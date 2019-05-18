British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиалинии.

«К сожалению, мы приостанавливаем выполнение рейсов в Санкт-Петербург. У нас долгая и славная история полётов в город, но, несмотря на выполнение этого маршрута с 1971 года, он больше не является коммерчески целесообразным», — заявили в компании.

Прекращение полётов в Киев также связано с коммерческими вопросами, добавили в British Airways.

В августе 2018 года авиакомпании British Airways и Air France заявили о прекращении рейсов в Тегеран из-за отсутствия коммерческой выгоды.