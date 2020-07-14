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Британцы теряют хватку. Телеканал "Би-би-си" сократил финансирование иностранного вещания
14 июля 2020, 00:00 • 39 • Политика
Британский телеканал "Би-би-си" в этом году намерен потратить 310 млн фунтов стерлингов (390 млн долларов) на иностранное вещание. Это меньше прошлогодней суммы на 15 млн фунтов (18,9 млн долларов).
Такие данные содержатся в отчёте британской медиакорпорации. В документе указано, что цель иностранного вещания - соперничество с российскими и китайскими СМИ за сферу влияния.
Примечательно, что в прошлом году руководство "Би-би-си" выделило на иностранное вещание 325 млн фунтов (409,6 млн долларов). Произошло ли сокращение финансирования из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, или британцы потеряли хватку в силу других причин, не уточняется.
Ранее сообщалось, что "Би-би-си" оказался в числе иностранных медиаресурсов, которые подозреваются в нарушении российского законодательства. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщила, что британский канал выпускал информацию о российских выборах в день тишины.
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