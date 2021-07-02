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Британцы решились на новую провокацию с Крымом: "А потом в отпуск"
02 июля 2021, 14:45 • 286 • Политика
Британцы с началом нового месяца решились на новую провокацию против России. И снова назвали Крым. "А потом в отпуск", - нахально заявили в британском посольстве.
Сотрудники посольства Великобритании перед матчем Англия - Украина выразили надежду на то, что украинская сборная сможет скоро сыграть в Донецке, а потом поедет в отпуск в Крым.
Дипломаты напомнили о том, что в последний раз Украина и Великобритания встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. При этом в тот день после очень напряжённого поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни.
"Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым", - заявили дипломаты.
Стоит отметить, что это заявление прозвучало спустя меньше двух недель после того, как британский эсминец устроил "гонки" в территориальных водах России.
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