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Британцы выступили с неожиданным заявлением: "Путин тихо надеется на выздоровление Навального"
21 августа 2020, 22:50 • 94 • Политика
Британцы выступили с неожиданным заявлением, отказавшись обвинять Кремль в "отравлении" Алексея Навального. В Лондоне полагают, что президент РФ Владимир Путин "нервно наблюдает за состоянием Навального", как и сторонники блогера.
Об этом пишет бывший посол Великобритании в Москве Тони Брентон на страницах британской газеты The Telegraph. Автор статьи не верит, что за "отравлением" стоит Путин, поскольку российскому лидеру невыгодно превращать оппозиционера в мученика и рисковать навлечь на Москву западную реакцию. Брентон также добавил, что у Навального есть много врагов, любой из которых теоретически мог пойти на отравление.
Ранее сообщалось, что Навальный почувствовал недомогание во время перелёта из Томска в Москву. Экипаж воздушного судна совершил посадку в Омске, где пассажира забрали врачи скорой помощи. Сторонники Навального тут же заявили о том, что блогера отравили, однако все анализы на отравляющие вещества дали отрицательный результат.
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