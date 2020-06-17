Бросались палками и камнями 6 часов: На границе с Китаем погибли десятки индийских военных

Информационное агентство ANI со ссылкой на индийских военных сообщило о боевом столкновении на демаркационной линии между Китаем и Индией. Эту пограничную зону называют Линией фактического контроля.

Пресс-секретарь МИД Индии Анураг Шривастава заявил, что военные из КНР был нарушен статус-кво. В Нью-Дели позднее пояснили, что китайская армия перешла Линию фактического контроля и возвела свой наблюдательный пункт. Индийские солдаты его разрушили. Боевое столкновение произошло без применения огнестрельного оружия. Солдаты бросались палками и камнями друг в друга в течение шести часов. В ход также пошли и дубинки с вбитыми в них гвоздями.

Издание South China Morning Post со ссылкой на представителя военного ведомства Китая Шуйли Чжана заявил о провокации. По его словам, служащие индийской армии пересекли границу без должны оснований и этим спровоцировали нападение.

Индийских военных погибло 20 человек. Количество погибших со стороны Китая неизвестно, но сообщается, что потери есть. По данным СМИ, индийская армия впервые лишилась своих солдат от рук китайцев за последние 45 лет.

Линия фактического контроля протянулась более чем на четыре тысячи километров. Эта граница не является общепризнанной. Спор за территории между Нью-Дели и Пекином продолжается.