, ни афганскими правительственными войсками», – говорит один из наёмников с Украины. То есть, украинцам поручают выполнять задания с риском высокой смертности. Из этого же ряда – поручение охранять военную базу в Кабуле от талибов, что, разумеется, оказалось невыполнимой миссией.
Соб. корр. ФСК
* «Талибан» запрещён в Российской Федерации

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