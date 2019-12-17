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Бросавшаяся на колени нардеп уличила Зеленского в создании "нью-СССР"

17 декабря 2019, 00:09  •  105 • Политика
Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки к Конституции превращают страну в новый СССР. Известная своими одиозными выходками политик, которая, к примеру, на предвыборных дебатах между Порошенко и Зеленским бросалась на колени, также возмутилась "смотрящими" президента.
Украинский нардеп Ирина Геращенко, ранее оскандалившаяся своим поведением в ПАСЕ, бросавшаяся на колени на предвыборных дебатах между Порошенко и Зеленским, буквально пошла в атаку на президента Украины. В частности, она разнесла предложенный украинским лидером законопроект о децентрализации.
По ее словам, выдвинутые Зеленским поправки к Конституции превращают страну в новый СССР.
Геращенко подчеркнула, что стратегия новой власти практически ставит крест на европейской модели децентрализации, передают "Дни.ру".
Кроме того, нардепа возмутило, что Зеленский ставит своих "смотрящих", прикрывая эту должность модным словом "префект".
"Вы знаете, это никакое не народовластие, это очевидно, что постсоветские люди пытаются сюда вернуть нью-СССР, и мы будем этому очень жестко противостоять, потому что вы уничтожаете европейскую децентрализацию, которую мы строили предыдущие годы", – заключила Ирина Геращенко.
Примечательно, что с другой стороны Владимир Зеленский подвергся критике за то, что поправки к Конституции не предполагают особого статуса для Донбасса. Этот пункт необходим для выполнения Минских соглашений.

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