Политический аналитик Павел Клачков уверен, что появление новых подробностей в деле отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии связано со стараниями британских властей подогреть интерес к постепенно угасшей теме, чтобы повысить свой имидж в глазах избирателей и отвлечь их от внутриполитического кризиса и проблем с Brexit.

Политический аналитик Павел Клачков прокомментировал появившуюся в британских СМИ информацию о якобы найденном третьем "российском агенте", причастном к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и отметил, что очередной информационный вброс скорее всего связан с желанием британских властей подогреть интерес к постепенно угасшей антироссийской теме.

"При этом обвинения по-прежнему бездоказательны, голословны и не подкреплены конкретными фактами, - подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом "Невских новостей". По словам Клачкова, оживление темы отравления Скрипаля ориентировано, прежде всего, на европейскую аудиторию и связано с проблемами по Brexit и внутриполитическим кризисом в стране. Поэтому для повышения своего имиджа в глазах электората британские власти показывают, как активно они борются с "русскими варварами", уверен собеседник издания.

Клачков посоветовал британцам сконцентрировать свое внимание на внутренних проблемах, а не переключать внимание населения в ложные ответвления, демонстрируя иллюзорные "героические" решения.