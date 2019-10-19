«Бросает вызов существующему миропорядку»: в США назвали Россию ключевым фактором повышения расходов НАТО

Возобновление конкуренции между великими державами стало основным поводом для обсуждения объёма военных расходов США и НАТО. Такие выводы содержатся в докладе Исследовательской службы конгресса, с текстом которого ознакомился RT. Так, американские аналитики выражают опасения по поводу способности НАТО сдерживать «российскую агрессию», что служит основанием не только для повышения трат на оборону, но и для увеличения военного присутствия Соединённых Штатов в Европе.

Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад о возобновлении конкуренции между великими державами. По мнению составителей документа, действия КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года характеризуют изменение баланса сил в области международной безопасности.

«На смену ситуации, сложившейся в конце 1980-х — начале 1990-х в эпоху после холодной войны (иногда этот период называют моментом однополярности с Соединёнными Штатами как с единственным полюсом силы) пришла иная, новая ситуация, которая характеризуется, помимо прочего, возобновлённой конкуренцией великих держав с участием Китая и России, которые наряду с другими бросают вызов существующему со времён Второй мировой войны международному порядку с руководящей ролью США», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Причём авторы доклада отмечают, что новая обстановка международной безопасности выглядит не как двухполярность времён холодной войны или однополярность после её окончания, а как ситуация, которая отчасти характеризуется возобновлением соперничества между тройкой крупных мировых держав — Соединёнными Штатами, КНР и РФ.

«Китай и Россия хотят сформировать миропорядок, прямо противоречащий ценностям и интересам США. Китай стремится вытеснить США из Индо-Тихоокеанского региона, расширить охват своей экономической модели, предполагающей ведущую роль государства, а также добиться изменения порядка в регионе в своих интересах. Россия стремится вернуть себе статус великой державы и создать сферы влияния вблизи своих границ», — утверждается в документе.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что утрата Соединёнными Штатами роли гегемона вызывает серьёзную обеспокоенность у руководства страны.

«Доминирующее положение США и НАТО ослабевает из-за появления новых центров силы, таких как Россия, Индия и Китай. Это заставляет Вашингтон перестраивать свою внешнеполитическую стратегию», — сказал Кошкин в интервью RT.

О возвращении эпохи «соперничества великих держав» и необходимости адаптироваться к новым реалиям ранее говорил и глава Пентагона Марк Эспер. На конференции Ассоциации ВВС США 18 сентября 2019 года руководитель американского оборонного ведомства отметил, что военное преимущество Соединённых Штатов ослабло, а Россия и Китай почти сравнялись с Вашингтоном в этой сфере.

«Стратегическая обстановка изменилась, а это означает, что нам тоже следует меняться, если мы намерены сохранить то преимущество, которым обладали на протяжении десятилетий. Всему Министерству обороны необходимо настроиться на конкурентное мышление», — заявил Эспер.

Схожие опасения выражал и глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, который указывал на потерю превосходства НАТО над Россией.

Между тем в России подобные заявления назвали «большим лукавством», которое нужно американцам для обоснования своих действий. Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что, прикрываясь риторикой о «российской угрозе», НАТО размещает свои вооружения вблизи российских границ. Сенатор добавил, что «никто не собирается нападать на НАТО».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указывал на напряжённую военно-политическую обстановку на западных границах страны. И подобная напряжённость, по его словам, связана с усилением военного присутствия Североатлантического блока в Восточной Европе.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов подчеркнул, что РФ никому не угрожает.

«Поскольку никакой угрозы Россия не представляет, они выдумывают мифические угрозы, которые она якобы может представлять для стран Европы. Лоббисты военно-промышленного комплекса США блюдут свой интерес, ищут повод, чтобы наращивать гонку вооружений. Нам это совершенно невыгодно, мы руководствуемся исключительно оборонительными целями в нашей военной доктрине и вынуждены лишь отвечать на действия США», — подытожил он.

«Побудить союзников повысить уровень расходов на оборону»

Исследовательская служба конгресса констатирует, что восстановление конкуренции великих держав стало основным мотивом при обсуждении будущего уровня оборонных расходов США.

Особое беспокойство у аналитиков конгресса вызывает вопрос о способности Североатлантического альянса сдержать Россию на европейском направлении.

