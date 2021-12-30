Британцы ждут войны. Путину и Лукашенко не до этого - они играют

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко играли в хоккей. Британцы возмущались.

Британское издание The Sun опубликовало фотографию Путина и Лукашенко во время игры в хоккей. К снимку прилагался весьма критический материал.

Британцам не понравилось, что политики увлечены игрой в хоккей, пока весь мир "замер в ожидании третьей мировой войны". Журналисты из Британии на этом не остановились и продолжили фантазировать: они опубликовали карту российско-белорусского нападения на Украину. И напомнили, что силы неравны: у России 6400 ядерных бомб, а у Киева - ни одной.

Ранее Путин поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг в вопросах "новой этики". Теперь в западных социальных сетях Роулинг обвиняют в "связях с Кремлём".