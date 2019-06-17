Брошенные гарнизоны. Причины и последствия расформирования частей РФ на Дальнем Востоке • 34 • Аналитика От разрыва до разрядки

После разрыва отношений между СССР и Китаем в 60-х годах ХХ века остро встал вопрос о территориальном разграничении между государствами. Со стороны КНР неоднократно предпринимались попытки явочным порядком решить его в свою пользу, что приводило к пограничным конфликтам с участием не только пограничников, но и армейских частей. Самым известным стал конфликт, имевший место на острове Даманском на реке Амур.









С тех пор СССР пришлось держать на границе с Китаем серьезную военную группировку и строить множество укреплений. К началу 80-х годов наша страна имела против Китая 7 общевойсковых и 5 отдельных воздушных армий, 11 танковых и 48 мотострелковых дивизий, десяток бригад спецназа и множество отдельных частей, включая укрепрайоны на границе и даже специально сконструированные бронепоезда в Монголии. В боевой готовности находилось 14 900 танков, 1125 боевых самолетов и около 1000 боевых вертолетов. Всего же против Китая СССР держал четверть своих танков и треть всех войск.



По численности авиационная группировка лишь немногим уступала авиации Группы советских войск в Германии, занимая второе место по совокупному ударному потенциалу в вооружённых силах Советского Союза. Общее количество боевых самолётов и вертолётов на территории Приморского края не уступало численности ВВС Японии или Южной Кореи. Ежегодно наша 39-я армия, имитируя наступление, проводила маневры, начиная «бросок» от советско-монгольской границы через всю Монголию упираясь в границу Китая, каждый раз доводя руководство КНР до почти открытой дипломатической истерики.



Не случайно главным и самым первым требованием Пекина в то время был вывод советских войск из Монголии, а все претензии по границе шли уже во вторую очередь. К тому времени КНР уже давно считал своим главным врагом не капиталистические США, а СССР. Еще Мао, любивший играть на мировых противоречиях и балансах, восстановил дипломатические отношения с Вашингтоном, а Дэн Сяопин, едва укрепив свою власть в Пекине, пошел практически на открытый союз с США против СССР.







С приходом перестройки

Разрядка дипломатических отношений между странами наступила с приходом перестройки. Первый раз во всеуслышание М.С. Горбачев заявил о намерениях улучшить отношения с КНР, выступая в 1986 году во Владивостоке.



«Мы надеемся, что в недалеком будущем разделяющая (а хотелось бы говорить — соединяющая) нас граница станет полосой мира и дружбы»,

— сказал тогда советский лидер.



В речи Горбачев говорил также о выводе большей части войск из Монголии, а также о планах обсудить «конкретные шаги, направленные на соразмерное снижение уровня сухопутных сил».



Прошедшая в мае 1989 года в Пекине встреча Михаила Горбачева и Дэн Сяопина «рельефно обозначила завершение периода нормализации отношений и перевод их на траекторию уверенно-поступательного движения вперед, из прошлого в будущее». В ходе визита стороны фактически согласились «закрыть прошлое» и приступить к восстановлению отношений, дистанцируясь от всего негативного балласта.





Встреча Михаила Горбачева и Дэн Сяопина



Горбачев начал сокращение и вывод войск не только из Германии и стран Восточной Европы, но и с дальневосточных рубежей СССР. Советский Союз выполнял все основные требования Пекина — значительно сокращал свои армии на Дальнем Востоке, выводил войска из Афганистана и Монголии и даже гарантировал вывод войск Вьетнама из Камбоджи. Последние советские солдаты покинули Монголию в декабре 1992 года, на полтора года раньше, чем Восточную Германию.





«Доверительное стратегическое партнёрство»

В те годы Монголия была единственной страной, которая выступала против вывода уже не советских, а российских войск со своей территории — Улан-Батор слишком боялся своего набирающего мощь соседа.



В июне 1992 года было расформировано Главное командование войск Дальнего Востока. Аналогичная судьба постигла большинство войсковых частей в регионе и все укрепрайоны на границе с Китаем — от Хоргосского, что прикрывал Алма-Ату, столицу уже ставшего независимым Казахстана, до Владивостокского.



