Журналист Роджер Бойес отметил, что неопознанные летающие объекты бороздят небо не только в США, но и в Великобритании. Он разобрался, откуда они взялись. Оказалось, что во всём могут быть виноваты русские.

На страницах The Times вышла статья, где Бойес рассказывает читателям о новом 144-страничном докладе Пентагона. Там говорится о "встречах с НЛО", которые произошли с 2004 года по март 2021-го. Журналист отмечает, что НЛО переименовали в НВЯ - неопознанные воздушные явления.

Бойес выразил сожаление, что пик частотности НЛО в США пришёлся на времена холодной войны, когда американским властям до инопланетян не было никакого дела. В Вашингтоне слишком боялись нападения Советского Союза, термоядерной войны и массовой паники.

Впрочем, с 1953 года в ЦРУ работала группа экспертов. Её цель - не столько исследовать странные явления, сколько понять, не являются ли они советскими самолётами-разведчиками. Тогда общественности сообщили, что инопланетные корабли были не чем иным, как метеозондами и выходами болотных газов.

Сейчас к теме НЛО вернулись, так как Пентагон взял курс на прозрачность. Неопознанные воздушные явления были объявлены вопросом национальной безопасности. Наблюдения американских военных в воздухе подкреплены свидетельствами с земли, а также данными аппаратуры.

"Но за необъяснимыми событиями вполне могут стоять технические происки противника", - предполагает британский журналист.

Он отмечает, что необходимо проверить защиту авиабаз в США и в Великобритании, так как там НЛО тоже необычайно активны.

"Возможно, обычные подозреваемые - Россия и, пожалуй, Китай - продвинулись в своих военных вторжениях гораздо дальше, чем полагает Запад, и насчёт собственного технического превосходства мы обольщаемся", - считает Роджер Бойес.