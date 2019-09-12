Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине возбудили дело после пожара на арсенале в Винницкой области
"Министр и генпрокурор Болгарии - агенты западных спецслужб. Намеренно вбив...
Глава СПЧ предложил финансировать всех кандидатов на выборах из единого фонда
Вышинский намерен вернуться в Киев для участия в заседании суда
Главная / Политика

Британцы прокололись? Заявлением об оружии России Болл раскрыл истинные намерения Лондона о вторжении - эксперт

12 сентября 2019, 13:24  •  67 • Политика
Заявлением об оружии России Болл раскрыл истинные намерения Лондона о вторжении, заявил эксперт Александр Перенджиев. Вот и получается, что британцы сдали свои позиции - попросту прокололись, говорит политолог.
Помощник начальника штаба Королевских ВВС Джулиан Болл дал понять, что британские военные ищут способ взломать так называемые "зоны запретного доступа" (A2/AD) России. Для этого планируется использовать возможности искусственного интеллекта и новых видов вооружения. Заявление наталкивает на мысль о том, что британцы готовят вторжение в российские зоны запретного доступа.
Более того, Болл высказался о самом опасном, на его взгляд, оружии России. На самом деле с позиции спикера - вариантов несколько. Это системы С-400, а также оперативно-тактический комплекс "Искандер". Не забыл британец и о береговом ракетном комплексе "Бастион-П". Дальше - логичное продолжение. Болл настаивает, что раз у России есть такое оружие, то Лондон должен ей ответить.
Ситуацию в эфире радио Sputnik оценил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев.
Эксперт напомнил, как минимум Боллу следует знать, что у С-400 нет задачи наступательного характера. Точно так же, как и у других ракетных комплексов, которые он называет. Все типы оружия, которые упомянул Болл, необходимы для обороны:
"Получается, что в Британии называют "самым опасным" оружие, которое позволяет эффективно защищаться самой России, - размышляет эксперт и приходит к логичному выводу. - То есть получается, что Британия сожалеет о том, что ее военный потенциал не дает ей возможности осуществить агрессию против Российской Федерации".
Выходит, что Лондон просто-напросто раскрывает свои намерения этим, на первый взгляд, не прямым заявлением.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
12 сентября 2019, 04:54
Глава СПЧ предложил финансировать всех кандидатов на выборах из единого фонда
12 сентября 2019, 13:24
Да они гиперзвук не в состоянии сделать: Русский полковник высмеял американцев с их сенсацией о провале "Буревестника"
12 сентября 2019, 13:24
"Министр и генпрокурор Болгарии - агенты западных спецслужб. Намеренно вбивают клин между братскими народами" - Малофеев
12 сентября 2019, 03:39
Час выплаты: компенсации дошли до 98% пострадавших в Забайкалье
11 сентября 2019, 14:39
"Была великой и останется": Песков об изменениях в Арктике для России после ухода Болтона
12 сентября 2019, 13:24
Британцы прокололись? Заявлением об оружии России Болл раскрыл истинные намерения Лондона о вторжении - эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 сентября 2019, 03:39
Кто победил, а кто Проиграл определят две недели войны (Игорь Коротченко)
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве...
12 сентября 2019, 06:54
Заключили "мировую": Учёный-миллиардер из России, попавший в "кремлёвс...
12 сентября 2019, 06:54
"Ему повезло, он попал в "мифическую категорию": Эксперт – о том, поче...
12 сентября 2019, 03:39
35 километров за 2 минуты: Разведка США объявила, что следит за разработкой русских я...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2019, 05:56
Один из тех, кого привезли по обмену
11 сентября 2019, 04:54
"И над каждым ценник": Кличко среди лидеров "цветных революций" на вечеринке в Германии удивил народ
07 сентября 2019, 19:24
Эксперт оценил слова Порошенко о причастности к обмену России и Украины
11 сентября 2019, 08:09
"Балки были искусственно обрезаны до начала обрушения": Эксперт раскрыл неожиданные факты о теракте 9/11 в США
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле" по МН17?
08 сентября 2019, 05:24
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
07 сентября 2019, 09:54
Морпехи, вертолеты и десятки кораблей: Америка бросила силы в Арктику, чтобы "предупредить" Россию и Китай
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.