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Британцы сделали ставку на Путина: "С лёгкостью заткнёт за пояс Сонного Дедулю"

14 июня 2021, 21:20  •  67 • Политика
Читатели британских СМИ прокомментировали слова Путина о том, что отношения России и США находятся "на низшей точке" за последние годы.
Накануне саммита в Женеве 16 июня между президентами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом читатели британских СМИ оценили слова главы России, что отношения между странами находятся "в низшей за последние годы точке".
Многие жители Британии в комментариях к материалу The Times отметили, что таков итог политики Запада, которая относилась к России с невежеством и высокомерием, передаёт ИноСМИ.
Очень печально наблюдать, как Запад - из-за своего высокомерия и невежества, а также из-за многолетнего лакейского прислуживания сионистскому ультраправому крылу и таким коррумпированным режимам, как Саудовская Аравия, - теперь находится в положении, в котором преимущество оказалось на стороне Путина,
пишет Wanderer.
"Посмотрим. Как бывший агент КГБ Путин с легкостью заткнет за пояс Сонного Дедулю Байдена 16 июня", - считает CdL.
Господин Путин, вы уже скучаете по своей марионетке - по Трампу?
- спрашивает PM.
"Вперёд, Путин! Поставь маразматика Байдена в неловкое положение. Будем надеяться, что ему не придётся зачитывать речь по бумажке. Он приезжает сюда и вмешивается в наши отношения с нашими соседями. Американцам следует разобраться со своими собственными проблемами, прежде чем учить нас, что нам делать", - отметил 128 people.

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