Британцы высмеяли своего министра иностранных дел Элизабет Трасс, которая получила от Марии Захаровой неуд по географии. Они попросили главу британской дипломатии не позорить свою страну.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Лондон будет продолжать поставлять оружие Украине, а также помогать странам Прибалтики через Чёрное море. Официальный представитель МИД России посоветовала министру подтянуть знания по географии, напомнив, что помочь Прибалтике можно лишь через Балтийское море, пишет портал "Народные новости".

Уничижительная реплика Марии Захаровой не осталась не замеченной британскими интернет-пользователями. Посетители портала Breitbart признались, что им стыдно за Трасс.

Ещё один продукт современной системы образования,

- отметил один из комментаторов.

Сложно поверить, что глава МИД не может отличить Балтийское море от Чёрного,

- расстроился второй.

Отметим, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на днях заявил, что Лондон придерживается дипломатических путей разрешения конфликта и выступает за прекращение эскалации напряжённости. При этом страна продолжает поставлять Украине оружие, открыто подталкивая её к военной провокации.