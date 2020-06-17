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Бродячие активисты Киева повторяют путь фашистских штурмовиков
17 июня 2020, 09:00 • 189 • Украина
Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения одесскому нацисту-убийце Сергею Стерненко — круглосуточный домашний арест на два месяца. Однако в процессе вынесения вердикта суд и полиция подверглись такому давлению со стороны «радикальной улицы», что это вызвало шок и ужас у местных политологов и экспертов. По их мнению, власть Зеленского, так бесстыдно прогибающаяся под интересы «активного меньшинства», вряд ли имеет шансы досидеть до окончания своей каденции, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.
Два месяца домашнего ареста по месту прописки в Одессе для Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия, требовало обвинение. Защита же надеялась, что дело ограничится дневным домашним арестом по месту проживания в Киеве, а то и вовсе взятием на поруки. Ведь на суд пришли многие известные на Украине персоны — и братья Найемы, и депутаты Рады от фракций «Голос», «Слуга народа» и «Евросолидарность», и даже экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.
Все они страстно желали поручиться за нациста и убийцу, обвиняемого еще и в наркоторговле, похищении людей, пытках и разбое. Такова новая традиция современной Украины — майданные политики всегда готовы прикрыть любого украинского нациста. Напомним, Сергей Стерненко — праворадикал, экс-глава одесского «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ), за которым числится целый букет преступлений. Самое тяжкое из них — в мае 2018-го в Одессе он догнал убегавшего от него человека и хладнокровно нанес ему восемь ударов ножом, из-за чего тот скончался. Сам нацист уверял судей, что действовал «в рамках допустимой самообороны», а убитый Кузнецов якобы пытался напасть на него.
Больше двух лет дело Стерненко, переданное из ведения МВД в СБУ, затягивали и разваливали сами силовики. Два экс-генпрокурора Украины — сначала Юрий Луценко, а потом Руслан Рябошапка — пытались делать все от них зависящее, чтобы он не сел. Поэтому подозрение в преступлении Стерненко вынесли лишь на прошлой неделе, а для того, чтобы определить ему меру пресечения, понадобилось два заседания Шевченковского суда.
В целом, оба эти заседания сопровождались такой вакханалией активизма на Дегтяревской улице Киева, которая вряд ли могла произойти в нормальном государстве. Толпа из 1,5 сотни подростков и завсегдатаев «народной бузы», набранная в Интернете по 250 гривен за голову, неистово поддерживала Стерненко — орала, жгла файеры, дралась с полицией, нападала на прессу, перекрывала проезжую часть и так далее.
Полиция же, направляемая главой МВД Арсеном Аваковым, действовала хаотично — то выгоняла с заседания журналистов, то запускала их обратно в зал, хватала отдельных активистов, но не реагировала на явные провокации и насмешки и так далее. Несмотря на то, что нациста Стерненко все же посадили под домашний арест, выяснилось, что эта мера — не окончательная. Постоянная прописка у убийцы оказалась на территории военной части в Одессе, и суд будет вынужден изменить адрес его пребывания под арестом на киевское жилье.
Но самое жуткое, что в процессе осуждения Стерненко четко проявилось — времена Порошенко никуда не ушли. Все тот же бардак с организацией правосудия, наглое давление «улицы» на суд, групповая поддержка подсудимого «соросятами», очевидная беспомощность полиции, равнодушие высшей власти к происходящему и так далее. У большинства рядовых украинцев, за шесть лет до тошноты насмотревшихся на выходки «патриотов», все это вызывает омерзение. Которое, к тому же, многократно усиливается экономическим обнищанием страны, а также полной неспособностью власти остановить ни то, ни другое.
Известный украинский юрист Андрей Портнов, глядя на вакханалию, которая творилась вокруг Шевченковского суда, сделал вывод, что «высшая власть Украины еще раз доказала свое единство с радикалами и «бродячими активистами». По сути, бродячие активисты Киева повторяют путь фашистских штурмовиков.
Украинский политолог Вадим Карасев считает, что нацист-убийца Стерненко при нынешнем ходе событий вполне может стать «иконой» украинского правого радикализма.
Политолог отметил — его беспокоит, что если вся эта ситуация будет усугубляться и дальше, то дело может закончиться, как в 1930-х в Германии.
Комментируя протесты и столкновения с полицией у здания суда, Карасев заявил:
По мнению главы аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, со стороны кажется, что для власти вся проблема выглядит как «посадить Стерненко под домашний арест — с браслетом или без?»
По мнению Золотарева, похоже, что для режима Зеленского лучше всего было бы вообще не трогать Стерненко, чтобы не привлекать к нему внимание общества.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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