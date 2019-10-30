Бронзовый на век: президент призвал беречь наследие Евгения Примакова

В Москве 29 октября состоялось торжественное открытие памятника политику, который одним из первых сформулировал ключевые принципы развития современного мира. Именно так охарактеризовал личность выдающегося дипломата Евгения Примакова президент Владимир Путин. Монумент, возведенный рядом со зданием Министерства иностранных дел, будет напомнить россиянам о важной роли, которую Евгений Примаков сыграл в истории нашей страны. Этот человек всегда лично брался за решение самых сложных проблем и умел отделять главное от второстепенного, рассказал в беседе с «Известиями» член Общественной палаты, бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. А по мнению экс-посла РФ во Франции, исполнительного секретаря «Трианонского диалога» Александра Орлова, в будущем академик Примаков должен стать ориентиром для всех начинающих дипломатов России.

Дань уважения

Торжественное открытие памятника Евгению Примакову стало по-настоящему эмоциональным и важным для страны событием. Как заявил в ходе своего выступления президент, монумент посвящен не просто ученому, дипломату и государственному деятелю, а «человеку огромного масштаба и неисчерпаемой внутренней силы». Четыре обелиска вокруг бронзовой фигуры, по замыслу автора монумента Георгия Франгуляна, символизируют сферы деятельности Евгения Примакова — науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве.

— Я лично сам часто обращаюсь к нашим с ним встречам, откровенным беседам. Он остается и для меня примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине, примером благородства, надежности и порядочности, — подчеркнул Владимир Путин. — На каждом этапе своей большой, насыщенной жизни превыше всего он ставил интересы Отечества. Никогда не стремился кому-то угодить, не боялся сложных задач, решал их профессионально, спокойно и убедительно.

По словам президента, «метод Примакова» много раз и в самых разных сферах помогал повысить точность прогноза, заглянуть в будущее, выстроить нестандартную стратегию, выработать оптимальную реакцию». Особо памятна работа Евгения Примакова на посту главы МИДа, рядом со зданием которого и возведен памятник. Именно благодаря этому министру иностранных дел РФ «в мировую дипломатию стало возвращаться уважение к нашей стране, а в работе российского внешнеполитического ведомства утвердилось понимание безусловного приоритета национальных интересов, стремление отстаивать их твердо и последовательно», заявил глава государства.

— Востоковед, арабист, Евгений Максимович прекрасно понимал, что мир гораздо сложнее любых шаблонов и привычных стереотипов. Обладая широчайшим стратегическим видением, он активно продвигал идеи многополярности. По большому счету именно Примаков четко сформулировал эти ключевые принципы развития современного мира. Мы видим, что многополярность сегодня не просто тенденция, это реальность нашей жизни, — подытожил Владимир Путин.

Деятельность Евгения Примакова широко известна и изучается не только в отечественных вузах, но и в главных зарубежных университетах. Лекции по истории международных отношений не обходятся без упоминания выдающегося российского дипломата. Его имя всегда будет связано с отказом Москвы от политики атлантизма и началом выстраивания многополярного мира. Именно Евгений Примаков начал жестко высказываться против расширения НАТО на Восток и внешней политики США, которые в 1990-е годы стремились узаконить однополярный мир.

Знаменитый «разворот над Атлантикой» в 1999 году, когда дипломат, летевший с официальным визитом в США, принял решение вернуть правительственный борт в Москву из-за начала операции Североатлантического альянса в Югославии, стал одним из важнейших политических моментов прошедшей эпохи. Нынешний глава МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что это была не попытка «взвинтить напряженность в мире, а твердое напоминание о необходимости выстраивать диалог с Россией на равных, в целом соблюдать в мировых делах основополагающие международно-правовые нормы».

Человек эпохи

Евгений Примаков всегда видел главную проблему, которую сам лично и решал, оставляя второстепенные задачи на откуп заместителям, напомнил в беседе с «Известиями» член Общественной палаты РФ, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Я горжусь тем, что мне довелось работать под его руководством. Это была хорошая школа, которая осталась в памяти на всю жизнь. Он был с одной стороны решительным и смелым, а когда надо и жестким. С другой — всегда выслушивал чужое мнение. Как-то раз на совещании один из заместителей сказал: «Как хорошо, Евгений Максимович, вы все придумали, как это всё хорошо у вас получается». В общем, начал дифирамбы ему петь. Примаков моментально его прервал: «Мне в министерстве такие не нужны. Нам нужны те, у кого есть свое мнение», — рассказал российский дипломат.

По его словам, авторитет Евгения Примакова был непререкаем. На доклад к Борису Ельцину, будучи главой МИДа, он шел «с папочкой с одной-двумя бумажками, которые президент всегда подписывал». Остальное министр держал в голове.

В других министерствах и ведомствах также с большим уважением относились к Евгению Примакову, отметил Сергей Орджоникидзе.

— Бывало, прежде чем ему позвонить, звонили его заместителям. И постоянно спрашивали: «Как там Евгений Максимович? Он очень занят?» — рассказал дипломат.

По мнению экс-посла РФ во Франции Александра Орлова, на время работы Евгения Примакова выпал тяжелый период в истории РФ. Не случайно и сам бывший министр часто вспоминал канцлера Российской империи Александра Горчакова, которому после тяжелых потрясений удалось поднять имидж страны на мировой арене.

— Это был человек эпохи, который украшал эту эпоху. Для всех нас, дипломатов, Примаков остается непревзойденным ориентиром. В нем сочетались человеческие и профессиональные качества, не говоря уже об энциклопедических знаниях. Он — тот ориентир, к которому должны стремиться все, кто собирается вступить на дипломатическую тропу, — заявил «Известиям» исполнительный секретарь «Трианонского диалога».

29 октября 2019 года выдающемуся государственному деятелю, ученому и политику Евгению Примакову исполнилось бы 90 лет.