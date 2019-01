Бронированный ветеран пал: По советскому Т-34-85 выстрелили из противотанковой ракеты – видео

Повстанцы-хуситы в Йемене засняли на видео, как стреляют из ПЗРК по советскому танку Т-34-85, воевавшему на стороне сил просаудовского президента Хади.

Во время удара ракетой сам танк был закопан в землю по башню.

На видео видно, как машина сгорает после попадания снаряда. Эксперты предполагают, внутри воспламенились боеприпасы.

Этот "бронированный ветеран", как его прозвали, в последние несколько лет стал одним из самых знаменитых танков в военных действиях под Дали. Начиная с 2016 года, его фотографии появляются в Сети.

К началу военного конфликта в Йемене на вооружении государства осталось порядка тридцати таких танков.

Последний Т-34-85 вышел с конвейера в 1958 году. После их производство было закрыто, были разработаны более современные модели. Это модель Т-34 обладает орудием калибра 85-мм. Официально Т-34-85 снят с вооружения Вооруженных сил Российской Федерации в 1993 году. Кроме Парада 9 мая, их редко где можно увидеть.

Houthis destroyed a T-34-85 (!) tank with an ATGM near Damt town, Dhale province. pic.twitter.com/RGRek2heip