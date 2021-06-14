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Британцы сделали ставку на Путина: "С лёгкостью заткнёт за пояс Сонного Дедулю"
14 июня 2021, 21:20 • 67 • Политика
Читатели британских СМИ прокомментировали слова Путина о том, что отношения России и США находятся "на низшей точке" за последние годы.
Накануне саммита в Женеве 16 июня между президентами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом читатели британских СМИ оценили слова главы России, что отношения между странами находятся "в низшей за последние годы точке".
Многие жители Британии в комментариях к материалу The Times отметили, что таков итог политики Запада, которая относилась к России с невежеством и высокомерием, передаёт ИноСМИ.
пишет Wanderer.
"Посмотрим. Как бывший агент КГБ Путин с легкостью заткнет за пояс Сонного Дедулю Байдена 16 июня", - считает CdL.
- спрашивает PM.
"Вперёд, Путин! Поставь маразматика Байдена в неловкое положение. Будем надеяться, что ему не придётся зачитывать речь по бумажке. Он приезжает сюда и вмешивается в наши отношения с нашими соседями. Американцам следует разобраться со своими собственными проблемами, прежде чем учить нас, что нам делать", - отметил 128 people.
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