В апреле 1996 года президент РФ Б.Н. Ельцин, летевший в КНР с визитом, посчитал своевременным по-особенному оттенить характеристику достигнутого уровня и качества российско-китайских отношений. Так родилась формула «доверительное стратегическое партнерство, обращенное в XXI век». Спешно переданная с борта президентского самолета через Москву в Пекин, она сразу нашла поддержку у китайского руководства. «Всегда друзья, никогда враги», — афористично и весомо определяют свою позицию пекинские лидеры.



Вскоре из переговоров по урегулированию пограничных вопросов «вышли» и на рубеже 1990-х годов отпочковались в самостоятельное направление переговоры о военной разрядке вдоль границы. Они привели к подписанию двух широко известных документов: «Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной области в районе границы» от 26 апреля 1996 года и «Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы» от 24 апреля 1997 года (ратифицировано федеральным законом РФ от 17 июля 1999 года).



Целями первого Соглашения определялись «развитие отношений добрососедства и дружбы, сохранения в районе границы обстановки долговременной стабильности, укрепления взаимного доверия в военной области в районе границы» и предусматривались следующие меры укрепления взаимоотношений между государствами:



— обмен информацией о согласованных компонентах вооруженных сил и пограничных войск (пограничных частей);

— стороны не проводят военные учения, направленные против другой стороны;

— ограничивают масштабы, географические пределы и количество войсковых учений;

— уведомляют о крупномасштабной военной деятельности и перемещениях войск, вызванных чрезвычайной ситуацией;

— уведомляют о временном вводе войск и вооружений в 100-километровую географическую зону по обе стороны от линии границы между Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, с одной стороны, и Китаем, с другой стороны;

— взаимно приглашают наблюдателей на войсковые учения;

— уведомляют о временном заходе боевых речных кораблей военно-морского флота/военно-морских сил в 100-километровую географическую зону по обе стороны от линии Восточной части российско-китайской границы;

— принимают меры по предотвращению опасной военной деятельности;

— запрашивают о неясных ситуациях;

— укрепляют дружеские контакты между военнослужащими вооруженных сил и пограничных войск (пограничных частей) в районе границы и осуществляют другие согласованные сторонами меры доверия.



Второе Соглашение сокращает и ограничивает численность личного состава и количество основных видов вооружений и военной техники сухопутных войск, военно-воздушных сил и авиации ПВО, дислоцированных в географических пределах применения Соглашения, и устанавливает для них предельные уровни на глубину в 100 километров по обе стороны от линии границы между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, с одной стороны, и Китаем, с другой стороны. Сокращению и ограничению подлежали боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, пусковые установки тактических ракет, боевые самолеты, боевые вертолеты. Порядок сокращения личного состава вооруженных сил определен путем расформирования целостных воинских формирований (дивизия, бригада, полк, отдельный батальон, эскадрилья в военно-воздушных силах или другие приравненные к ним части), путем уменьшения штатной численности воинских формирований, путем вывода воинских формирований за географические пределы применения Соглашения. Стороны осуществляют сокращение вооружений и военной техники путем уничтожения, демонтажа, переоборудования для гражданских целей, размещения в стационарную экспозицию, использования в качестве наземных или воздушных целей, переклассификации в учебную материальную часть и частичного вывода за географические пределы применения Соглашения. Ракетные войска стратегического назначения, Дальняя авиация, Военно-Морской Флот данным Соглашением не охватывались, но по факту подверглись сокращению и они. Встречи «на полях» Осаки. Грядущий саммит G20 и большая мировая игра



Расформирование воинских частей на Дальнем Востоке в большинстве случаев сопровождалось разрушением всей инфраструктуры военных объектов. Часть техники была выведена из боевого состава и фактически брошена на произвол судьбы, другая была утилизирована по контрактам рядом коммерческих фирм и по цене металлолома продана за рубеж.



Разделка на металлолом

В статье, опубликованной в газете «Золотой Рог», приводятся выдержки из официальных документов, раскрывающие некоторые аспекты процесса утилизации военной авиационной техники Тихоокеанского флота РФ. Так, в частности, в депутатском запросе депутата Госдумы от КПРФ В. Гришукова на имя председателя правительства Примакова Е.М. говорится:

«В Государственной Думе имеется ряд материалов о последствиях реформирования частей и соединений Военно-Воздушных Сил в Приморском крае. Ярким примером является судьба одной из крупнейших авиационных баз дальней авиации ВВС в посёлке… Разрушены вся инфраструктура и система обеспечения. Уникальный по мировым стандартам аэродром, построенный в своё время для обеспечения посадки авиационно-космического комплекса «Буран», превращён сегодня в свалку авиационной техники, большинство которой не устарело ещё ни морально, ни физически. Созданная на территории гарнизона частная фирма по утилизации (ООО «Авиатор») примитивным способом… разделывает истребители, вертолёты и ракетоносцы на обыкновенный металлолом…»





"Победа в воздухе куется на земле!"





