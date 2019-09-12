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Британцы прокололись? Заявлением об оружии России Болл раскрыл истинные намерения Лондона о вторжении - эксперт
12 сентября 2019, 13:24 • 67 • Политика
Заявлением об оружии России Болл раскрыл истинные намерения Лондона о вторжении, заявил эксперт Александр Перенджиев. Вот и получается, что британцы сдали свои позиции - попросту прокололись, говорит политолог.
Помощник начальника штаба Королевских ВВС Джулиан Болл дал понять, что британские военные ищут способ взломать так называемые "зоны запретного доступа" (A2/AD) России. Для этого планируется использовать возможности искусственного интеллекта и новых видов вооружения. Заявление наталкивает на мысль о том, что британцы готовят вторжение в российские зоны запретного доступа.
Более того, Болл высказался о самом опасном, на его взгляд, оружии России. На самом деле с позиции спикера - вариантов несколько. Это системы С-400, а также оперативно-тактический комплекс "Искандер". Не забыл британец и о береговом ракетном комплексе "Бастион-П". Дальше - логичное продолжение. Болл настаивает, что раз у России есть такое оружие, то Лондон должен ей ответить.
Ситуацию в эфире радио Sputnik оценил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев.
Эксперт напомнил, как минимум Боллу следует знать, что у С-400 нет задачи наступательного характера. Точно так же, как и у других ракетных комплексов, которые он называет. Все типы оружия, которые упомянул Болл, необходимы для обороны:
"Получается, что в Британии называют "самым опасным" оружие, которое позволяет эффективно защищаться самой России, - размышляет эксперт и приходит к логичному выводу. - То есть получается, что Британия сожалеет о том, что ее военный потенциал не дает ей возможности осуществить агрессию против Российской Федерации".
Выходит, что Лондон просто-напросто раскрывает свои намерения этим, на первый взгляд, не прямым заявлением.
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