«Вновь возникшие опасения насчёт способности НАТО сдерживать потенциальную российскую агрессию в Европе (за пределами Крыма и востока Украины) стали ключевым фактором в действиях США с целью побудить союзников по НАТО повысить уровень собственных расходов на оборону», — утверждается в докладе.

Доцент МГИМО МИД России, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с RT отметил, что это стандартная схема Вашингтона — нарисовать мнимого опасного врага для увеличения оборонных расходов партнёров по НАТО.

«Китай от Европы далеко, так что в качестве страшилки выглядит несолидно — никого это не убедит. А вот Россия, которая вынашивает такие «агрессивные планы» и наращивает мускулы (свою военную мощь), представляет несомненно «реальную угрозу». И для того чтобы эту «реальную угрозу» купировать, европейским странам надо больше работать над своей безопасностью. Причём для этого непременно нужно увеличивать финансирование общего бюджета НАТО», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что Штаты неоднократно призывали страны НАТО соблюдать финансовые стандарты альянса, которые подразумевают расходы на военные нужды в объёме 2% ВВП страны.

Как подчёркивают авторы доклада, «с 2014 года лидеры стран НАТО объявили о целом ряде инициатив, направленных на увеличение оборонных расходов своих государств и смещение внимания альянса с внешних операций (то есть за пределами Европы) на его прежний приоритет, который состоит в территориальной обороне и сдерживании в интересах самой Европы».

Президент США Дональд Трамп

© Yuri Gripas/Reuters

Тем не менее многие страны не выполняют своих финансовых обязательств в рамках Североатлантического альянса. Так, в июне 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2019 году «военные бюджеты по меньшей мере восьми государств НАТО (из 29 стран альянса. — RT) достигнут отметки 2% ВВП». По его оценке, большинством государств этот уровень расходов может быть достигнут лишь «в течение десятилетия». Причём это касается даже таких еврограндов, как ФРГ, которую в сентябре 2019 года США в очередной раз призвали увеличивать траты на военные нужды.

Однако достижение вышеупомянутой планки кажется США недостаточным — в апреле 2019 года Дональд Трамп не исключил, что будет добиваться от партнёров по НАТО увеличения ассигнований на оборону выше 2% ВВП.

«Зонтик США в Европе»

В докладе ведомства приводится и ряд рекомендаций конгрессу относительно оборонной политики самих Соединённых Штатов. В частности, специалисты исследовательской службы отмечают необходимость проанализировать мобилизационные возможности Америки в случае конфликта с КНР или РФ.

«Какие меры Минобороны США принимает в решении вопросов, касающихся мобилизационных возможностей для длительного конфликта с таким противником, как Китай или Россия, и можно ли назвать эти меры адекватными?» — призывают разобраться авторы доклада.

Депутат Госдумы Антон Морозов уверен, что тезис о возобновлении конкуренции великих держав как раз и нужен был США в первую очередь для того, чтобы «обосновать целесообразность увеличения расходов США на военные цели» и наращивать гонку вооружений.

Военные учения в Польше

© U.S. Army/Reuters

Кроме того, авторы документа задаются вопросом о целесообразности дополнительного размещения американских вооружений в Европе.

«Как усиление военного присутствия Соединённых Штатов в Европе могло бы отразиться на требованиях к структуре американских вооружённых сил в целом? Как это могло бы отразиться на способности Пентагона реализовывать военную составляющую стратегической перестановки приоритетов США в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона?» — эти вопросы считает необходимым проанализировать Исследовательская служба конгресса.

Как отмечают эксперты, Европа становится заложницей дружбы с Соединёнными Штатами. По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, размещая дополнительное вооружение в европейских странах, Вашингтон преследует интересы своего военно-промышленного комплекса.

«Интересы тех же европейских производителей вооружений никто не учитывает, и мы видим, что Европа уже готова отказаться от навязанного ей зонтика Соединённых Штатов, который как будто оберегают Европу от каких-то сложностей и кризисов. Ведь Европа не собирается воевать с такими странами, как РФ, и не имеет такой необходимости — быть защищаемой от России, от чего защищает зонтик США», — пояснил Шатров в беседе с RT.

Напомним, по данным социологического опроса, абсолютное большинство граждан Германии (74%) уверены, что вывод американских военных из ФРГ не будет иметь негативного эффекта для национальной безопасности.