Ту-22М3 в ожидании разделки на металлолом. Аэродром Воздвиженка, Амурская область



В условиях Дальнего Востока, среди простиравшихся на многие километры сопок и тайги, военные гарнизоны во многих случаях были своеобразными «центрами цивилизации» и точками культурного и экономического притяжения на всей близлежащей территории. В любом военном городке был дом офицеров, клуб или просто танцпол, куда по вечерам на дискотеки собиралась молодежь со всей округи. Сами военные городки постепенно обрастали магазинчиками, ларьками и кафе. Местные жители привозили на продажу молоко, яйца, мясо, овощи, фрукты, мед и другие продукты, что давало возможность иметь стабильный заработок.



Когда в нашей стране наступил социально-экономический кризис 90-х годов, наличие близлежащих воинских частей позволило дальневосточникам выжить в условиях дефицита и перебоев с поставками товаров первой необходимости и ГСМ. При расформировании частей гражданское население военных городков и близлежащих населенных пунктов оказалось предоставленным самому себе и вынуждено было приспосабливаться к новым экономическим условиям, основным источником дохода при отсутствии рабочих мест становился сбор металлолома на оставленных военными складах и аэродромах.



От гарнизонов до руин Говорят, у нас в 2025-м будут вертолетоносцы. А надо ли?

В результате подписанных с Китаем соглашений российская армия оставила свыше 40 военных гарнизонов. Имеющие всю необходимую инфраструктуру для проживания людей, но не имеющие рядом объектов, обеспечивающих трудовую занятость, военные городки постепенно пришли в запустения, потом превратились в руины, а затем просто в груды битого кирпича.



Начался отток населения с Дальнего Востока, который продолжается и до сих пор. За период с 1991 по 2010 годы его население уменьшилось на 1,8 млн. человек (22%). По некоторым прогнозам, общая численность населения Дальнего Востока России к 2050 году может сократиться почти на 40 процентов и составит менее 4 миллионов человек.



Отток трудоспособного населения влечет за собой стагнацию экономики региона. Несмотря на ряд принимаемых шагов, данная проблема властью РФ так пока и не решена.









Когда-то здесь кипела жизнь. Гарнизон "Червонная горка", г. Завитинск, Амурская область



Печальный взгляд в прошлое

Смотря из сегодняшнего дня в прошлое, задаешься вопросом: можно ли было избежать сокращения армии на Дальнем Востоке? Нужно ли было резать на металлолом танки и самолеты? Бросать на произвол судьбы военные городки?



История не знает сослагательного наклонения. Но в сердце тех, кто остался без своей малой родины, где жил, служил, а, возможно, и родился, навсегда осталась эта боль.







