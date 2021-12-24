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Британцы услышали, что хотели: Путин "признался" в подготовке вторжения

24 декабря 2021, 01:50  •  115 • Политика
Британские журналисты услышали то, что хотели услышать в ходе пресс-конференции президента России. Они объявили: Путин "признался" в подготовке вторжения на Украину.
Об этом сообщает британская газета The Guardian, комментируя выступление президента России перед прессой. Издание извратило слова Путина, написав, что тот готов организовать вторжение на Украину, если украинская армия двинется на Донбасс.
Российский президент мало что сделал для снижения напряжённости вокруг Украины, когда выступал на пресс-конференции. Он заявил, что готов начать интервенцию, если Украина или её западные союзники начнут атаку на ставленников России в стране,
- пришли к выводу авторы статьи.
В действительности же Путин нигде не говорил о готовности к вторжению на Украину. Он лишь сказал, что Россия будет действовать, если почувствует угрозу. Но при этом не уточнил, как именно.
Отметим, что американские СМИ весь последний месяц раскручивают фейк о якобы стянутых к границе с Украиной русских войсках. При этом ни одно из изданий не привело никаких доказательств, кроме непонятных роликов в соцсетях и показаний анонимных источников. Москва уже неоднократно опровергала эти вбросы, но Запад продолжает упорно раскручивать тему "вторжения". Путин предположил, что таким образом США и Украина готовят почву для новой военной операции в Донбассе. Они заранее запугивают Россию санкциями, чтобы та ничего не предпринимала, когда начнётся наступление.

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