Британцы сами обрекли себя на ужимки и прыжки вокруг "дела Скрипаля"

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Английские власти сами себя посадили в клетку в деле с отравлением Скрипаля и теперь лишь веселят публику ужимками и прыжками, предлагая всё новые экзотические версии происшедшего

Скрипаля отравили про помощи беспилотника. Такова последняя на данный момент и, пожалуй, одна из самых экзотичных версий того, как именно было отравлен британский шпион Сергей Скрипаль в английском городе Солсбери. Если шпион вообще был. Если шпион был вообще отравлен.

Как английская власть сама закрыла себя в клетке

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Потому что отравленного нет. Англичане его не предъявляют. Ни в каком виде – хотя бы в виде фотокарточки. Причём не предъявляют вопреки не только международному праву, но и самой примитивной логике. Ну, казалось бы – вот кричит английский премьер Тереза Мэй: "Это Сидоров! Сидоров убийца! Это он убил кассира!" – так предъяви тело. А то самый завалященький опер скажет тебе: "Нет тела – нет дела". И будет, конечно, не совсем прав. Но не настолько, насколько премьер-министр бывшей великой страны, а ныне – погорелого оркестра, в коем она – престарелая прима с провинциальными ужимками…

Но ведь и это ещё не всё. Рядом с шпионом, которого могут не показывать из оперативных соображений – ну, мало ли, может, внедрили в госпиталь для разоблачения русских хакеров, - будто бы была отравлена его дочь. Сугубо гражданка России, которую международные законы требуют предъявить России. И желательно в живом, а не в любимом для английских спецслужб виде. Но в живом её отдать нельзя. Она же говорить начнёт. И вряд ли о том, что беспилотник, как голубь, уронил ей на голову некую субстанцию, после чего ей стало плохо. Нет, она расскажет о том, что видела, - но опытные специалисты российских спецслужб прекрасно выловят детали реальности из самых обычных, на первый взгляд, слов и описаний.

Еще один вопрос: Кто этот человек, который фотографирует отца и дочь Скрипалей, и как у него дела со здоровьем? Фото: www.globallookpress.com

Нет, можно, конечно, предъявить и то, что английские спецслужбы любят более всего, - бездыханное тело. Но патологоанатомия нынче чудеса творит, так что русские опять быстро определят, что было, чего не было, и от чего на деле погибла гражданка России. И тогда придётся ответить за её гибель.

Это – классическая воронка. И Англия в лице своих правящих элит загнала в неё сама себя. Ибо если есть пострадавшие граждане России, есть убеждённость, кто и чем им навредил, то рано или поздно придётся предъявить и граждан, и улики злодеяния против них, и доказательства, это злодеяние подтверждающее.

И о чём думала Тереза Мэй, когда дрожащим от гнева перстом начала указывать на Россию как на виновницу инцидента, становится решительно непонятно. Или европейские политические элит действительно измельчали умом до уровня бабуинов (хотя, говорят, это на деле при всей его подлости очень хитрый зверь), или же вся операция по диффамации была рассчитана на три дня, после которых уже никому будет неинтересна правда про Сергея Скрипаля…

Ужимки и прыжки на смех зрителям

О том, на что рассчитан был второй вариант, поговорим чуть позже. А пока всё же предлагаю понаблюдать за прыжками и ужимками бабуинов, сообразивших, что сами закрыли за собою клетку. Проблема, однако, в деталях, кои бабуинам позволительно и не знать, но из которых и выстроились прутья клетки, которую они возвели вокруг себя.

Итак, версия про беспилотника-голубка уже прозвучала. Сидели, дескать, шпион с дочерью на скамеечке, тут он подлетел и сбросил на них отравляющее вещество под названием "Новичок". Хорошо так, крепенько – с голубя, мол, не спросишь.

Но "Новичок" – фосфорорганическое отравляющее вещество, существующее в виде аэрозоли. Значит, оно отравит не только нужные объекты, но вообще всё вокруг. А при его убийственности погибли бы десятки людей вокруг. Именно погибли бы, а не лежали бы неизвестно где, якобы, в коме, так как летальная доза подобного ОВ ничтожна в силу гигантской, невообразимой токсичности. То есть умерли бы вообще все, кто оказался рядом с жертвами, затем те, кто контактировал с умершими, кто находился с ними в одном помещении и так далее.

