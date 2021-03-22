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Брошенная в атаку на Крым «бронеармада» ВСУ заглохла, не добравшись до границы

22 марта 2021, 23:15  •  127 • Украина

И смех, и грех. Военная хроника «перемог» майданного режима продолжает успешно соревноваться с политической в запредельном уровне маразма. И откровения бывшего секретаря СНБО Украины Турчинова в эфире пропагандистской помойки «Эспрессо» позволили военщине вырваться далеко вперёд.

Один из главных организаторов госпереворота по старой доброй традиции разглагольствовал о причинах потери Крыма и признал, что в марте 2014 года у границ полуострова почти не было бронетехники для отражения «агрессии». Ближе всего находилась 79-я бригада, которая смогла «поставить в строй» 6 стареньких бронетранспортёров, которые и двинулись к крымской границе для отражения атаки.

Что самое интересное, Турчинов будто не понимает всю абсурдность своего рассказа и чуть ли не с каждым словом повышает градус пафоса. К примеру, он на полном серьёзе назвал ущербную бронеколонну мощной силой, после чего горестно сообщил, что, к сожалению, недалеко от границы с Крымом четыре из шести боевых машин вышли из строя. Поэтому, мол, ударная группа решила не продолжать наступление. Тем более, что на перешейке уже закрепились бойцы киевского и севастопольского «Беркута» в качестве первой линии обороны. Из-за внезапной поломки давно просящихся на свалку БТР-ов, судя по эмоциональному рассказу Турчинова, Украина в итоге и потеряла Крым.

Даже если представить, что горе-пастор таким странным образом пытался взвалить всю вину на папередников, которые, мол, довели армию, выглядят его потуги ещё смешнее. Ведь на момент «героического прорыва» заглохших броневиков майданщики уже захватили власть и временно усадили в президентское кресло самого Турчинова. Так что за дряхлый БТР-ы в этой ситуации отвечает только он.

Как бы то ни было, фантастические истории майданной клики продолжают пробивать дно и удивлять даже продавшихся с потрохами разжигателей вроде сотрудников «Эспрессо». И болезнь явно прогрессирует. Глядишь в следующий раз ближайший сообщник Порошенко расскажет о походе боевых галер ВМСУ против Черноморского флота в надежде «спасти Крым»

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