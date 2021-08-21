Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 доказательств

Брошенных в Афганистане украинцев, назвавшихся русскими, разоблачили. Источник привёл семь доказательств.

Речь идёт о видео, которое буквально накануне появилось в Сети. На кадрах двое мужчин, один из которых говорит о том, что как минимум четыре украинца сталось в Афганистане после официальной эвакуации граждан Украины Киевом. Он также добавляет, что уже они один раз встретились с талибами* и вынуждены были назваться русскими, чтобы не подвергать себя опасности. После этого герой видео заканчивает монолог тем, что оставшиеся украинцы намерены обратиться за помощью к консульству России, раз их не слышат в Киеве. При этом он просит не считать их предателями, а понять, что сделают это они из чувства самосохранения.

Telegram-канал Reverse side of the medal приводит свои доводы, говорящие о том, что видео - фейк. По словам авторов, во-первых, всех контракторов указанной в видео фирмы вывели ещё в начале лета.

"И ещё, фирма та была британская, так с какого перепуга контракторам британской фирмы, даже будучи украинцами, просить помощь у России?" - отмечают авторы.

Далее приводится семь главных аспектов: во-первых, несвойственные афганскому пустынному региону скалы, а также жёлтый лишайник, говорящий о повышенной влажности и не исключающий, что видео снято в Крыму. Во-вторых, слишком чистая и невыцветшая форма, в-третьих, незагорелые "бойцы", в-четвёртых, пустые разгрузки, в-пятых, слишком стереотипно одеты, что не совпадает с реальностью, в-шестых, отражение полей у "бойца" слева, а также седьмой пункт - сам монолог героя видео.

Как отметил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, монолог бы он поставил на первое место в список опровергающих подлинность видео фактов.

"Неловко за людей, всерьёз репостящих это поделку. Пранк удался", - написал он.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.