Впрочем, последнее уже невозможно: отравленные не могли заходить в помещения. Потому что при поступлении в организм летальной дозы фосфорорганического ОВ человек теряет сознание практически мгновенно, а умирает в течение минут.

Фото: www.globallookpress.com

Это, кстати, отменяет ещё одну версию: будто бы отраву привезла с собою дочь шпиона. Но тогда она могла везти его только в виде разделённых компонентов, чтобы затем смешать их для любимого папы уже на скамеечке, где их и нашли в бессознательном состоянии. Иначе в лондонском аэропорту с диспетчерами разговаривал бы при посадке один автопилот, причём не как в анекдоте – единственный трезвый, а – единственный живой.

Ну и совсем, видимо, от отчаяния в стадо была запущена новая версия: Скрипаля с дочкою могли отравить через вентиляцию автомобиля. Это на полном серьёзе говорит канал ABC News со ссылкой на британские спецслужбы. Говорят, ОВ в виде порошка попало в вентиляцию автомобиля BMW, в котором ехали жертвы.

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Бинарный газ в виде порошка? Или это его компоненты смешивались прямо в кондиционере машины? А почему пострадал полицейский (если он полицейский и если он пострадал), который в машине с ними не катался, а просто посетил квартиру Скрипаля? И вообще, давайте-ка осмотрим машину. Во-первых, любопытно, как это было устроено, чтобы компоненты бинарного газа смешивались в кондее. А во-вторых, вокруг неё должно лежать немало трупов тех, кто просто мимо проходил. У вас там, в Британии, в последние дни без вести никто не пропадал? Можем подсказать, где найти.

Кстати, а в деле этом немецкий след не появился ли? Раз узбекский газ оказывается русским, то уж в германской локализации производства автомобилей BMW сомневаться вовсе не приходится. Эй, Тереза Мэй! Срочно высылай из Лондона 23 дипломата ФРГ!

Впрочем, немцам можно перевести дух. Десятков трупов по пути следования BMW с отравой не будет. Наверняка антидот применили. Ведь английская премьер объясняла нелетальность поражения шпиона и его дочери тем, что был применён антидот. Чем снова подставилась сама и подставила свои спецслужбы.

Просто Мэй с той же убедительностью могла бы сказать, что жертв спасло отсасывание яда из ранки или кровопускания. Ибо чтобы применять антидот, надо знать, против какой отравы его применять. Причём прямо на месте, в течение тех самых бегущих минут. Значит, английский премьер удостоверяет своим авторитетом, что кто-то из её спасательных и полицейских служб заранее знал, когда, где и чем отравят Скрипалей? И заранее заготовил антидот? Смотри-ка, каких высот достигла контрразведка её величества! Но… и тут воронка: если МИ-5 всё знала в таких деталях, отчего она позволила отравить этих людей? Или – это ей и было нужно? Чего ещё могло быть нужно спецслужбам во всей этой дурно пахнущей истории?

Т. Мэй. Фото: www.globallookpress.com

Британская контрразведка работала на Путина

Другого объяснения просто не может быть. В самом деле – нечего добавить к словам Владимира Путина уже после успешных для него выборов: "Чушь, бред и нонсенс - такие выходки накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо".

Правда, это логика человеческая, а не бабуинская. Но зато последняя славно поработала на успех Владимира Путина на выборах. Как признавался пресс-секретарь его избирательного штаба Андрей Кондрашов, Англия сильно помогла высокой явке: "Мы готовились к тому, что будет чуть более 50%. Сейчас цифра выше, чем мы ожидали, на 8-9%. За это надо сказать спасибо Великобритании, потому что в очередной раз не просчитали российский менталитет. В очередной раз на нас стали оказывать давление ровно в тот момент, когда нам нужно было мобилизоваться".

А поскольку исход выборов по персоналиям сомнений ни у кого не вызывал, то выборы прошедшие носили характер референдума по доверию Владимиру Путину и курсу, который он проводит. Одной из реакций на который и становится уже непреходящая истерика западных "товарищей".

"Спасибо Британии, что нам сделали такую явку на выборы, о которой сами не мечтали", - подвёл результаты Андрей Кондрашов.

Но не стоит обижать Британию. Достойная страна с достойным народом, который, конечно, достоин своих правителей. Но всё же скажем точнее.

Спасибо бабуинам.

Покровский Александр