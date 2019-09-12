Британцы прокололись? Заявлением об оружии России Болл раскрыл истинные намерения Лондона о вторжении - эксперт

Помощник начальника штаба Королевских ВВС Джулиан Болл дал понять, что британские военные ищут способ взломать так называемые "зоны запретного доступа" (A2/AD) России. Для этого планируется использовать возможности искусственного интеллекта и новых видов вооружения. Заявление наталкивает на мысль о том, что британцы готовят вторжение в российские зоны запретного доступа.

Более того, Болл высказался о самом опасном, на его взгляд, оружии России. На самом деле с позиции спикера - вариантов несколько. Это системы С-400, а также оперативно-тактический комплекс "Искандер". Не забыл британец и о береговом ракетном комплексе "Бастион-П". Дальше - логичное продолжение. Болл настаивает, что раз у России есть такое оружие, то Лондон должен ей ответить.

Ситуацию в эфире радио Sputnik оценил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев.

Эксперт напомнил, как минимум Боллу следует знать, что у С-400 нет задачи наступательного характера. Точно так же, как и у других ракетных комплексов, которые он называет. Все типы оружия, которые упомянул Болл, необходимы для обороны:

"Получается, что в Британии называют "самым опасным" оружие, которое позволяет эффективно защищаться самой России, - размышляет эксперт и приходит к логичному выводу. - То есть получается, что Британия сожалеет о том, что ее военный потенциал не дает ей возможности осуществить агрессию против Российской Федерации".

Выходит, что Лондон просто-напросто раскрывает свои намерения этим, на первый взгляд, не прямым заявлением.