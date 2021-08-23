Британцы увидели будущее господство России в словах Путина об Афганистане

Британцы посчитали, что Россия и Китай будут господствовать в мире. Об этом они высказались в ответ на статью в местном издании, цитировавшую слова президента России Владимира Путина об Афганистане.

Материал газеты Daily Mail был посвящен ситуации со сменой власти в Афганистане. Издание процитировала слова Владимира Путина, что Западу не стоит "навязывать внешние ценности" Афганистану. При этом автор материала уверен, что Китай наращивает своё присутствие в центральноазитском регионе.

Один из комментаторов издания отметил, что он уже много лет считает, что "предполагаемое господство" Запада подходит к концу. Он не знает когда это случится, но "Россия и Китай будут господствовать в мире".

Другой комментатор отметил мудрость решения президента России Владимира Путина находить общий язык с новой афганской властью. Он заявил, что Запад всегда пытается навязывать свои ценности другим странам, не обращая внимания на их традиции и культуру.

Наконец, один из читателей британской газеты уверен, что Россия и Китай была рады увидеть, как США "положили вставную челюсть на прикроватной тумбочке".