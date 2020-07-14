Британцы теряют хватку. Телеканал "Би-би-си" сократил финансирование иностранного вещания

Такие данные содержатся в отчёте британской медиакорпорации. В документе указано, что цель иностранного вещания - соперничество с российскими и китайскими СМИ за сферу влияния.

Идёт глобальная борьба за влияние с хорошо финансируемыми СМИ в России и Китае, использующими новостную повестку для расширения государственного влияния, - говорится в отчёте.

Примечательно, что в прошлом году руководство "Би-би-си" выделило на иностранное вещание 325 млн фунтов (409,6 млн долларов). Произошло ли сокращение финансирования из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, или британцы потеряли хватку в силу других причин, не уточняется.

Ранее сообщалось, что "Би-би-си" оказался в числе иностранных медиаресурсов, которые подозреваются в нарушении российского законодательства. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщила, что британский канал выпускал информацию о российских выборах в день тишины.