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Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
21 августа 2021, 02:05 • 118 • Политика
Брошенные Украиной бойцы частной военной компании (ЧВК) назвались русскими. Они рассказали, что вынуждены были так сделать при столкновении с талибами*.
Telegram-канал "Военный обозреватель" рассказал об украинских бойцах, которых Киев "забыл" в Афганистане. В посте опубликовано видео, где один из мужчин объясняет ситуацию.
Он рассказал, что Минобороны Украины отчиталось о полном выводе контингента из Афганистана, но по факту это не так. Никакой помощи оставшимся в чужой стране бойцам не предоставляется.
"Мы сегодня уже столкнулись один раз с талибами. Со смекалкой нам повезло. Сказали, что русские, это прокатило", - рассказал мужчина.
Он добавил, что за помощью он и его коллеги обращались, но разговаривать с ними никто не стал. Люди в растерянности, признался наёмник. Он видит только один выход - обращаться к русским, в консульство России.
"Чтобы нас не обвинили в предательстве, я заранее об этом заявляю", - заключил солдат.
Авторы поста отметили, что подлинность видео не подтверждена.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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