Британцы разобрались в новом типе умирающих от COVID

В Великобритании установлен очередной антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19. Специалисты заговорили о новом типе умирающих пациентов. Журналисты одного из изданий разобрались, в чём заключается особенность.

В Великобритании двумя компонентами вакцины привито приблизительно 70% населения, однако люди продолжают гибнуть от COVID-19. Журналисты издания Daily Mail опросили врачей, а также родственников умерших, чтобы разобраться, в чём дело.

Выяснилось, что тяжелее всего болеют люди в возрасте 40+, которые отказались вакцинироваться. Но некоторые успели привиться хотя бы одной дозой и всё равно умерли. Журналисты потребовали специалистов объяснить.

По словам экспертов, организм примерно 5% получивших инъекцию препарата для профилактики COVID-19 не реагирует на него. Ещё у 5% иммунный ответ крайне слабый, так как имеется основное состояние, ставящее под угрозу иммунную систему. Например, принимающие большое количество лекарственных препаратов, подавляющих механизмы борьбы с заражёнными клетками в организме. Таких в Великобритании около трёх миллионов человек.

Кроме того, важным фактором остаётся возраст. Вакцинированные в 30-40 лет умирают значительно реже, чем вакцинированные в 70. В статистике летальных исходов есть британцы, которые умирали после полного курса иммунизации. Учёные и врачи объясняют это комплексом факторов, одним из которых является время. После получения второй дозы препарата могло пройти слишком мало дней, чтобы успел выработаться иммунный ответ.