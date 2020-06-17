Бродячие активисты Киева повторяют путь фашистских штурмовиков

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения одесскому нацисту-убийце Сергею Стерненко — круглосуточный домашний арест на два месяца. Однако в процессе вынесения вердикта суд и полиция подверглись такому давлению со стороны «радикальной улицы», что это вызвало шок и ужас у местных политологов и экспертов. По их мнению, власть Зеленского, так бесстыдно прогибающаяся под интересы «активного меньшинства», вряд ли имеет шансы досидеть до окончания своей каденции, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Два месяца домашнего ареста по месту прописки в Одессе для Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия, требовало обвинение. Защита же надеялась, что дело ограничится дневным домашним арестом по месту проживания в Киеве, а то и вовсе взятием на поруки. Ведь на суд пришли многие известные на Украине персоны — и братья Найемы, и депутаты Рады от фракций «Голос», «Слуга народа» и «Евросолидарность», и даже экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Все они страстно желали поручиться за нациста и убийцу, обвиняемого еще и в наркоторговле, похищении людей, пытках и разбое. Такова новая традиция современной Украины — майданные политики всегда готовы прикрыть любого украинского нациста. Напомним, Сергей Стерненко — праворадикал, экс-глава одесского «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ), за которым числится целый букет преступлений. Самое тяжкое из них — в мае 2018-го в Одессе он догнал убегавшего от него человека и хладнокровно нанес ему восемь ударов ножом, из-за чего тот скончался. Сам нацист уверял судей, что действовал «в рамках допустимой самообороны», а убитый Кузнецов якобы пытался напасть на него.

Больше двух лет дело Стерненко, переданное из ведения МВД в СБУ, затягивали и разваливали сами силовики. Два экс-генпрокурора Украины — сначала Юрий Луценко, а потом Руслан Рябошапка — пытались делать все от них зависящее, чтобы он не сел. Поэтому подозрение в преступлении Стерненко вынесли лишь на прошлой неделе, а для того, чтобы определить ему меру пресечения, понадобилось два заседания Шевченковского суда.

В целом, оба эти заседания сопровождались такой вакханалией активизма на Дегтяревской улице Киева, которая вряд ли могла произойти в нормальном государстве. Толпа из 1,5 сотни подростков и завсегдатаев «народной бузы», набранная в Интернете по 250 гривен за голову, неистово поддерживала Стерненко — орала, жгла файеры, дралась с полицией, нападала на прессу, перекрывала проезжую часть и так далее.

Полиция же, направляемая главой МВД Арсеном Аваковым, действовала хаотично — то выгоняла с заседания журналистов, то запускала их обратно в зал, хватала отдельных активистов, но не реагировала на явные провокации и насмешки и так далее. Несмотря на то, что нациста Стерненко все же посадили под домашний арест, выяснилось, что эта мера — не окончательная. Постоянная прописка у убийцы оказалась на территории военной части в Одессе, и суд будет вынужден изменить адрес его пребывания под арестом на киевское жилье.

Но самое жуткое, что в процессе осуждения Стерненко четко проявилось — времена Порошенко никуда не ушли. Все тот же бардак с организацией правосудия, наглое давление «улицы» на суд, групповая поддержка подсудимого «соросятами», очевидная беспомощность полиции, равнодушие высшей власти к происходящему и так далее. У большинства рядовых украинцев, за шесть лет до тошноты насмотревшихся на выходки «патриотов», все это вызывает омерзение. Которое, к тому же, многократно усиливается экономическим обнищанием страны, а также полной неспособностью власти остановить ни то, ни другое.

Известный украинский юрист Андрей Портнов, глядя на вакханалию, которая творилась вокруг Шевченковского суда, сделал вывод, что «высшая власть Украины еще раз доказала свое единство с радикалами и «бродячими активистами». По сути, бродячие активисты Киева повторяют путь фашистских штурмовиков.

