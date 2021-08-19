Брошенных в Афганистане украинцев оказалось больше почти в два раза - источник

Оказалось, что брошенных в Афганистане украинских наёмников почти в два раза больше, чем было озвучено ранее. Об этом рассказал источник в беседе с украинскими журналистами.

Ранее стало известно о том, что в Кабуле остались 12 украинских военных. По словам сестры одного из них, талибы* заняли базу, на которой они располагаются. Боевики вели себя учтиво, но забрали оружие у военных. Они объяснили, что в случае сопротивления всё может пойти иначе.

Как рассказал в беседе с изданием "Страна" источник из числа бывших украинских наёмников в Афганистане, помимо тех 12 украинцев, о которых уже сообщили многие СМИ, в тяжёлом положении там остались ещё несколько украинцев, и их судьба страшнее первых.

"Кроме этих двенадцати в самом Кабуле и возле потерялось ещё более десятка спецов из Украины, - сказал он. - Где они, пока никто не знает, в Кабуле получить информацию и тем более проехать иностранцам практически невозможно".

Источник отметил, что ситуацию усложняет то, что украинцы находятся там нелегально, поэтому оказание какой-либо помощи им может оказаться затруднительным.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.