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Бронированный ветеран пал: По советскому Т-34-85 выстрелили из противотанковой ракеты – видео

25 января 2019, 13:54  •  252 • В мире
В Йемене хуситы засняли на видео выстрел из ПЗРК по легендарному артефактному Т-34-85. Он часто появлялся в видеосводках из Йемена и был знаком тем, кто следит за событиями в Дали. Это был Т-34-85 — "бронированный ветеран", поясняют в соцсетях.
Повстанцы-хуситы в Йемене засняли на видео, как стреляют из ПЗРК по советскому танку Т-34-85, воевавшему на стороне сил просаудовского президента Хади.
Во время удара ракетой сам танк был закопан в землю по башню.
На видео видно, как машина сгорает после попадания снаряда. Эксперты предполагают, внутри воспламенились боеприпасы.
Этот "бронированный ветеран", как его прозвали, в последние несколько лет стал одним из самых знаменитых танков в военных действиях под Дали. Начиная с 2016 года, его фотографии появляются в Сети.
К началу военного конфликта в Йемене на вооружении государства осталось порядка тридцати таких танков.
Последний Т-34-85 вышел с конвейера в 1958 году. После их производство было закрыто, были разработаны более современные модели. Это модель Т-34 обладает орудием калибра 85-мм. Официально Т-34-85 снят с вооружения Вооруженных сил Российской Федерации в 1993 году. Кроме Парада 9 мая, их редко где можно увидеть.
Houthis destroyed a T-34-85 (!) tank with an ATGM near Damt town, Dhale province. pic.twitter.com/RGRek2heip
— Yemen Observer (@YemeniObserv) 24 января 2019 г.
T-34-85 in Damt town area, Dhale province. pic.twitter.com/xOls33dkch
— Yemen Observer (@YemeniObserv) 7 ноября 2018 г.

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