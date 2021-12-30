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Британцы ждут войны. Путину и Лукашенко не до этого - они играют
30 декабря 2021, 17:05 • 190 • Политика
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко играли в хоккей. Британцы возмущались.
Британское издание The Sun опубликовало фотографию Путина и Лукашенко во время игры в хоккей. К снимку прилагался весьма критический материал.
Британцам не понравилось, что политики увлечены игрой в хоккей, пока весь мир "замер в ожидании третьей мировой войны". Журналисты из Британии на этом не остановились и продолжили фантазировать: они опубликовали карту российско-белорусского нападения на Украину. И напомнили, что силы неравны: у России 6400 ядерных бомб, а у Киева - ни одной.
Ранее Путин поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг в вопросах "новой этики". Теперь в западных социальных сетях Роулинг обвиняют в "связях с Кремлём".
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