«Я решительно осуждаю действия полиции по удалению журналистов целого ряда изданий из здания Шевченковского суда — с процесса над убийцей, причастным к обороту наркотиков, разбоям, вымогательствам, пыткам и похищению человека, — заявил Портнов. — Дорогие начальники, в очередной раз вы показали, что по своей идеологии вы гораздо больше связаны с радикалами, «бродячими активистами», порохоботами и прочей майданной шпаной, которым сегодня в здании суда оказывался почет и уважение. Всем ясно, что вы действуете в их интересах и не способны обеспечить в стране элементарный порядок! У вас был целый год на то, чтобы зачистить все, оставшееся после Порошенко, — преступное отребье, воров-волонтеров, бандитствующих побратимов и всю эту «собачью свадьбу». Вы сами своими руками создали ненужный судебный процесс с несправедливой мерой пресечения убийце. И вы уже проиграли на нем — юридически, политически, информационно и электорально. Уверен, что такая инерция не может хорошо для вас закончиться».

Украинский политолог Вадим Карасев считает, что нацист-убийца Стерненко при нынешнем ходе событий вполне может стать «иконой» украинского правого радикализма.

«Дикая история со Стерненко давно приобрела пропагандистско-политический характер. Еще чуть-чуть — и этот негодяй станет «иконой» нового радикализма. Высшая власть в стране трусливо уклоняется от решительных действий. Она не хочет ни с кем ссориться, хочет пройти «между капельками». Увы, это только усилит радикализм, который мы видели у Шевченковского суда. Это началось уже тогда, когда сторонники Стерненко толпой пришли под здание Службы безопасности. Хотя СБУ — эта та самая организация, которую эти молодчики должны бояться, как огня», — считает Карасев.

Политолог отметил — его беспокоит, что если вся эта ситуация будет усугубляться и дальше, то дело может закончиться, как в 1930-х в Германии.

«Все это очень напоминает историю Веймарской Германии 1920–30-х годов. Тогда немецкая «улица» диктовала, что нужно делать власти, и возникали целые уличные битвы между отрядами разных партий — правых, левых и так далее. Их основу составляли, как и в Киеве, вернувшиеся с фронта ветераны войны и безработная молодежь. В итоге к власти на фоне безработицы и экономической нищеты пришли нацисты. Они пообещали немцам «работу и восстановление национальной гордости» и выполнили свои обещания самым чудовищным способом. Нечто подобное может повториться и у нас», — заявил политолог.

Комментируя протесты и столкновения с полицией у здания суда, Карасев заявил:

«Во-первых, если власть будет постоянно идти на поводу у радикальной «улицы», — это увеличит аппетит негодяев и стимулирует их давить на суд при любом исходе. Потому что всегда можно доказать, что преследуют за политику, а не за преступление. Второе — это запугивание журналистов, чтобы молчало большинство. Тогда лишаются смысла электоральные процедуры, а вектор политики определяет меньшинство с помощью уличной борьбы, — пояснил Карасев. — На Банковой, видимо, не понимают, что дело Стерненко — один из ключевых «маркеров» того, готова ли нынешняя власть на решительные действия против неонацистов и радикалов, уже шесть лет чувствующих полную вседозволенность и безнаказанность. Сейчас в очередной раз подтверждается, что бороться с этим злом режим Зеленского не может и не хочет».

По мнению главы аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, со стороны кажется, что для власти вся проблема выглядит как «посадить Стерненко под домашний арест — с браслетом или без?»

«Для этого есть прецедент экс-министра иностранных дел Кожары, которого по подозрению в убийстве Апелляционный суд отправил в Лукьяновское СИЗО, — даже несмотря на то, что тот внес залог. Хотя Кожара — бывший чиновник высшего ранга, и имел все возможности привлечь лучших адвокатов. Но, видимо, нацист Стерненко оказался даже круче него, — предположил аналитик. — С такими двойными стандартами, уничтожающими государство, и такой «патриотической франшизой» нормальная правовая система существовать не может. А если в стране рушится правовая система, то вслед за ней рушится и само государство».

По мнению Золотарева, похоже, что для режима Зеленского лучше всего было бы вообще не трогать Стерненко, чтобы не привлекать к нему внимание общества.

«Но, поскольку это грязное дело уже попало в центр событий, то власти уже не избежать неприятного решения. Как бы сейчас ни поступили — довели дело до логического конца или спустили его на тормозах — Зеленский все равно будет в минусе, — считает глава «Третьего сектора». — В целом, «дело Стерненко» может породить в обществе запрос на наведение порядка, на сильную руку, которая не будет прогибаться под требования всякой шпаны. Пусть рухнут небеса, но восторжествует закон — этот принцип был изобретен еще в Древнем Риме».

1 Организация запрещена на территории РФ.