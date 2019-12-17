Бросавшаяся на колени нардеп уличила Зеленского в создании "нью-СССР"

Украинский нардеп Ирина Геращенко, ранее оскандалившаяся своим поведением в ПАСЕ, бросавшаяся на колени на предвыборных дебатах между Порошенко и Зеленским, буквально пошла в атаку на президента Украины. В частности, она разнесла предложенный украинским лидером законопроект о децентрализации.

По ее словам, выдвинутые Зеленским поправки к Конституции превращают страну в новый СССР.

Геращенко подчеркнула, что стратегия новой власти практически ставит крест на европейской модели децентрализации, передают "Дни.ру".

Кроме того, нардепа возмутило, что Зеленский ставит своих "смотрящих", прикрывая эту должность модным словом "префект".

"Вы знаете, это никакое не народовластие, это очевидно, что постсоветские люди пытаются сюда вернуть нью-СССР, и мы будем этому очень жестко противостоять, потому что вы уничтожаете европейскую децентрализацию, которую мы строили предыдущие годы", – заключила Ирина Геращенко.

Примечательно, что с другой стороны Владимир Зеленский подвергся критике за то, что поправки к Конституции не предполагают особого статуса для Донбасса. Этот пункт необходим для выполнения Минских соглашений.