|
Британцы разобрались в новом типе умирающих от COVID
25 июля 2021, 19:15 • 101 • В мире
В Великобритании установлен очередной антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19. Специалисты заговорили о новом типе умирающих пациентов. Журналисты одного из изданий разобрались, в чём заключается особенность.
В Великобритании двумя компонентами вакцины привито приблизительно 70% населения, однако люди продолжают гибнуть от COVID-19. Журналисты издания Daily Mail опросили врачей, а также родственников умерших, чтобы разобраться, в чём дело.
Выяснилось, что тяжелее всего болеют люди в возрасте 40+, которые отказались вакцинироваться. Но некоторые успели привиться хотя бы одной дозой и всё равно умерли. Журналисты потребовали специалистов объяснить.
По словам экспертов, организм примерно 5% получивших инъекцию препарата для профилактики COVID-19 не реагирует на него. Ещё у 5% иммунный ответ крайне слабый, так как имеется основное состояние, ставящее под угрозу иммунную систему. Например, принимающие большое количество лекарственных препаратов, подавляющих механизмы борьбы с заражёнными клетками в организме. Таких в Великобритании около трёх миллионов человек.
Кроме того, важным фактором остаётся возраст. Вакцинированные в 30-40 лет умирают значительно реже, чем вакцинированные в 70. В статистике летальных исходов есть британцы, которые умирали после полного курса иммунизации. Учёные и врачи объясняют это комплексом факторов, одним из которых является время. После получения второй дозы препарата могло пройти слишком мало дней, чтобы успел выработаться иммунный ответ.
Подпишитесь на нас
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июля 2021, 06:00
|
19 июля 2021, 07:25
|
23 июля 2021, 06:45
|
23 июля 2021, 03:05
|
18 июля 2021, 20:25
|
23 июля 2021, 01:15
|
21 июля 2021, 03:25