После разрыва отношений между СССР и Китаем в 60-х годах ХХ века остро встал вопрос о территориальном разграничении между государствами. Со стороны КНР неоднократно предпринимались попытки явочным порядком решить его в свою пользу, что приводило к пограничным конфликтам с участием не только пограничников, но и армейских частей. Самым известным стал конфликт, имевший место на острове Даманском на реке Амур.С тех пор СССР пришлось держать на границе с Китаем серьезную военную группировку и строить множество укреплений. К началу 80-х годов наша страна имела против Китая 7 общевойсковых и 5 отдельных воздушных армий, 11 танковых и 48 мотострелковых дивизий, десяток бригад спецназа и множество отдельных частей, включая укрепрайоны на границе и даже специально сконструированные бронепоезда в Монголии. В боевой готовности находилось 14 900 танков, 1125 боевых самолетов и около 1000 боевых вертолетов. Всего же против Китая СССР держал четверть своих танков и треть всех войск.По численности авиационная группировка лишь немногим уступала авиации Группы советских войск в Германии, занимая второе место по совокупному ударному потенциалу в вооружённых силах Советского Союза. Общее количество боевых самолётов и вертолётов на территории Приморского края не уступало численности ВВС Японии или Южной Кореи. Ежегодно наша 39-я армия, имитируя наступление, проводила маневры, начиная «бросок» от советско-монгольской границы через всю Монголию упираясь в границу Китая, каждый раз доводя руководство КНР до почти открытой дипломатической истерики.Не случайно главным и самым первым требованием Пекина в то время был вывод советских войск из Монголии, а все претензии по границе шли уже во вторую очередь. К тому времени КНР уже давно считал своим главным врагом не капиталистические США, а СССР. Еще Мао, любивший играть на мировых противоречиях и балансах, восстановил дипломатические отношения с Вашингтоном, а Дэн Сяопин, едва укрепив свою власть в Пекине, пошел практически на открытый союз с США против СССР.Разрядка дипломатических отношений между странами наступила с приходом перестройки. Первый раз во всеуслышание М.С. Горбачев заявил о намерениях улучшить отношения с КНР, выступая в 1986 году во Владивостоке.— сказал тогда советский лидер.В речи Горбачев говорил также о выводе большей части войск из Монголии, а также о планах обсудить «конкретные шаги, направленные на соразмерное снижение уровня сухопутных сил».Прошедшая в мае 1989 года в Пекине встреча Михаила Горбачева и Дэн Сяопина «рельефно обозначила завершение периода нормализации отношений и перевод их на траекторию уверенно-поступательного движения вперед, из прошлого в будущее». В ходе визита стороны фактически согласились «закрыть прошлое» и приступить к восстановлению отношений, дистанцируясь от всего негативного балласта.Горбачев начал сокращение и вывод войск не только из Германии и стран Восточной Европы, но и с дальневосточных рубежей СССР. Советский Союз выполнял все основные требования Пекина — значительно сокращал свои армии на Дальнем Востоке, выводил войска из Афганистана и Монголии и даже гарантировал вывод войск Вьетнама из Камбоджи. Последние советские солдаты покинули Монголию в декабре 1992 года, на полтора года раньше, чем Восточную Германию.В те годы Монголия была единственной страной, которая выступала против вывода уже не советских, а российских войск со своей территории — Улан-Батор слишком боялся своего набирающего мощь соседа.В июне 1992 года было расформировано Главное командование войск Дальнего Востока. Аналогичная судьба постигла большинство войсковых частей в регионе и все укрепрайоны на границе с Китаем — от Хоргосского, что прикрывал Алма-Ату, столицу уже ставшего независимым Казахстана, до Владивостокского.В апреле 1996 года президент РФ Б.Н. Ельцин, летевший в КНР с визитом, посчитал своевременным по-особенному оттенить характеристику достигнутого уровня и качества российско-китайских отношений. Так родилась формула «доверительное стратегическое партнерство, обращенное в XXI век». Спешно переданная с борта президентского самолета через Москву в Пекин, она сразу нашла поддержку у китайского руководства. «Всегда друзья, никогда враги», — афористично и весомо определяют свою позицию пекинские лидеры.Вскоре из переговоров по урегулированию пограничных вопросов «вышли» и на рубеже 1990-х годов отпочковались в самостоятельное направление переговоры о военной разрядке вдоль границы. Они привели к подписанию двух широко известных документов: «Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной области в районе границы» от 26 апреля 1996 года и «Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы» от 24 апреля 1997 года (ратифицировано федеральным законом РФ от 17 июля 1999 года).