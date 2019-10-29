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Броня не спасла: Турецкая БМП оказалась бессильна перед советской ракетой 70-х годов
29 октября 2019, 03:24 • 69 • В мире
Курдские повстанцы уничтожили турецкую БМП ACV-15 в районе проведения операции на территории Сирии. Сообщается, что для атаки использовалась управляемая ракета противотанкового комплекса "Конкурс", производившегося в СССР в 1970-х годах.
Как следует из появившейся в Сети информации, курды атаковали один из опорных пунктов турецких военных, охранявшийся боевыми машинами пехоты. По мнению экспертов, при нападении использовалась управляемая ракета противотанкового комплекса "Конкурс" советского производства.
Хотя в БМП был экипаж, турецкие солдаты не засекли полёт ПТУР в их сторону, поэтому взрыв застал их врасплох. Одному из военнослужащих удалось спастись, он успел выскочить и отбежать от загоревшейся боевой машины.
После этого позиции турецких военных подверглись обстрелу из других видов оружия.
Напомним, "Конкурс" - советский самоходный противотанковый ракетный комплекс. Был разработан в тульском "КБ приборостроения" и принят на вооружение в январе 1974 года. Предназначался для уничтожения танков, а также инженерных и фортификационных сооружений.
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