Броня не спасла: Турецкая БМП оказалась бессильна перед советской ракетой 70-х годов

Как следует из появившейся в Сети информации, курды атаковали один из опорных пунктов турецких военных, охранявшийся боевыми машинами пехоты. По мнению экспертов, при нападении использовалась управляемая ракета противотанкового комплекса "Конкурс" советского производства.

Хотя в БМП был экипаж, турецкие солдаты не засекли полёт ПТУР в их сторону, поэтому взрыв застал их врасплох. Одному из военнослужащих удалось спастись, он успел выскочить и отбежать от загоревшейся боевой машины.

После этого позиции турецких военных подверглись обстрелу из других видов оружия.

Напомним, "Конкурс" - советский самоходный противотанковый ракетный комплекс. Был разработан в тульском "КБ приборостроения" и принят на вооружение в январе 1974 года. Предназначался для уничтожения танков, а также инженерных и фортификационных сооружений.