Простые британцы, узнав о событиях с эсминцем HMS Defender в Чёрном море, сделали однозначные выводы. Они разобрались в провокации на территории России быстрее, чем это сделали их власти. "Мы тыкаем палкой в медведя!" – предупредили люди.

Британское издание Daily Mail рассказало о произошедшем в Чёрном море. В статье представлены обе точки зрения: и Великобритании, и России.

Эсминец HMS Defender вторгся в территориальные воды России. Ему сообщили об этом по радиосвязи пограничные службы. Корабль не изменил курс, и тогда русская армия перешла к активным действиям, сделав несколько предупредительных выстрелов и направив четыре бомбы по курсу эминца.

Минобороны Великобритании утверждает, что никаких предупредительных выстрелов не было. Русские проводили учения в Чёрном море, а HMS Defender был вообще в территориальных водах России, а в территориальных водах Украины.

Британские читатели оставили десятки комментариев под публикацией. Для них ситуация проста и понятна.

"Не надо "на дурачка" вторгаться в русские территориальные воды!" – считает Donathome.

Money-Liberty рассказал, что он в прошлом морской штурман, поэтому не может назвать случившееся "проходным инцидентом". Ещё можно допустить ошибку, совершенную коммерческим судном, когда оно входит в чужие территориальные воды. Но тут аналогичным образом действовал современный военный корабль, который оснащён сложным навигационным и судоводительским оборудованием.

"Это явная игра в кошки-мышки, но следует учитывать, что в ходе неё мы тыкаем палкой в медведя!" – предупредил читатель.

"Зачем мы без всякой необходимости провоцируем Россию?" – поинтересовался shader.

Очень много людей призвало британское правительство не лезть в Чёрное море возле Крыма, а заняться внутренними проблемами. Например, направить HMS Defender в Ла-Манш, чтобы защищать Великобританию от орд нелегальных мигрантов.

"Перестаньте вмешиваться в драку. Мы ведь не США. У нас силёнок не хватит!" – призвал sonne.