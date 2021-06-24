Британцы снова серьёзно прокололись: Военные случайно рассекретили "реальных Джеймсов Бондов"

Инцидент с эсминцем HMS Defender в Чёрном море - далеко не первая ошибка Минобороны Великобритании. В начале июня британцы серьёзно прокололись и случайно рассекретили "реальных Джеймсов Бондов" - элитный тайный отряд спецназа.

Руководство британской армии по незащищённому каналу отправило письмо с именами 1200 солдат, которых повышают в звании. Далеко не в первых строчках таблицы располагалось единственного указание - 22 SAS E SQN. Этого набора букв и цифр хватило, чтобы рассекретить "реальных Джеймсов Бондов".

Это стало первым документальным доказательством, что спецподразделение действительно существует. В него входят бойцы Особой воздушной службы Британской армии, пишет The Sun.

22 SAS E SQN - пятое подразделение самого известного в мире отряда спецзназа. Его бойцы даже максимально удалены от остальных четырёх. У них есть различные девайсы, позволяющие достигать целей в спецоперациях. Этим людям приходилось "становиться своими" в назначенном объекте. Это могло быть иностранное посольство в европейской стране или публичный дом на востоке.

"Мы въезжали в страны по одному паспорту, а выезжали уже по-другому. Всегда в штатском, всегда за границей. Всегда много дел. Всё, как в фильмах о Джеймсе Бонде", - приводит издание слова бывшего бойца 22 SAS E SQN.

Среди бойцов подразделения немало женщин - им проще незаметно вести слежку. В публикации сказано, что члены спецотряда имели отношение к восстанию в Ливии в 2011 году, работали в Ираке во время подготовки к вторжению в начале 2000-х. Предположительно, агенты 22 SAS E SQN могли иметь отношение к гибели принцессы Дианы в 1997 году.