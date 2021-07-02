Британцы с началом нового месяца решились на новую провокацию против России. И снова назвали Крым. "А потом в отпуск", - нахально заявили в британском посольстве.

Сотрудники посольства Великобритании перед матчем Англия - Украина выразили надежду на то, что украинская сборная сможет скоро сыграть в Донецке, а потом поедет в отпуск в Крым.

Дипломаты напомнили о том, что в последний раз Украина и Великобритания встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. При этом в тот день после очень напряжённого поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни.

"Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым", - заявили дипломаты.

Стоит отметить, что это заявление прозвучало спустя меньше двух недель после того, как британский эсминец устроил "гонки" в территориальных водах России.