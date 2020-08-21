Британцы выступили с неожиданным заявлением: "Путин тихо надеется на выздоровление Навального"

Об этом пишет бывший посол Великобритании в Москве Тони Брентон на страницах британской газеты The Telegraph. Автор статьи не верит, что за "отравлением" стоит Путин, поскольку российскому лидеру невыгодно превращать оппозиционера в мученика и рисковать навлечь на Москву западную реакцию. Брентон также добавил, что у Навального есть много врагов, любой из которых теоретически мог пойти на отравление.

Вот почему, как я подозреваю, крайне маловероятно, что он (Путин) отдал приказ об атаке. Вместо этого он будет тихо надеяться на быстрое выздоровление Навального, - цитирует The Telegraph издание InoPressa.

Ранее сообщалось, что Навальный почувствовал недомогание во время перелёта из Томска в Москву. Экипаж воздушного судна совершил посадку в Омске, где пассажира забрали врачи скорой помощи. Сторонники Навального тут же заявили о том, что блогера отравили, однако все анализы на отравляющие вещества дали отрицательный результат.