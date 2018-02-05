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Британцы решили махнуть на хакеров рукой и перестали бороться с киберпреступностью

05 февраля 2018, 09:24  •  92 • В мире
В 2017 году британские спецслужбы отразили 54 миллиона кибератак.
Стало известно о том, что в прошлом году британские спецслужбы предотвратили 54 миллиона кибератак. Примечательно то, что британские полицейские уверены: справиться с таким потоком киберпреступности практически невозможно. В частности, об этом говорится в докладе Национального центра кибербезопасности.
Так, согласно данным центра, большая часть атак была осуществлена местными преступниками. Известно, что их целью были легкие деньги, то есть взломы банковских счетов.
“Нет необходимости побеждать киберпреступность, и будет нереалистично думать, что мы могли бы это сделать, - цитирует технического директора центра Яна Леви Financial Times. - Но мы действительно хотим сделать это настолько сложным, насколько возможно”.

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