Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими

Брошенные Украиной бойцы частной военной компании (ЧВК) назвались русскими. Они рассказали, что вынуждены были так сделать при столкновении с талибами*.

Telegram-канал "Военный обозреватель" рассказал об украинских бойцах, которых Киев "забыл" в Афганистане. В посте опубликовано видео, где один из мужчин объясняет ситуацию.

Он рассказал, что Минобороны Украины отчиталось о полном выводе контингента из Афганистана, но по факту это не так. Никакой помощи оставшимся в чужой стране бойцам не предоставляется.

"Мы сегодня уже столкнулись один раз с талибами. Со смекалкой нам повезло. Сказали, что русские, это прокатило", - рассказал мужчина.

Он добавил, что за помощью он и его коллеги обращались, но разговаривать с ними никто не стал. Люди в растерянности, признался наёмник. Он видит только один выход - обращаться к русским, в консульство России.

"Чтобы нас не обвинили в предательстве, я заранее об этом заявляю", - заключил солдат.

Авторы поста отметили, что подлинность видео не подтверждена.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.