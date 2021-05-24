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Британцы высмеяли политолога за страх перед российскими подлодками
24 мая 2021, 22:05 • 89 • Политика
Жители Туманного Альбиона указали местному эксперту на маневры кораблей Соединенного Королевства в Черном море у порога РФ
Британцы раскритиковали выступление политолога Марка Галеотти в эфире радио LBC, в котором он пугал соотечественников российскими подлодками у берегов Туманного Альбиона и "военной угрозой" со стороны Москвы.
По словам эксперта, появление субмарин ВМФ РФ у берегов Соединенного Королевства есть не что иное, как якобы попытки президента России Владимира Путина "потроллить англичан". Таким образом, уверен Галеотти, Москва пытается "заставить британцев привыкнуть к постоянной военной угрозе".
Слушатели речи политолога негативно ее оценили в комментариях в "Твиттер"-аккаунте радиостанции.
"Значит, это нормально, что Королевский флот отрабатывает маневры в Черном море прямо у порога России, но не нормально, что российские подлодки плавают у наших берегов. <…> Стыдно", – написал Bri Joyce.
"Справедливости ради, мы также посылаем наших солдат в Эстонию, прямо к сухопутной границе с Россией", – заметил Scottish & British.
"Что за чушь. Понимают ли они, что и НАТО, и Россия регулярно делают это друг с другом?" – подчеркнул Stilakus.
Комментаторы вспомнили другие случаи бездоказательных обвинений в адрес России.
"До сих пор не проведено расследования, подтверждающего вмешательство русских в голосование по Brexit, вмешательства в наши выборы", – обратил внимание на эти факты Alexander Ross.
А вот Darqknite считает, что русским "не нужно троллить Британию, они уже владеют Тори".
Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете Daily Telegraph пожаловался на повышенную активность кораблей Военно-морского флота РФ вблизи Соединенного Королевства. Кроме того он назвал Москву "противником, который представляет угрозу номер один".
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