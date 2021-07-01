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Британцы разобрались, откуда взялись НЛО: Во всём виноваты русские

01 июля 2021, 02:05  •  72 • В мире
Журналист Роджер Бойес отметил, что неопознанные летающие объекты бороздят небо не только в США, но и в Великобритании. Он разобрался, откуда они взялись. Оказалось, что во всём могут быть виноваты русские.
На страницах The Times вышла статья, где Бойес рассказывает читателям о новом 144-страничном докладе Пентагона. Там говорится о "встречах с НЛО", которые произошли с 2004 года по март 2021-го. Журналист отмечает, что НЛО переименовали в НВЯ - неопознанные воздушные явления.
Бойес выразил сожаление, что пик частотности НЛО в США пришёлся на времена холодной войны, когда американским властям до инопланетян не было никакого дела. В Вашингтоне слишком боялись нападения Советского Союза, термоядерной войны и массовой паники.
Впрочем, с 1953 года в ЦРУ работала группа экспертов. Её цель - не столько исследовать странные явления, сколько понять, не являются ли они советскими самолётами-разведчиками. Тогда общественности сообщили, что инопланетные корабли были не чем иным, как метеозондами и выходами болотных газов.
Сейчас к теме НЛО вернулись, так как Пентагон взял курс на прозрачность. Неопознанные воздушные явления были объявлены вопросом национальной безопасности. Наблюдения американских военных в воздухе подкреплены свидетельствами с земли, а также данными аппаратуры.
"Но за необъяснимыми событиями вполне могут стоять технические происки противника", - предполагает британский журналист.
Он отмечает, что необходимо проверить защиту авиабаз в США и в Великобритании, так как там НЛО тоже необычайно активны.
"Возможно, обычные подозреваемые - Россия и, пожалуй, Китай - продвинулись в своих военных вторжениях гораздо дальше, чем полагает Запад, и насчёт собственного технического превосходства мы обольщаемся", - считает Роджер Бойес.

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