Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на гра...
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашен...
Главная / Политика

Британцы высмеяли политолога за страх перед российскими подлодками

24 мая 2021, 22:05  •  89 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Жители Туманного Альбиона указали местному эксперту на маневры кораблей Соединенного Королевства в Черном море у порога РФ
Британцы раскритиковали выступление политолога Марка Галеотти в эфире радио LBC, в котором он пугал соотечественников российскими подлодками у берегов Туманного Альбиона и "военной угрозой" со стороны Москвы.
По словам эксперта, появление субмарин ВМФ РФ у берегов Соединенного Королевства есть не что иное, как якобы попытки президента России Владимира Путина "потроллить англичан". Таким образом, уверен Галеотти, Москва пытается "заставить британцев привыкнуть к постоянной военной угрозе".
Слушатели речи политолога негативно ее оценили в комментариях в "Твиттер"-аккаунте радиостанции.
"Значит, это нормально, что Королевский флот отрабатывает маневры в Черном море прямо у порога России, но не нормально, что российские подлодки плавают у наших берегов. <…> Стыдно", – написал Bri Joyce.
"Справедливости ради, мы также посылаем наших солдат в Эстонию, прямо к сухопутной границе с Россией", – заметил Scottish & British.
"Что за чушь. Понимают ли они, что и НАТО, и Россия регулярно делают это друг с другом?" – подчеркнул Stilakus.
Комментаторы вспомнили другие случаи бездоказательных обвинений в адрес России.
"До сих пор не проведено расследования, подтверждающего вмешательство русских в голосование по Brexit, вмешательства в наши выборы", – обратил внимание на эти факты Alexander Ross.
А вот Darqknite считает, что русским "не нужно троллить Британию, они уже владеют Тори".
Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете Daily Telegraph пожаловался на повышенную активность кораблей Военно-морского флота РФ вблизи Соединенного Королевства. Кроме того он назвал Москву "противником, который представляет угрозу номер один".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
24 мая 2021, 04:40
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко
24 мая 2021, 06:30
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно" и "неуважительно"
24 мая 2021, 08:20
"Кто отвечать будет?!": Жириновский заявил о позоре на Евровидении
24 мая 2021, 10:10
Решение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"
24 мая 2021, 13:50
В Кремле дали универсальный ответ по инциденту с принудительной посадкой самолёта
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 мая 2021, 11:55
Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...
20 мая 2021, 03:30
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
22 мая 2021, 17:50
Россия послала Турции сигнал
20 мая 2021, 09:00
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
18 мая 2021, 03:50
Глава Крыма раскрыл руководителей "диванной армии" Украины
23 мая 2021, 05:45
Камалу Харрис поймали на оскорбительном жесте после рукопожатия с президентом
22 мая 2021, 08:40
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.