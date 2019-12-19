Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАТО готовится к военному конфликту - это "единственное верное" мнение...
Выстрелили и сбежали - "нарываются на конфликт": в странной атаке русс...
Зеленский поставил точку в вопросе особого статуса для Донбасса. Пока на год
Дайджест СМИ: США признали поражение по «Северному потоку — 2», судьба Сбербанка
Главная / В мире

Бродят по улицам даже днем: Британские города наводнили толпы оголодавших... ежей

19 декабря 2019, 00:54  •  65 • В мире
Жители британских городов бьют тревогу: улицы наводнили толпы оголодавших ежей, которые в это время года уже должны быть в зимней спячке. Ветеринары объясняют нашествие ежей дождливым летом - из-за плохой погоды многие ежи принесли потомство слишком поздно и не успели накопить жирок для длительной спячки.
В результате на улицах английских городов прохожим то и дело попадаются под ноги ежи, которых десятками приносят в ветклиники. Шотландское общество защиты животных сообщает о поступлении уже около тысячи ежей.
Ёжики появляются не только ночью, но и днем, хотя в обычных условиях ежи днем спят, а ночью охотятся.
Практически у всех зверушек диагностируют дефицит веса и истощение, многие весят меньше 200 грамм. В клиниках ёжиков выхаживают, но их так много, что у организаций просто не хватает корма.
Ветеринары надеются на помощь добровольцев: общество защиты животных попросило неравнодушных поделиться с ежами собачьим кормом. Оказалось, что он вполне подходит и колючим братьям нашим меньшим.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
18 декабря 2019, 11:39
«В атмосфере доверия»: как Россия и Индия совершенствуют сверхзвуковые ракеты BrahMos
18 декабря 2019, 18:09
Через афганский плацдарм: Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию
19 декабря 2019, 00:54
"Удивить нас не может": Соловьев искренне пожалел украинцев и прошёлся по властям, запретившим въезжать в Россию
19 декабря 2019, 00:54
"Мужчина", "женщина" и ...: В США покойникам разрешат быть неопределенного пола
19 декабря 2019, 00:54
Зеленский поставил точку в вопросе особого статуса для Донбасса. Пока на год
19 декабря 2019, 00:54
Как 30 лет назад убивали Чаушеску
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2019, 00:39
«Вывести ситуацию в медийное поле»: добьётся ли Трамп снятия обвинений с членов своег...
19 декабря 2019, 00:54
Как 30 лет назад убивали Чаушеску
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте д...
19 декабря 2019, 00:54
"Идите туалеты убирать": Украинский политолог пожаловался Соловьёву, как ма...
19 декабря 2019, 00:54
Русские С-400 в заложниках США: разведка захватила наши частоты в Сирии - эксперт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2019, 02:09
Киев сливает Яценюка и Турчинова? Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады оставили без охраны
14 декабря 2019, 23:24
"Шутки Зеленского с газом закончатся трагедией для всей Украины": Журавко призвал украинцев проснуться
12 декабря 2019, 03:09
Зеленский публично показал свою политическую никчёмность (Руслан Осташко)
13 декабря 2019, 14:39
«Ситуация доведена до абсурда»: Евросоюз продлил санкции в отношении России
14 декабря 2019, 00:24
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
17 декабря 2019, 09:54
Наступление на WADA и шансы на победу
14 декабря 2019, 13:39
"В преддверии российских санкций?": Американцы затариваются бензином. В ход идут даже пакеты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.