Целями первого Соглашения определялись «развитие отношений добрососедства и дружбы, сохранения в районе границы обстановки долговременной стабильности, укрепления взаимного доверия в военной области в районе границы» и предусматривались следующие меры укрепления взаимоотношений между государствами:— обмен информацией о согласованных компонентах вооруженных сил и пограничных войск (пограничных частей);— стороны не проводят военные учения, направленные против другой стороны;— ограничивают масштабы, географические пределы и количество войсковых учений;— уведомляют о крупномасштабной военной деятельности и перемещениях войск, вызванных чрезвычайной ситуацией;— уведомляют о временном вводе войск и вооружений в 100-километровую географическую зону по обе стороны от линии границы между Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, с одной стороны, и Китаем, с другой стороны;— взаимно приглашают наблюдателей на войсковые учения;— уведомляют о временном заходе боевых речных кораблей военно-морского флота/военно-морских сил в 100-километровую географическую зону по обе стороны от линии Восточной части российско-китайской границы;— принимают меры по предотвращению опасной военной деятельности;— запрашивают о неясных ситуациях;— укрепляют дружеские контакты между военнослужащими вооруженных сил и пограничных войск (пограничных частей) в районе границы и осуществляют другие согласованные сторонами меры доверия.Второе Соглашение сокращает и ограничивает численность личного состава и количество основных видов вооружений и военной техники сухопутных войск, военно-воздушных сил и авиации ПВО, дислоцированных в географических пределах применения Соглашения, и устанавливает для них предельные уровни на глубину в 100 километров по обе стороны от линии границы между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, с одной стороны, и Китаем, с другой стороны. Сокращению и ограничению подлежали боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, пусковые установки тактических ракет, боевые самолеты, боевые вертолеты. Порядок сокращения личного состава вооруженных сил определен путем расформирования целостных воинских формирований (дивизия, бригада, полк, отдельный батальон, эскадрилья в военно-воздушных силах или другие приравненные к ним части), путем уменьшения штатной численности воинских формирований, путем вывода воинских формирований за географические пределы применения Соглашения. Стороны осуществляют сокращение вооружений и военной техники путем уничтожения, демонтажа, переоборудования для гражданских целей, размещения в стационарную экспозицию, использования в качестве наземных или воздушных целей, переклассификации в учебную материальную часть и частичного вывода за географические пределы применения Соглашения. Ракетные войска стратегического назначения, Дальняя авиация, Военно-Морской Флот данным Соглашением не охватывались, но по факту подверглись сокращению и они.Расформирование воинских частей на Дальнем Востоке в большинстве случаев сопровождалось разрушением всей инфраструктуры военных объектов. Часть техники была выведена из боевого состава и фактически брошена на произвол судьбы, другая была утилизирована по контрактам рядом коммерческих фирм и по цене металлолома продана за рубеж.В статье, опубликованной в газете «Золотой Рог», приводятся выдержки из официальных документов, раскрывающие некоторые аспекты процесса утилизации военной авиационной техники Тихоокеанского флота РФ. Так, в частности, в депутатском запросе депутата Госдумы от КПРФ В. Гришукова на имя председателя правительства Примакова Е.М. говорится:В условиях Дальнего Востока, среди простиравшихся на многие километры сопок и тайги, военные гарнизоны во многих случаях были своеобразными «центрами цивилизации» и точками культурного и экономического притяжения на всей близлежащей территории. В любом военном городке был дом офицеров, клуб или просто танцпол, куда по вечерам на дискотеки собиралась молодежь со всей округи. Сами военные городки постепенно обрастали магазинчиками, ларьками и кафе. Местные жители привозили на продажу молоко, яйца, мясо, овощи, фрукты, мед и другие продукты, что давало возможность иметь стабильный заработок.Когда в нашей стране наступил социально-экономический кризис 90-х годов, наличие близлежащих воинских частей позволило дальневосточникам выжить в условиях дефицита и перебоев с поставками товаров первой необходимости и ГСМ. При расформировании частей гражданское население военных городков и близлежащих населенных пунктов оказалось предоставленным самому себе и вынуждено было приспосабливаться к новым экономическим условиям, основным источником дохода при отсутствии рабочих мест становился сбор металлолома на оставленных военными складах и аэродромах.В результате подписанных с Китаем соглашений российская армия оставила свыше 40 военных гарнизонов. Имеющие всю необходимую инфраструктуру для проживания людей, но не имеющие рядом объектов, обеспечивающих трудовую занятость, военные городки постепенно пришли в запустения, потом превратились в руины, а затем просто в груды битого кирпича.Начался отток населения с Дальнего Востока, который продолжается и до сих пор. За период с 1991 по 2010 годы его население уменьшилось на 1,8 млн. человек (22%). По некоторым прогнозам, общая численность населения Дальнего Востока России к 2050 году может сократиться почти на 40 процентов и составит менее 4 миллионов человек.Отток трудоспособного населения влечет за собой стагнацию экономики региона. Несмотря на ряд принимаемых шагов, данная проблема властью РФ так пока и не решена.Смотря из сегодняшнего дня в прошлое, задаешься вопросом: можно ли было избежать сокращения армии на Дальнем Востоке? Нужно ли было резать на металлолом танки и самолеты? Бросать на произвол судьбы военные городки?История не знает сослагательного наклонения. Но в сердце тех, кто остался без своей малой родины, где жил, служил, а, возможно, и родился, навсегда осталась эта боль. Поздняков Максим (Мрх) Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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