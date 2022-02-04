Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого нево...
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты м...
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
Главная / Политика

Британцы высмеяли своего министра, получившую от Захаровой двойку по географии

04 февраля 2022, 17:50  •  129 • Политика
Британцы высмеяли своего министра иностранных дел Элизабет Трасс, которая получила от Марии Захаровой неуд по географии. Они попросили главу британской дипломатии не позорить свою страну.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Лондон будет продолжать поставлять оружие Украине, а также помогать странам Прибалтики через Чёрное море. Официальный представитель МИД России посоветовала министру подтянуть знания по географии, напомнив, что помочь Прибалтике можно лишь через Балтийское море, пишет портал "Народные новости".
Уничижительная реплика Марии Захаровой не осталась не замеченной британскими интернет-пользователями. Посетители портала Breitbart признались, что им стыдно за Трасс.
Ещё один продукт современной системы образования,
- отметил один из комментаторов.
Сложно поверить, что глава МИД не может отличить Балтийское море от Чёрного,
- расстроился второй.
Отметим, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на днях заявил, что Лондон придерживается дипломатических путей разрешения конфликта и выступает за прекращение эскалации напряжённости. При этом страна продолжает поставлять Украине оружие, открыто подталкивая её к военной провокации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


129
Источник
Похожие новости
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 10:15
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
04 февраля 2022, 00:55
США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа
04 февраля 2022, 08:30
Нуланд сделала России предложение по войне: "Это будет очень жестоко и кроваво"
04 февраля 2022, 10:15
США перешли к активным действиям. В Донбассе готовят провокацию
04 февраля 2022, 08:30
Дипломат обернул перепалку в Госдепе из-за "кровавых русских" анекдотом: "Как посмел?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 02:40
От уничтоженного американцами "Чёрного ястреба" остались только лопасти и в...
04 февраля 2022, 10:15
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
04 февраля 2022, 00:55
США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа
04 февраля 2022, 08:30
Нуланд сделала России предложение по войне: "Это будет очень жестоко и кроваво&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможно оправиться
03 февраля 2022, 08:00
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты мира
02 февраля 2022, 16:50
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
31 января 2022, 01:50
Новейшие F-35C покрылись пятнами. Причина известна, но в Пентагоне молчат
29 января 2022, 23:35
После скандала с Никитой Михалковым журналиста Караулова дождалось разоблачение
30 января 2022, 13:00
Кто возглавит постмайданную Украину?
30 января 2022, 03:05
Как готовили покушение на Владимира Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.