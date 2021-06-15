Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"

В Германии опасаются союза Москвы и Пекина. Такими рассуждениями поделился немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт отметил, что когда-то о таком союзе обмолвился президент России. Тогда, напомнил Рар, Владимир Путин вскользь обмолвился о возможность союза с Пекином.

"Я сам присутствовал на Валдайском клубе в октябре, когда Путин впервые сказал: "А почему нет? Может быть, военный союз с Китаем придется создавать", -припомнил эксперт.

Однако тогда на эти слова мало кто обращал внимание и всерьез воспринимал это как вероятный план. Однако сейчас этот сценарий превращается для Германии в проблему. По оценке политолога, сейчас Берлин по-настоящему боится военного союза между Москвой и Пекином.

И если раньше над таким прогнозом смеялись, мол, белиберда, то отныне не до смеха.

"А сейчас высшие чины немецкой политики, европейской политики, начинают чесать затылки", — высказался в эфире программы YouTube-канала PolitWera.

Александр Рар поясняет, почему этот союз может стать страшным сном для ФРГ. По его мнению, такой альянс способен полностью изменить геополитическую обстановку в Европе, а этого на сегодняшний день никто в ЕС точно не хочет.

По мнению эксперта, если такое сотрудничество действительно станет реальным, вышеуказанный страны никто не сможет остановить, а немцы именно этого и боятся. Вероятно, допустил он, новый американский лидер Джо Байден, скорее всего, тоже понимает, чем все это может обернуться.