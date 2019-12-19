Бродят по улицам даже днем: Британские города наводнили толпы оголодавших... ежей

В результате на улицах английских городов прохожим то и дело попадаются под ноги ежи, которых десятками приносят в ветклиники. Шотландское общество защиты животных сообщает о поступлении уже около тысячи ежей.

Ёжики появляются не только ночью, но и днем, хотя в обычных условиях ежи днем спят, а ночью охотятся.

Практически у всех зверушек диагностируют дефицит веса и истощение, многие весят меньше 200 грамм. В клиниках ёжиков выхаживают, но их так много, что у организаций просто не хватает корма.

Ветеринары надеются на помощь добровольцев: общество защиты животных попросило неравнодушных поделиться с ежами собачьим кормом. Оказалось, что он вполне подходит и колючим братьям нашим меньшим.