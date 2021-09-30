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Британцы высказались о "газовой" войне в Европе зимой 2021: виноваты "ловкие русские"

30 сентября 2021, 04:35  •  60 • Политика
Граждане Великобритании устроили дискуссию по проблеме нехватки газа и росте цены на "голубое золото". Часть участников склонилось к версии, что во всём виновата Россия.
Читатели британской газеты Daily Express задались исконно русским вопросом: "Кто виноват?". Пока правительства стран ЕС плохо понимают, что делать с дефицитом газа, возникшем в Европе.
Поводом для обмена мнениями стала статья о подписании контакта на поставку газа в Венгрию. Россия сделала это в обход Украины, Венгрия будет получать газ напрямую, чему глава государства Виктор Орбан и его сограждане очень рады. Об этом он заявил на подписании контракта, сообщает РИА Новости.
В остальных же европейских странах продолжают предпринимать меры по сокращению дефицита газа, при этом сам источник топлива, "Северный поток – 2", не сертифицируют. Но виновата при этом Россия, которая якобы пытается манипулировать всеми, "зажимая Европу в тиски".
Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо,
– утверждает JohnJ.
Ему вторит Grumpy 79, заявляя, что ловкие русские удачно манипулируют делами европейских правительств.
Но не все придерживаются подобной точки зрения. Есть и те, кто объективно смотрит на ситуацию. В частности, Grazi напомнил, что англичанам в принципе жаловаться не на что, газ из России составляет всего лишь 1% от общего импорта. И вопросы надо задавать собственному премьер-министру Борису Джонсону.
Никто не запрещает покупать газ в других странах, помимо России,
– пишет Grazi.
Напоминаем, что цены на газ растут последние несколько недель. 29 сентября был зафиксирован исторический максимум – 1000$ за 1000 кубометров, практически в два раза выше, чем летом 2021 года. Растут цены на электричество, а в Великобритании возник дефицит бензина и топлива для автомобилей.
Такой ажиотаж связан с низкой наполненностью европейских газовых хранилищ и повышенным спросом на СПГ в странах Азии. При том обвинения в адрес России беспочвенны. Российская сторона выполняет все условия контракта, но не может чисто технически резко увеличить подачу газа в страны ЕС. Если осень и зима будут холодными, то Европу действительно ждут нелегкие времена.

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