|
Британцы увидели будущее господство России в словах Путина об Афганистане
23 августа 2021, 03:35 • 18 • Политика
Британцы посчитали, что Россия и Китай будут господствовать в мире. Об этом они высказались в ответ на статью в местном издании, цитировавшую слова президента России Владимира Путина об Афганистане.
Материал газеты Daily Mail был посвящен ситуации со сменой власти в Афганистане. Издание процитировала слова Владимира Путина, что Западу не стоит "навязывать внешние ценности" Афганистану. При этом автор материала уверен, что Китай наращивает своё присутствие в центральноазитском регионе.
Один из комментаторов издания отметил, что он уже много лет считает, что "предполагаемое господство" Запада подходит к концу. Он не знает когда это случится, но "Россия и Китай будут господствовать в мире".
Другой комментатор отметил мудрость решения президента России Владимира Путина находить общий язык с новой афганской властью. Он заявил, что Запад всегда пытается навязывать свои ценности другим странам, не обращая внимания на их традиции и культуру.
Наконец, один из читателей британской газеты уверен, что Россия и Китай была рады увидеть, как США "положили вставную челюсть на прикроватной тумбочке".
Подпишитесь на нас
18
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 августа 2021, 02:15
|
17 августа 2021, 14:30
|
20 августа 2021, 03:00
|
18 августа 2021, 06:05
|
22 августа 2021, 02:50
|
16 августа 2021, 02:45
|
21 августа 2021, 23:10