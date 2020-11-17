Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам

В Великобритании отметили, что приговор австрийскому агенту России был чрезвычайно мягким.

Мартина Мюллера разоблачили как российского шпиона при проведении спецоперации европейских спецслужб. На Западе подозревают, что он был для русских ценнейшим агентом. Согласно публикации The Telegraph, британцы признают, что сдали полковника австрийцам английские спецслужбы.

По версии британской стороны, австриец сдавал секреты НАТО. Он работал в рамках программы "Партнёрство ради мира" с 2008 года. Потому, говорится в материале, он имел в этой связи доступ к различным материалам, включая и секретные. Кроме того, по версии Великобритании, полковник работал непосредственно на элитное подразделение ГУ Генштаба России - часть № 29155.

В задачи данного подразделения входили, в частности, дестабилизация Европы и зарубежные ликвидации врагов, например, операция в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

При этом приговор для Мюллера оказался не таким, как ожидали в Соединённом королевстве. Так, полковник по решению суда получил три года заключения и был освобождён в зале суда с учётом времени, проведённого в изоляторе.