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Бродят по улицам даже днем: Британские города наводнили толпы оголодавших... ежей
19 декабря 2019, 00:54 • 65 • В мире
Жители британских городов бьют тревогу: улицы наводнили толпы оголодавших ежей, которые в это время года уже должны быть в зимней спячке. Ветеринары объясняют нашествие ежей дождливым летом - из-за плохой погоды многие ежи принесли потомство слишком поздно и не успели накопить жирок для длительной спячки.
В результате на улицах английских городов прохожим то и дело попадаются под ноги ежи, которых десятками приносят в ветклиники. Шотландское общество защиты животных сообщает о поступлении уже около тысячи ежей.
Ёжики появляются не только ночью, но и днем, хотя в обычных условиях ежи днем спят, а ночью охотятся.
Практически у всех зверушек диагностируют дефицит веса и истощение, многие весят меньше 200 грамм. В клиниках ёжиков выхаживают, но их так много, что у организаций просто не хватает корма.
Ветеринары надеются на помощь добровольцев: общество защиты животных попросило неравнодушных поделиться с ежами собачьим кормом. Оказалось, что он вполне подходит и колючим братьям нашим меньшим.
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